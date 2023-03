Jorge Gonzalez liebt in der Liebe die Abwechslung, die Geissens entfliehen dem Neid in Dubai, und Boris Becker hat Tipps für Prinz Harry: die Herzblatt-Geschichten.

Im Grunde freut es uns ja für Boris Becker, dass er sich wieder so weit obenauf wähnt, Leuten Ratschläge erteilen zu können, die ihr Leben weniger gut in den Griff zu kriegen scheinen als er selbst. Zum Beispiel Prinz Harry. „Vergiss nicht, wo du herkommst, denn möglicherweise musst du dorthin zurückkehren“, hat er ihm laut „Gala“ empfohlen. Nun, in seinem 500-Seiten-Buch hat Harry nicht eben den Eindruck erweckt, als habe er vergessen, woher er kommt. Andererseits: Dorthin zurückzukehren ist vielleicht nicht ganz so schlimm, da es sich um einen Palast handelt. Blöder wäre es, Becker selbst müsste dahin zurück, wo er die vergangenen Monate gelebt hat.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Einen weiteren Wohnsitz in Dubai besitzt jetzt das sympathische Ehepaar Geiss, welches dort in Kunst machen möchte. „Bunte“ zeigt ein Werk, das sie „teures Bärchen“ nennt: „,Bearbrick‘ à la Roberto Geissini (1900 €) gebrandet mit Chanel- und Gucci-Emblemen ist ein Original, das es so nur einmal gibt“, und man ist versucht hinzuzufügen: Gott sei Dank. „Ich kann endlich meinen Schmuck ausführen, ohne Angst zu haben, dass morgen jemand bei uns einbricht“, lobt Carmen Geiss ihre neue Wahlheimat. „Die Frauen hier sind mit Juwelen behangen wie Christbäume. Alles echt! Niemand beäugt neidisch, ob dein Diamantring größer ist oder die Nachbarn ein dickeres Auto fahren. Ich fühle mich hier wahnsinnig sicher.“ Herrlich, so ein Leben, in dem man keinen Armen begegnet! Ein paar Arme gibt es natürlich schon in Dubai, aber die verdingen sich auf Baustellen und werden gut bewacht.

Das Kinn hält sechs Monate

Den Geissens gefallen müsste, was „Bunte“ als neuen Ästhetiktrend preist: das „Diamond Chin“. Nicht zu verwechseln mit dem Glaskinn, das manchem Boxer zum Verhängnis wurde, werde das Diamantenkinn modelliert durch Hyaluronsäure. „Möglichst kantig und scharf definiert soll es sein. Daher auch der Ausdruck ‚Diamond Chin‘“, weiß „Bunte“ und teilt mit: „Hält ca. sechs Monate.“ Moment, wir dachten immer, Diamanten seien für ewig? Wenn Sie, werte Herren, übrigens feststellen, dass Ihre Kinnpartie häufig schimmert: Das ist nicht unbedingt ein Diamantenkinn, sondern vielleicht einfach nur fettige Haut.

Nicht immer nur glamourös mag es Guido Maria Kretschmer, der laut „Neue Welt“ gern im Garten werkelt und dort mit Pflanzen spricht: „Ich sage dann: ,Reiß dich zusammen, damit das hier gut läuft!‘“ Manche Gewächse seien renitent, aber: „Es fällt mir schwer, Pflanzen anzuschreien!“ Das wäre ja auch unerfreulich, wenn Kretschmers Gebrüll Mimosen verschreckte, Pappeln erzittern und Weiden trauern ließe.

Nicht eben pfleglich behandelt „Frau im Spiegel“ zufolge Großherzogin Maria Teresa von Luxemburg ihr Palastpersonal, das in Scharen davonlaufe. Ein namenloser Mitarbeiter berichtet: „Ihre Stimmung ändert sich von Tag zu Tag. An einem Tag ist sie charmant, am nächsten Tag ist sie weit davon entfernt, Respekt zu zeigen.“ Wir würden uns dann in den Vertrag schreiben lassen, immer nur jeden zweiten Tag arbeiten zu müssen. Beziehungsweise nur jeden ersten.

Was sind deine Schwächen?

Auch in einer Ehe ist der Umgangston wichtig. Er könne, sagt Komiker Thomas Hermanns in „Bunte“, „nur raten, immer respektvoll zueinander zu sein – wie beim Vorstellungsgespräch“. Uns jedoch scheint es wenig erstrebenswert, wie im Vorstellungsgespräch in Kostüm oder Anzug steif am Frühstückstisch zu sitzen und dem Ehepartner Fragen zu stellen wie „Was sind deine Schwächen?“ oder „Wo siehst du dich in fünf Jahren?“. Lautet die Antwort: „Jedenfalls nicht mehr hier mit dir“, dürfte das Eheverhältnis bald beendet werden.

Von einer Ehekrise fabuliert auch die Schlagzeile des „Neuen Blatts“: „Helene Fischer – Hat Thomas sie eiskalt fallen lassen?“ Das wäre deshalb besonders niederschmetternd, weil Fischers Mann Trapezkünstler ist. Eine weitere Schlagzeile verkündet: „Es wäre so schön – Heidi Klum – Zwillinge mit 49“. Dabei hat Heidi Klum doch längst Zwillinge, nämlich ihren Gatten Tom Kaulitz und dessen anhänglichen Bruder Bill. Die beiden würden uns echt schon reichen.

Nicht fest verpartnert ist Jorge González. Vom „Neuen Blatt“ befragt, ob er „Single-Frust“ verspüre, antwortet er: „Das Wort Frust gehört gar nicht zu meinem Wortschatz!“ Gut, nimmt man seine Auftritte als „Let’s Dance“-Juror zum Maßstab, so scheinen zu seinem Wortschatz ohnehin nur 20 bis 30 Begriffe zu zählen. Diesen Eindruck aber straft González sogleich Lügen und führt im Interview aus: „Wer fähig zur Metamorphose ist, hat mehr vom Leben.“ Metamorphose bedeute für ihn, „sich den Geschehnissen in der Liebe immer wieder neu anzupassen . . . Willst du jeden Tag nur Pommes, Pommes, Pommes essen? Oder möchtest du auch mal etwas anderes probieren? Es gibt Menschen, die werden bereits satt von Fritten. Das Leben hat noch so viel mehr zu bieten.“ González hat gut reden. Wir können uns gut vorstellen, dass so manche Ehefrau sich wünscht, die neben ihr sitzende Couchkartoffel würde eine Metamorphose zur knusprigen Fritte vollziehen.