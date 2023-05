Aktualisiert am

Schockverliebt in den Sauger

Herzblatt-Geschichten : Schockverliebt in den Sauger

So perplex hat uns unser „Bunte“-Horoskop noch nie zurückgelassen. Dies haben wir, wie alle anderen Fische, lesen dürfen: „So perplex sieht man Sie selten! Sie waren sich sicher, dass man Ihrer Bitte eine Absage erteilt, doch das Gegenteil ist der Fall: Man erfüllt sie gern und rollt Ihnen sogar den roten Teppich aus. Das zeigt, wie sehr man Sie schätzt!“ Wir sehen uns nun einem gewissen Handlungsdruck ausgesetzt, denn wir sollten schleunigst um etwas bitten. Doch worum? Um eine satte Gehaltserhöhung mit Inflationsausgleich? Um eine Wärmepumpe? Um einen roten Teppich?

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Bereits wunschlos glücklich ist An­dreas Guenther, denn der Schauspieler stellt „Bunte“ seinen „neuen besten Freund“ vor: „meinen kabellosen, supercoolen Staubsauger“. Guenther erzählt: „In Wien hatte ich in meinem Hotelzimmer etwas verschüttet und wollte das selber wieder saubermachen. Da haben die mir so ein Teil ausgeliehen, und ich war schockverliebt. Ich habe nicht nur mein Hotelzimmer gesaugt, sondern gleich noch den Flur und die Lobby.“

Live bei der Hausarbeit

Als Guenther begann, nachts der Reihe nach an die anderen Hotelzimmer zu klopfen und zu fragen, ob er mal eben saugen dürfe, hat man ihn dann freundlich gebeten auszuchecken und ihm das supercoole Ding mitgegeben – so jedenfalls stellen wir uns die weitere Entwicklung vor. Nun saugt Guenther bei sich daheim, was „Bunte“ derart faszinierend findet, dass sie ihre hauseigene Fernsehsendung wie folgt bewirbt: „Bunte live zeigt Andreas Guenther demnächst bei der Hausarbeit (tägl. 18 Uhr auf Sat.1)“. Auf Dauer stellen wir uns das nicht vorabendfüllend vor, Tag für Tag Guenther und seinem Staubsaugerkumpel zuzuschauen.

Einen anderen besten Freund hat sich offenbar Til Schweiger zugelegt: nämlich, wie „Bild“ schreibt, „einen kleinen Kuschelwuschel, der zum Riesen wird“. Dem Großmeister des deutschen Populärkinos und der elaborierten Gesellschaftskritik war ja vorgeworfen worden, dass es am Set seiner Filme nicht immer kuschelwuschelig zugeht, woraufhin er sich nach Mallorca zurückzog; dort hat er sich laut „Bild“ nun einen Welpen namens Edgar zugelegt. Dieser türkische Hirtenhund werde bis zu 80 Kilogramm schwer und sei „Fremden gegenüber distanziert, misstrauisch. Zögert nicht, seine Familie zu verteidigen. Der Biss übertrifft die Kraft eines Löwen.“ Weitere kritische Artikel über Edgars Herrchen sind mittelfristig also kaum mehr zu erwarten.

Noch immer nicht jedem recht macht es die Fürstin von Monaco, weshalb „Das neue Blatt“ über die einstige Leistungssportlerin sinniert: „Würde Charlène (45) in Milch schwimmen statt im Wasser, hätte sie ruckzuck Butter draus gemacht. So sehr strampelt sie sich jeden Tag ab, um einen guten Job zu machen – als Mutter und als Fürstin.“ Schönen Dank auch, „Neues Blatt“, dass du uns dieses Bild in den Kopf gesetzt hast: die verzweifelte Charlène im Badeanzug, die versucht, aus einem vollen Butterbecken zu steigen, aber immer wieder ausrutscht.

Mein Kind heißt Holstein-Schwarzbunt

Wer einen guten Job als Eltern machen möchte, der sollte dem Kind zuerst mal einen wohlklingenden Namen geben. Über Nils und Denise, die sich bei „Bauer sucht Frau“ kennenlernten, schreibt „Das Neue“, sie seien heute „verlobt und stolze Eltern ihres Töchterchens Jersey (7 Monate), benannt nach der Lieblings-Kuhrasse des Paares“. Da wünschen wir den Dreien eine schöne gemeinsame Zeit und dass sich im Laufe der Jahre vielleicht noch ein paar Geschwisterchen einfinden, für die noch schöne Namen wie Angus, Wagyu, Longhorn und Holstein-Schwarzbunt bereitstehen.

Erst nach einem Jahr kommt derweil der Name eines Prominentenkindes heraus. „Bild“ berichtet: „Laut Geburtsurkunde, die der ,Daily Mail‘ vorliegt, heißt Rihannas Sohnemann Nummer eins: RZA Athelston Mayers. Ein kleiner Zungenbrecher. Der Name soll Produzent und Rapper RZA, Gründer der Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan, gewidmet sein. Athelston ist der Zweitname von Papa A$AP Rocky, Mayers der echte Nachname des Künstlers.“ Anders als der Name seines Vaters enthält RZA Athelston immerhin keine Sonderzeichen; wenn A$AP Rocky online irgendwelche Dokumente ausfüllen muss, dürfte er ja immer halb wahnsinnig werden – wobei er für solche Verrichtungen vermutlich geschultes Personal beschäftigt.

An einer anderen Medien-Enthüllung ist der Betroffene, Schauspieler Tim Wilde, aktiv beteiligt: „Während unseres Interviews“, schreibt „Bunte“, „öffnet er nervös den Brief“ mit dem Resultat des Tests, der ihm sein biologisches Alter offenbaren soll. Wilde ist 57, schätzt sich aber „auf Mitte 30“ und ist folglich vom Ergebnis schockiert: „Mein biologisches Alter liegt bei 58!“ Als nächstes wird „Bunte“ gewiss live von Testamentseröffnungen sowie von Schwanger- und Vaterschaftstests berichten.

Wilde jedenfalls will fortan weniger Fastfood essen und hat sich eine zweite Meinung vom Hausarzt besorgt: „Mein Arzt sagt, ich bin fit wie ein Turnschuh, in etwa wie ein 45-Jähriger.“ Hoffen wir für Wilde, dass er das richtig verstanden hat: Nicht dass der Arzt in Wahrheit von einem 45-jährigen Turnschuh sprach.