Herzblatt-Geschichten : Erotik an den Feiertagen

Diese Weihnachtskolumne, das haben wir uns fest vorgenommen, soll besinnlich sein. Lästern mögen andere. Wir hingegen freuen uns, dass der Milliardär Calvin Lo, der einen Formel-1-Rennstall gründen möchte, laut „Das Neue“ Mick Schumacher ins Team holen möchte, der „ein erstaunlicher Fahrer und eine sehr freundliche Person“ sei.

Wir verkneifen uns auch jegliche Skepsis, ob Freundlichkeit eine gute Qualifikation fürs Formel-1-Geschäft ist, sondern werden es begrüßen, wenn der freundliche Mick freiwillig auf die rechte Spur wechselt, damit andere vorbeikommen.

Wir sind auch froh, dass Boris Becker den Heiligabend in Freiheit genießen kann, und würden auch niemals schreiben, dass sein ausgiebiges Sat.1-Interview nach der Entlassung manchen Zuschauern fast so lang vorgekommen sein dürfte wie die siebeneinhalb Monate, die Becker dann doch nur absitzen musste. In der Haft wurde Becker unter anderem eingesetzt als Englisch- (!) und als Mathe-(!!)Lehrer und weiß nun: „Ich kann nur das ausgeben, was ich verdiene.“ Eine Erkenntnis, zu der Normalbürger in der Regel etwas früher gelangen.

Die Zeit in der Zelle fasst Becker so zusammen: „Du gehst die Wand hoch – die nicht besonders hoch ist.“ Klingt nach einer einfacheren Übung für den einstigen Profisportler. Zu Becker meint „Bild“-Leser Norbert Emrich: „Ziemlich kurzer Gefängnisaufenthalt. Hoffentlich motiviert das nicht andere Steuerhinterzieher.“ Becker als Motivationskünstler, der nach Tennis nun Steuerhinterziehung zum Volkssport macht? Das sollte man sich gut überlegen, gerade wenn man hofft, auf diese Weise mal ein paar Monate in England verbringen zu dürfen. Am Ende landet man ja doch eher in Bremervörde oder Bruchsal.

Ein absoluter Beziehungstyp

Wir blicken auch optimistisch in die Zukunft von Stefan Mross, dessen dritte Ehe zwar gescheitert ist, über den „Die Aktuelle“ aber schreibt: „Da er allerdings ein absoluter Beziehungstyp ist, dürfte es nicht allzu lange dauern, bis auch er uns eine neue Freundin präsentiert.“ Die wird ihm gewiss ihr Herz öffnen, wenn er ihr mitteilt: „Ich bin übrigens ein absoluter Beziehungstyp. Ich hatte schon Dutzende!“

Schauspieler Peter Sattmann sieht sich als Eigenbrötler und sagt dem „Goldenen Blatt“: „Ich empfinde es zum Beispiel als eine Art Unfreiheit, wenn man sich verabreden muss.“ Seine Herzensdame wird ihn wohl ausspionieren müssen, um ihn immer wieder zufällig auf der Straße zu treffen.

Ähnlich tickt seine Kollegin Katrin Sass, die nur Gutes darin sieht, dass sie dem Alkohol abschwor: „Früher brauchte ich immer Menschen um mich herum. Heute ist das ganz anders. Ich genieße das Alleinsein!“, erzählt sie „Das Neue“. Scheint, als habe sie sich neben dem Trinken auch die Menschen abgewöhnt.

„Familienzuwachs auf vier Beinen“

Niedlich auch, dass „Bild“ Wolfgang Bosbach eine „Politik-Legende“ nennt – ein Titel, den man mithin schon durch ein paar Jahre als stellvertretender Fraktionschef und Hunderte Talkshowbesuche erringt. Wobei „Bild“ sich auch nicht scheut, auf ihren „Herz für Kinder“-Seiten unter dem Titel „Diese Stars sitzen heute für sie am Telefon“ den eigenen Chefredakteur zu präsentieren. Noch legendärer, da Parteichef und Bundesminister, müsste Christian Lindner sein. Über ihn und Gattin Franca Lehfeldt schreibt „Bunte“: „Familienzuwachs auf vier Beinen – Toll!“ Erst dachten wir, die beiden bekämen Zwillinge, sie haben sich aber nur ein Pferd gekauft.

Außerdem lässt „Bunte“ sich das sonntägliche Ritual von Philipp Demeter beschreiben, Direktor für Juwelen und Uhren beim Auktionshaus Sotheby’s: Er breitet sämtliche seiner Armbanduhren vor sich aus, nimmt „jede Uhr in die Hand, ziehe sie auf, stelle sie und überlege, welche ich in der kommenden Woche tragen werde“. Ob, zum Beispiel, der Firmenchef von Schiesser ein ähnliches Ritual mit seiner Leibwäsche pflegt?

Tom Kaulitz hat laut „Bunte“ auf den Kinderwunsch seiner Frau Heidi Klum „geantwortet, dass ja bald ‚Sex­giving‘ sei“ – eine „Anspielung auf den amerikanischen Feiertag Thanksgiving und ein klares Ja zum süßen Ehe­leben“. Welches sich, sofern es sich auf einen Tag im Jahr beschränkt, von dem ganz normaler Bürger gar nicht groß zu unterscheiden scheint.

Sängerin Antonia verrät „Bild“, „wie es am besten mit der Feiertags-Erotik trotz des Stresses klappt“. Sie empfiehlt feuriges Essen und dazu „Musik von Robbie Williams, Joe Cocker oder den Toten Hosen“. Wir hätten diesen Bandnamen in der Beziehung ja für ein böses Omen gehalten, erinnern uns nun aber an die vielen erotischen Hits wie „Hier kommt Alex“, „Steh auf, wenn du am Boden bist“, „Alles passiert“ und natürlich „Bis zum bitteren Ende“.

Musikerkollege Drake, weiß „OK!“, hat „eine Kette, bei der jeder der 42 Diamanten für eine Frau steht, der er mal einen Antrag machen wollte“. Entzückend wäre es, würde er dieses besondere Stück seiner Liebsten vor dem Tannenbaum überreichen: „Schau her, Schatz. Ich bin ein absoluter Beziehungstyp.“ Frohes Fest!