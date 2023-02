Wir erkennen hier ein Muster. „Das goldene Blatt“ schreibt über Andrea Sawatzki und nennt sie „die Wahl-Berlinerin“, eine „Wahl-Berlinerin“ ist auch Brigitte Grothum. Stefanie Hertel ist die „Wahl-Bayerin“, Daniela Katzenberger die „Wahl-Mallorquinerin“, Harald Krassnitzer der – das hört man jetzt nicht so oft – „Wahl-Wuppertaler“. Warum meint das Blatt so oft betonen zu müssen, dass all diese Menschen aus freien Stücken dort leben, wo sie leben? Gibt es womöglich auch ganz viele Zwangs-Wuppertaler, die beispielsweise viel lieber nach Düsseldorf zögen, sich das aber nicht leisten können? Unsere Leser jedenfalls, so hoffen wir, haben es sich gerade am Ort ihrer Wahl gemütlich gemacht und genießen ihre Zeitung, egal ob sie nun Wahl-Walldorfer sind oder Wahl-Walpertskirchener.

Wahl-Bayerin mit Villa am See ist Helene Fischer, deren Wahl von den Klatschheften freilich regelmäßig infrage gestellt wird. Diesmal ist es „Freizeitwoche“, die ein „Drama“ um Fischers Tochter ausruft: „Das Paradies am See wird zur Hölle“ titelt sie. Nicht aber die elendigen Paparazzi hat das Heft im Sinn, sondern: „Rotfüchse vermehren sich in der Region rasant.“ Und drohen den Fuchsbandwurm zu verbreiten, mit dem sich ganz, ganz selten mal Menschen infizieren, aber das reicht halt schon für eine Schlagzeile. Vor anderthalb Jahren schon hatte „Bunte“ an besagtem See „Millionen fiese Killer-Stechmücken“ gesichtet, und wir erinnern uns: Dass in Bayern ein Problembär umherschlich, ist auch erst 17 Jahre her. Tun Sie was, Söder, bevor Helene Fischer offiziell zur Wahl-Ex-Bayerin wird!

Paris Hilton ist Wahl-Beverly-Hillserin

Eine Wahl-Beverly-Hillserin ist Paris Hilton, die ebendort eine neue Villa bezogen hat mit sieben Schlafzimmern und elf Bädern. „Für die Miete blättert die Hotelerbin schlappe 160.000 US-Dollar im Monat hin“, weiß „Bunte“, und das finden wir nun wirklich überraschend: dass eine Paris Hilton zur Miete wohnt. Interessante Vorstellung, dass sie am Jahresende mit ihrem Vermieter über die Nebenkostenabrechnung streitet. Doch vielleicht muss auch in Los Angeles gespart werden; bei Hiltons Immobilie böte es sich ja an, zwei, drei Badezimmer unterzuvermieten.

Halbwegs bodenständig dünkt uns auch der Name, den Hilton ihrem neugeborenen Sohn gegeben hat: Der Familientradition gemäß hat man sich bei einer Großstadt bedient, allerdings diesmal nicht bei einer glitzernden Metropole wie London, Tokio oder eben Paris, sondern bei Arizonas Hauptstadt Phoenix. Würde auch uns gänzlich unerwarteterweise noch ein Sohn beschert, so nähmen wir uns ein Beispiel daran und tauften ihn nicht etwa Berlin oder München, sondern – sagen wir – Detmold.

Philosophische Sicht auf die Wohnungsthematik

Die Wohnungsfrage ins Philosophische dreht Schlagersängerin Marianne, welche „Frau mit Herz“ mit dem Satz zitiert: „Wir sind nur zur Miete in unserem Körper.“ Manche von uns würden gern umziehen in einen größeren, schöneren und weniger renovierungsbedürftigen Wahl-Körper, doch der Markt ist leider dicht. So verweilen wir in unserem Zwangs-Körper und ziehen meist erst aus, wenn dieser schon eine ziemliche Bruchbude ist.

Seinen Lebensraum verkleinert hat der Sänger Ben Zucker, der dem „Neuen Blatt“ zufolge „während des Lockdowns fast 20 Kilo“ abgenommen hat. „Sein Rezept: den Zucker weglassen, intervallfasten und Bewegung.“ Den Zucker wegzulassen grenzt bei diesem Künstlernamen quasi an Selbstverleugnung – vielleicht sollte er sich, um nicht ständig ans alte Laster erinnert zu werden, umbenennen. Ziemlich klangvoll fänden wir Ben Brokkoli. Und was die Bewegung angeht: „Morgens laufe ich schon beim E-Mail-Checken 20.000 Schritte durch meine Wohnung“, sagt Zucker. Gute Güte, wie viele Mails bekommt der Mann denn am Tag? Oder liest er einfach so langsam?

Ihren Fassaden einen neuen Anstrich spendiert haben zwei amerikanische Showgrößen: „Damit sich Sängerin Jennifer Lopez (53) und Hollywood-Star Ben Affleck (50) auch täglich an ihr Ehe-Versprechen von 2022 erinnern, ließen sich beide am Valentinstag ein Liebes-Tattoo stechen“, schreibt „Das goldene Blatt“. Für sie gab’s ein Unendlichkeitszeichen mit ihren Namen und einem Pfeil, für ihn beider Anfangsbuchstaben mit Pfeilherzen – und ganz ehrlich: Für uns sieht das aus wie Grillspieße. Also auch sehr bodenständig. Vielleicht durften die Motive als Zeichen großer Familienliebe ja Afflecks und Lopez’ Kinder entwerfen.

Mit dem verlorenen Sohn Prinz Harry befasst sich noch einmal eine „Bunte“-Leserin, die zur Beurteilung seines Falls den Psychologen Bertold Ulsamer heranzieht: „Ulsamer rät, die Einstellung gegenüber den Eltern zu ändern. Dabei sei es hilfreich, Vater oder Mutter einen Brief zu schreiben, den man aber nicht abschicken sollte. Das Schreiben hilft, sich einzugestehen, dass man als Kind verletzt wurde.“ Nichts anderes hat im Prinzip auch Harry getan, dessen Brief an seinen Vater gleich ein ganzes Buch geworden ist. Leider hat er es aus Versehen abgeschickt.