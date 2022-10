Herzblatt-Geschichten : Wenn der Postbote flirtet

Ein herzlicher Glückwunsch geht über den Ozean an Vin Diesel. Der Schauspieler, berichtet „Bild“, hat „im Rahmen einer Studie den Titel ‚Heißester Glatzkopf des Jahres‘ gewonnen“. Ausschlaggebend sei unter anderem der „Schädelglanzfaktor“ gewesen. Wenn Sie, liebe gleichfalls mit schütterem Haupthaar geschlagene Herren, nun meinen, Vin Diesel Konkurrenz machen zu können: In die Bewertung flossen auch „die Zahl der Twitter-Bewertungen als ‚sexy‘, die Körpergröße und das Vermögen“ ein. Haben Sie da nicht viel vorzuweisen, können Sie leider noch so lang polieren.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Barack Obama hat für diesen Titel noch viel zu volles Haar, heiß finden ihn viele Mitmenschen auch so – weshalb an der „Gala“-Titelstory über die Obamas, „Wie sie leben, wie sie lieben, was wir von ihnen lernen können“, am meisten Interesse weckt, wie die beiden wohl lieben mögen. Ins Detail geht „Gala“ enttäuschenderweise nicht, stattdessen erfahren wir, unter Berufung auf einen „engen Freund des Paares“, das hier: „Hin und wieder mieten sie sich eine Hotel-Suite und essen Burger auf dem Bett.“ Schwer vorstellbar, dass dort hinterher inmitten von Krümeln und Ketchupflecken noch andere als nur kulinarische Genüsse angesagt sind.

Zitiert wird auch noch Obamas Satz über seine Michelle, sie mache ihn „jeden Tag zu einem besseren Menschen“. Heißt das, er wird seit Jahrzehnten Tag für Tag immer noch ein bisschen besser? Oder verflüchtigt sich das Gutsein über Nacht, und sie muss jeden Morgen mit dem Verbessern von Neuem beginnen?

Hallodri und Schlawiner

Ob ihr einstiger Mann Werner Böhm, bekannter als Gottlieb Wendehals, sie ebenfalls besser gemacht hat, daran weckt Mary Roos gewisse Zweifel – bezeichnet sie den verstorbenen Böhm in „Gala“ doch als „Hallodri, Schlawiner und notorischen Draufgänger“. Schon bei der Hochzeit dürfte das eine oder andere Loch aus dem Käse geflogen sein, handelte es sich bei den Trauzeugen des Paares laut Bildbeweis doch um keine anderen als Karl Dall und Mike Krüger. Die Predigt hat dann wahrscheinlich Otto Waalkes gehalten.

„Eine Zeit lang konnte ich gar nicht mehr flirten, aber langsam fange ich wieder an“, erzählt Roos. „Letztens meinte mein Postbote: ,Du siehst immer noch gut aus.‘ Und ich habe nicht abgewiegelt, sondern ,Ja, danke schön‘ gesagt.“ Ob Roos eine ähnlich innige Verbindung zu den Müllmännern und zum Heizungsableser pflegt? Der Postbote selbst übrigens hat wohl auch lang nicht mehr geflirtet: Du siehst „immer noch“ gut aus? Da muss er froh sein, dass sie keinen bissigen Hund auf ihn gehetzt hat.

Fitzeks Fantasie

Ein etwas eigentümliches Kompliment hat auch der Thriller-Autor Sebastian Fitzek seiner frisch angetrauten Gattin gemacht: „Noch nie ist es mir in meiner Fantasie gelungen, ein so wundervolles Geschöpf zu ersinnen wie Linda, die zu meinem Lebensglück Ja gesagt hat“, zitiert ihn „Gala“. Gar so verwunderlich finden wir es nun nicht, dass Fitzeks Fantasie sich Linda nicht hat ausdenken können – bringt sie in der Regel doch brutale Psychopathen und Serienmörder hervor, die zum Lebensglück anderer entschlossen Nein sagen.

Mit dem gemeinsamen Lebensglück von Angelina Jolie und Brad Pitt ist es leider schon länger vorbei. Momentan streiten beide wieder über eine unangenehme Episode, die sich im Beisein der Kinder in einem Flugzeug ereignet haben soll. Und als wäre das Ganze nicht niederschmetternd genug, lesen wir in „Frau im Spiegel“ noch das hier: „Eines der Kids soll für seine Mutter Partei ergriffen und gebrüllt haben: ,Du bist schuld, nicht sie, du Punk!‘“ Seltsame Zeiten: Als wir selbst jung waren, hat man ältere Generationen noch als Spießer geschmäht; heute gilt der Jugend anscheinend „Punk“ als Schimpfwort.

Älterwerden ist halt nicht einfach. Frauke Ludowig gibt dem „Neuen Blatt“ ein Interview, in dem sie über ihre eigene Gesichtspflegeserie spricht und darüber, dass sie sich ab und an einer Mesotherapie unterzieht, bei der „Hyaluronsäure in die Haut eingeführt“ werde – und stellt dann, angesprochen auf ihre 19 und 17 Jahre alten Töchter, fest: „Diese Generation ist sehr auf Optik bedacht.“ Ach was. „Ich möchte meinen Kindern mit auf den Weg geben, dass sie sich immer schön finden, so wie sie sind“, sagt Ludowig dann noch. Ihre Gesichtspflegeserie gibt sie ihnen sicherlich auch noch mit auf den Weg.

Ihre Leserschaft mit dem Lauf der Zeit versöhnen möchte „Bunte“ und fragt Prominente: „Wie erhalten Sie sich die Sonne im Herzen, wenn der Herbst kommt?“ Moderatorin Mareile Höppner antwortet unter anderem dies: „Ich trage auch gerne mal im Herbst Sonnencreme auf, weil der Geruch an den Sommerurlaub erinnert.“ Diesem guten Rat sind wir sogleich gefolgt und haben uns ganz dick eingecremt. Und nicht nur das: Wir haben überall Sand in unserer Wäsche verstreut, haben in der ganzen Wohnung Mückenspray versprüht – und nachts um halb eins bis zum Anschlag „Layla“ abgespielt.