Herzblatt-Geschichten : Männer verändern sich gerade

Schönen Dank auch, Bunte, für unser tolles Horoskop diese Woche. „Sie haben keinen Grund zur Eifersucht“, wird uns Fischen da versichert, allerdings steht noch ein Wörtchen davor: „Mittwoch: Sie haben keinen Grund zur Eifersucht.“ Ist ja großartig, dass wir am Mittwoch keinen Grund zur Eifersucht haben, doch was ist mit Montag, Dienstag, Donnerstag und den anderen Tagen? Bunte jedenfalls ist schuld daran, dass wir unsere Ehefrau jetzt an sechs Tagen argwöhnisch beäugen werden.

Eifersüchtig dürfte auch Emma Heming gewesen sein, da ihr Ehemann Bruce Willis lange Quarantäne-Wochen nicht mit ihr, sondern ausgerechnet auf der Farm seiner Exfrau Demi Moore in Idaho verbrachte. Von dort postete er täglich ulkige Schnappschüsse von sich, Moore und den gemeinsamen erwachsenen Kindern, während sich Heming allein in Los Angeles um die beiden kleinen Töchter kümmern musste. Gala teilt uns mit, dass Heming ihrem Mann nun endlich nachgereist und die Patchwork-Familie vereint sei, und alles könnte gut sein, würde Gala sie nicht als Willis’ „aktuelle Ehefrau“ bezeichnen. Hm, seit 2009 sind beide verheiratet – meinst du nicht, Gala, dass das schon was Längerfristiges ist? Wenigstens hast du nicht geschrieben: „Seine noch aktuelle Ehefrau“ oder „Die Frau, mit der er am Mittwoch verheiratet war“.

Und noch eine weitere Statusmeldung von Gala weckt unsere Aufmerksamkeit: Britney Spears nämlich läuft bei ihr, wie schon vor zwanzig Jahren, unter „Pop-Prinzessin“. Müsste man mit 38 Jahren nicht allmählich zur Königin gereift sein? Oder wird sie das erst, wenn Madonna eines Tages abdankt? Und steht Spears in der Thronfolge überhaupt noch weit vorne? Britney, die Prinz Charles des Pop, hat übrigens gerade von sich reden gemacht, weil sie „vergessen hatte, die Kerzen in ihrem privaten Fitnessstudio auszupusten“, weiß Gala. „Es brannte ab.“ Schade, aber immerhin eine hübsche Vorstellung, dass Spears auf romantische Stimmung Wert legt, wenn sie sich auf Stepper oder Beinpresse quält. Wahrscheinlich zündet sie sich, wenn sie ihre Steuererklärung erledigt, extra Räucherstäbchen an.

Heidi Klum töpfert, Sharon Stone philosophiert

Auch bei Heidi Klum daheim geht es anders zu, als mancher sich das gedacht haben mag. Kreativität, schreibt Gala, werde bei ihr großgeschrieben: „Einmal die Woche gibt es einen Bastelabend. Manchmal kommt ein Töpferlehrer ins Haus.“ Da stellen wir uns vor, wie wohl unsere Töchter reagieren würden, wenn wir ihnen ein wenig Heidi-Klum-Lifestyle in Aussicht stellten – und dann ein Töpferlehrer bei uns klingelte. An dieser Stelle läge es nahe, noch einen albernen Wortwitz einzubauen mit „Germany’s Next Topf Model“, aber wir wollen standhaft bleiben.

Viel Zeit daheim verbringt gerade auch Sharon Stone, die sich Gedanken gemacht hat über das andere Geschlecht: „Seit der Isolierung, seit Männer selbst kochen und sich um sich selbst kümmern müssen, sind sie etwas besänftigt, einige fangen sogar an, wie richtige Menschen zu sprechen“, analysiert sie in Bunte. „Sie wollen raus, aber gleichzeitig sind sie gezwungen, über sich selbst und ihre Werte nachzudenken. Männer verändern sich gerade, sie sind nicht mehr ganz so crazy wie vorher.“ Liebe Frau Stone: Nur zu gern würden wir, die wir ja ebenfalls männlich sind, Ihre Diagnose teilen, aber googeln Sie doch mal, zum Beispiel, „Corona-Demos“.

Auch das Filmgeschäft hat sich stark verändert – und mit ihm die Filme, die wir uns anschauen werden. In Krimis etwa müsse aufgrund der Hygienevorschriften anders gemordet werden, erklärt Michael Lehmann, Produktions-Chef von Studio Hamburg, der Bild-Zeitung: „Es wird mehr geschossen. Wir müssen auf Erwürgen und Erstechen verzichten.“ Jammerschade für alle Freunde des Erwürgens und Erstechens: Sie müssen fürs Erste mit Morden durch Briefbomben oder Drohnen vorliebnehmen. Doch sollte Erstechen unter gewissen Umständen nicht erlaubt bleiben? Mit einem Messer von anderthalb bis zwei Meter Länge sollte man einander doch auf den Leib rücken können, ohne sich und andere unnötig zu gefährden.

Häufig auf Distanz zueinander ist das Musiker-Ehepaar Stefanie Hertel und Leopold „Lanny“ Lanner, allerdings gezwungenermaßen: „Stefanie und ich sind beruflich viel unterwegs“, erzählt Lanner Bunte. „Manchmal schaffen wir es, uns für zwei Minuten auf einem Autobahnrastplatz zu treffen. Eine kurze Umarmung, ein Kuss, dann fährt jeder weiter zu seinem Job.“ Unter zweiminütigen Treffen auf Autobahnrastplätzen hätten wir uns ja etwas anderes vorgestellt als innige Momente zwischen Ehepaaren, doch da hat uns unsere schmutzige Phantasie einen Streich gespielt.

Und Lanner erzählt noch weiter: „Als ich nach einer dieser Begegnungen in mein Auto einstieg, dachte ich mir: ‚Wow, two seconds on a highway, zwei Minuten auf der Autobahn, wäre eigentlich ein cooler Titel für einen Song‘“ – und wir fragen uns: Lautet die englische Übersetzung von „Minuten“ tatsächlich „seconds“? Es wäre auf jeden Fall noch eine Spur romantischer, hätten sich Hertel und Lanner eigens auf dem Rastplatz getroffen, um nur zwei Sekunden miteinander zu verbringen. Aber reicht das für Umarmung und Kuss? So oder so werden sich die beiden eines Tages gewiss sagen können: Mit dir habe ich die schönsten Sekunden meines Lebens verbracht.