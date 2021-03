Herzblatt-Geschichten : Mein Mann hat mich umzingelt

Interessante Dinge, die unser Bunte-Horoskop uns mitzuteilen hat: „Etwas, das Sie vor langer Zeit beendet haben, taucht wieder in Ihrem Leben auf“, dürfen wir Fische-Geborene da lesen, „und bringt Ihnen endlich die Anerkennung, auf die Sie damals vergeblich gehofft hatten.“ Wir haben dann ein paar Tage gewartet, doch unser Romanmanuskript, das wir im Alter von acht Jahren an den Suhrkamp-Verlag geschickt haben, ist nicht wieder aufgetaucht. Von daher haben wir beschlossen, wenigstens ein paar alte Pointen in dieser Kolumne zu recyceln. Diesmal sollten sie ja zünden.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Warum uns bei recycelten Pointen jetzt Bernd Stelter einfällt, das wissen wir auch nicht genau. Im gemeinsamen Bunte-Interview sagt die alte Stimmungskanone über seine Frau und sich: „Anke und ich sind wie zwei Zahnräder, unterschiedlicher könnten wir nicht sein.“ Hm, wesentlich unterschiedlicher als zwei Zahnräder fänden wir ja ein Zahnrad und einen Angorapulli oder ein Zahnrad und ein ausgestopftes Eichhörnchen, aber gut.

Fürsorgliche Floristen

Anke wiederum enthüllt, ihrem Mann seien Hochzeitstage nicht besonders wichtig: „Selbst wenn es zwischendurch mal Blumen gab, hat eher der Florist in unserem Wohnort dran gedacht als Bernd.“ Hat sich der Blumenhändler die Jubiläen sämtlicher Kunden notiert und bindet vorsorglich Sträuße? Reserviert auch der örtliche Gastwirt den Stelters fürsorglich einen Tisch? Und steht auch der Juwelier regelmäßig vor der Tür, um Stelter einen Brillantring zu übergeben: „Hier, der ist von Ihnen für Ihre Gattin“?

Mit Hochzeitstagen durcheinanderkommen dürfte Nicolas Cage, der seine fünfte Ehe eingegangen ist. Mitte Februar, weiß Gala, heiratete er „seine 30 Jahre jüngere Freundin Riko Shibata – in einem Casino in Las Vegas“. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, da Cage vor Jahrzehnten einen Oscar gewann für „Leaving Las Vegas“, wo er einen Mann spielte, der sich ebendort zu Tode soff; was bei der Hochzeit für Getränke gereicht wurden, wissen wir leider nicht. Seine vierte Ehe 2019 hatte Cage nach vier Tagen annullieren lassen: „Später erklärte er, betrunken gewesen zu sein“, schreibt Gala. „Daher sei ihm nicht klar gewesen, dass seine Braut noch mit einem anderen zusammen war.“ Ob auch die Braut so betrunken war, dass sie das ebenfalls nicht mehr wusste?

Nicht lang allein

Wieder geheiratet hat auch MacKenzie Scott, von der wir geahnt hatten, dass sie nicht lang allein bleiben würde: Seit ihrer Scheidung von Jeff Bezos hat sie laut Bunte ein Vermögen von 45 Milliarden Euro. Ihr neuer Mann sei „das Gegenteil von Jeff Bezos“, schreibt Bunte: „Dan Jewett, 47 (Sternzeichen Widder, 1,78, 80 kg), arbeitete bis jetzt als Chemielehrer an einer Privatschule in Seattle, die MacKenzie Scotts Kinder besuchen.“ Warum aber soll Jewett das genaue Gegenteil von Bezos sein? Kahlköpfig sind sie beide, und ihre Jobs finden wir ähnlich furchteinflößend. Wir jedenfalls sind froh, dass unsere Frau nicht so vermögend ist. Klar wäre es nett, sich etwas mehr leisten zu können, aber so sehen wir unser Körpergewicht wenigstens nicht in der internationalen Presse verbreitet.

Der Ehemann von Susanne Eisenmann, CDU-Spitzenkandidatin in Baden-Württemberg, steht, wie wir in Bunte lesen, „vor, hinter und neben ihr“, er hat sie also praktisch umzingelt. Über Eisenmann behauptet Bunte, ihr Spitzname sei „Rambo“, sie selbst sagt: „Ich höre auf Nanni.“ Eine Feministin sei sie nicht, erzählt die Super-Nanni, „aber für Gleichberechtigung. Aber es gibt Unterschiede. Wenn Frauen in den Kommunen Baupläne machen, schauen die anders als die von Männern aus.“ Leider endet mit dem Satz das Interview, so dass wir nie erfahren werden, in welcher Weise weibliche Baupläne anders ausschauen. Sind sie verschnörkelter? Stehen überall hübsche Blumenkübel? Sind die Häuser verziert mit Swarovski-Steinen?

Mord mit Musik

Keine Krimis mehr im Fernsehen schaut Hannelore Hoger, die sich auch über die Lautstärke der Filme ärgert: „Ich brauche keinen Mord mit Musik!“, sagt sie Frau im Spiegel. Dafür mag sie Netflix: „Die Firma schreibt mir immer ganz nett: ‚Liebe Hannelore, wir haben wieder einen Film für dich. Der könnte dich interessieren!‘“ Klingt, als könnte da eine zauberhafte Brieffreundschaft erblühen.

Ganz zauberhaft ist auch die Ehe von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack, die sich regelmäßig in irgendwelchen Fernsehshows mit Anträgen oder Liebesbotschaften überraschen. Diesmal war wieder Anna-Carina dran, sie sang für Mross in der Show „Schlagerchampions“ eines seiner eigenen Lieder. „Mein Kinn wackelt, und ich zittere wie ein indischer Waldesel“, hat Mross laut Echo der Frau da gesagt. Dieses sagenumwobene Tier scheint niemand je gesichtet zu haben außer Mross, den wir an dieser Stelle schon einmal mit dem gleichen Satz zitierten und der, als er unlängst in einer Show mit Leberwurst eingeschmiert wurde, meckerte: „Das stinkt wie ein indischer Waldesel.“

Eines Tages aber erntet Mross vielleicht doch noch die verdiente Anerkennung, wenn ein paar Forscher irgendwo in Indien eine Herde Waldesel entdecken – und feststellen werden: „Die zittern ja wie Stefan Mross.“