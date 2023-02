Wir hatten ja zuletzt bestimmt ein paar Stunden, wenn nicht einen ganzen Tag nichts gehört von Prinz Harry, aber mit dieser gespenstischen Stille ist es zum Glück wieder vorbei. Es hat sich nun nämlich jene „ältere Frau“ gemeldet, die den seinerzeit 17-Jährigen auf einer Wiese hinter einem Pub zum Mann gemacht haben soll – beziehungsweise zum Pferd, denn wie Harry in seinem Buch freimütig schilderte, habe sie ihn „wie einen jungen Hengst“ behandelt und nach kurzem Ritt mit einem Klaps in sein Erwachsenenleben entlassen. Das Szenario erschließt sich nun besser, denn Harrys Auserwählte war seinerzeit als Stallmädchen tätig.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Keine Hoch- oder Niederadlige also, kein Glamourgirl, sondern ein Pferdemädchen, das an jenem Tag – „ältere Frau“ ist immer eine Frage der Perspektive – seinen 19. Geburtstag feierte: Diese bodenständige Wahl sollte dem zuletzt in den Popularitätswerten abgestürzten Harry ein paar Sympathiepunkte verschaffen. Noch aparter finden wir es, dass jene Dame, Sasha Walpole ihr Name, heute als Baggerfahrerin arbeitet. „Bild“ zufolge erklärt sie ihren Schritt an die Öffentlichkeit damit, sie „wollte die Sache in den Griff kriegen“, und bei ihrer zupackenden Art sollte ihr das durchaus gelingen. Wir gönnen ihr den kurzen Ruhm; die Möglichkeiten für Baggerfahrer, aus der Anonymität zu treten, haben sich ja drastisch reduziert, seit „Wetten, dass . . ?“ höchstens noch einmal im Jahr läuft.

Es muss lodern

Dass die Kürze gewürzt sein kann, weiß auch Elke Heidenreich, die „Bunte“ erzählt: „Ich brauche Leidenschaft, es muss lodern. Manchmal verliebe ich mich in einen Kellner – für zwei Stunden.“ Genau in der Zeit muss der arme Kerl dann ja arbeiten, da lodern dann nur die Crêpes Suzette. Doch auch die Herren, die sie nach einer Lesung ansprechen, kommen bei der mit einem Pianisten liierten Heidenreich nicht unbedingt zum Zuge: „Einer bot mir neulich an, mich mit seinem Jaguar ins Hotel zu fahren. Aber er konnte halt nicht Klavier spielen.“ Hätten sie statt in PS mal lieber in Musikstunden investiert.

Recht locker sitzt das Geld bei Bill Kaulitz, wenn man einer in „Gala“ zitierten Auskunft aus seinem Podcast glauben mag: „Ich koche nicht, sondern bestelle. Oft dreimal am Tag. Auch Frühstück, weil mir das mit dem Toaster zu aufwendig ist.“ Statt einfach nur einmal den Hebel runterzudrücken, fänden wir es ja viel aufwendiger, zur Tür zu gehen und dem Lieferanten zu öffnen.

Von Dieter Bohlen wiederum will „Das goldene Blatt“ wissen, was das Schönste sei, das ihm je in seiner „Superstar“-Show passiert sei. „Das ist immer dieser Moment, wenn ein neuer Kandidat, eine neue Kandidatin zum Casting kommt und neben diesem Glitzern in den Augen noch alle Träume hat“, antwortet Bohlen. Und das ist nun gar nicht schön, dass „Das goldene Blatt“ Bohlens Aussage sinnentstellend gekürzt hat – wir sind uns nämlich sicher, dass darauf in Wahrheit noch ein zweiter Satz folgte: „Und wenn ich dem oder der dann einen Spruch reindrücke, der das Glitzern und die Träume schlagartig verschwinden lässt.“