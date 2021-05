Herzblatt-Geschichten : Liebe machen statt Lockdown

Aktualisiert am

Isst Armin Laschet nur Döner ohne scharf? Darf man Bäume anschreien? Und welche Jobs bieten sich für Querdenker an? Die neuen Herzblatt-Geschichten.

Schon interessant, wie sich das öffentliche Bild des Karl Lauterbach entwickelt hat. Vom mäßig bekannten Fachpolitiker ist er zum echten Star geworden, der, wie es sich für Stars gehört, niemanden kaltlässt. Nachdem Bunte kürzlich verbreitete, dass Lauterbach „eine liebevolle Frau“ suche, enttarnt ihn Die Aktuelle nun mit einem alten Zitat endgültig als Schwerenöter: „Nehmen Sie Sex!“, habe Lauterbach vor zwölf Jahren gesagt. „Der macht Spaß und ist umso gesünder, je mehr man davon hat.“ Wir schätzen mal: Hätte Lauterbach bei seinen zahllosen Markus-Lanz-Besuchen auch mal besagte Lösungsstrategie angeboten statt immer nur den harten Lockdown, wären seine Popularitätswerte durch die Decke gegangen.

Der von der Aktuellen verschwiegene Kontext des Zitats übrigens war eine Debatte über das Grillen, bei der Lauterbach gegen die fetttriefende Bratwurst und für Gemüse plädierte und sich fragen lassen musste, warum denn alles, was Spaß mache, so ungesund sei. Zu den gesunden Dingen, die wenig Spaß machen, kann übrigens auch der Sex zählen, zum Beispiel der vierwöchentliche Konsenstermin langjähriger Ehepartner.

Zehn Geheimnisse

Recht maue Popularitätswerte verzeichnet derzeit der neue CDU-Chef, über den Bunte „zehn Geheimnisse“ zu enthüllen verspricht. So wissen wir jetzt, dass Laschet „Fußballspiele immer remis“ tippe. Außerdem sei er Raucher: „Allerdings inhaliert er nicht, sondern pafft nur.“ Beruhigen dürfte das eher Laschets Hausarzt als die Union, die sich im Wahlkampf einen durchsetzungsstarken Mann wünscht. Ob Laschet das ist? Nach dem, was wir jetzt wissen, können wir uns gut vorstellen, dass er Döner immer ohne scharf bestellt, beim Urlaub am Meer nur mit den Füßen ins Wasser geht, Tattoos allenfalls aus Henna-Farbe trägt und sich gegen Corona zwar impfen lässt, allerdings den zweiten Termin lieber verstreichen lässt. Für das Finale der anstehenden Fußball-EM tippt Armin Laschet übrigens auf ein 1:1.

Immer mehr andere Männer jedoch zeigen sich ebenfalls von ihrer weichen Seite. „Bestseller-Autor Sebastian Fitzek (49, ‚Das Paket‘) hofft auf weniger Gewalt in Filmen und Büchern“, informiert uns die Bild-Zeitung, und wir halten kurz inne: Fitzek, das ist doch jener Verfasser von Thrillern, deren Titel wie „Der Augensammler“ oder „Die Blutschule“ nicht zu viel versprechen. Was kommt als Nächstes: Friedrich Merz wünscht sich mehr Frauenquoten? Dieter Bohlen vermisst im Fernsehen die Empathie? Jan Josef Liefers plädiert für einen härteren Corona-Lockdown?

Die armen Bäume

Über Schlagersängerin Mary Roos weiß derweil Das neue Blatt zu berichten, dass sie „eine ganz eigene Methode entwickelt hat, um Frust loszuwerden: ‚Ich bin in den Wald gegangen und hab’ alle Bäume angeschrien, die da standen. Und dann ging’s mir wieder gut.‘“ Schön, aber wie ging’s danach den Bäumen? Diese sensiblen Wesen hatten hinterher gewiss wochenlange Intensivtherapie durch Peter Wohlleben nötig.

Ihre „Lieblingsorte“, hat Roos außerdem erzählt, seien Friedhöfe: „Alles ist da so ruhig, und man ist so lebendig.“ Jedenfalls im Vergleich zu den anderen, die da versammelt sind.

Was Roos schon lang beherrscht, das hat der designierte Bayern-Trainer erst lernen müssen: „Schrei-Trainerin machte Nagelsmann lauter!“, meldet Bild. Diese Profession war uns bislang unbekannt. Dass es sie gibt, ist eine gute Nachricht für eifrige Besucher der „Querdenker“-Demos; sollten jene eines Tages, wenn Corona und die Maßnahmen dagegen Geschichte sind, überflüssig geworden sein, dann könnte dies für sie eine sinnvolle neue Beschäftigung darstellen.

Frag den Chef

Zurückhaltende Fische-Geborene lesen diese Woche im Bunte-Horoskop: „Wenn Sie das Gefühl haben, übergangen zu werden, schauen Sie noch einmal genau hin. Vielleicht liegt es daran, dass alle überfordert sind und man Sie ohne böse Absicht vergessen hat. Fragen Sie bei einer Person, der Sie vertrauen, nach.“ Warum also, liebe Mitfische, nicht gleich den Chef ansprechen: „Na, haben Sie mich bei der Beförderung vergessen? Ich weiß ja, dass Sie seit Jahren überfordert sind.“

Einen klugen Leserbrief zum Thema Meghan hat Die-Aktuelle-Leserin oder -leser G. Arndt verfasst: „Ich muss mich immer wieder wundern, dass es Personen gibt, die über Promis schreiben, die sie mit Sicherheit nur aus der Presse kennen.“ Die Frage ist nur, G. Arndt: Meinen Sie die anderen Leserbriefschreiber der Aktuellen – oder deren Redakteure?

Tatsächlich mit einem frisch gekürten Oscar-Preisträger gesprochen hat Bunte: „Es kommt mir vor, als sei ich irgendwann auf einen riesigen, langsamen, grauen Elefanten gestiegen, der mich durch das Leben trug“, erzählt Anthony Hopkins. „Und heute frage ich mich: ‚Wie um alles in der Welt kam ich hierher?‘ Auch wenn ich jetzt für verrückt erklärt werde, aber mein Leben fühlt sich an wie eine Illusion, wie ein Traum.“ Das können wir total nachvollziehen: Wir selbst sitzen schon seit geraumer Zeit in einem Dreispänner, der von grünen Pinguinen gezogen wird. Schöne Sache, nur das ständige Geschnatter nervt.