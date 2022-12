Herzblatt-Geschichten  : Der Arzt sagt: Netflix schauen

Das stimmt zu Weihnachten doch versöhnlich, dass „Bild“ einen Text über eine Klimaschützerin statt mit empörten Ausrufezeichen mit Herzchen versieht. Luisa Neubauer von Fridays for Future (FFF) hat sich dafür nur verlieben müssen. „Klima-Aktivistin Neubauer liebt ARD-Moderator“, freut sich „Bild“. Der Auserwählte ist Louis Klamroth, der bei „Hart aber fair“ Frank Plasberg ersetzt, und das ist „Bild“ dann schon wieder nicht ganz geheuer: Ob denn Klamroths Neutralität noch gegeben sei, „wenn sein Herz für die bekannteste Vertreterin der Klimabewegung schlägt?“ Wir würden uns da keine Gedanken machen. Auch das uns zugespielte interne ARD-Papier, dem zufolge die Talksendung ab sofort „Hart aber FFFair“ heißen soll, ist für uns kein Grund zur Beunruhigung.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Klamroth selbst zitiert „Bild“ mit dem Satz, es verstehe sich von selbst, dass „meine Partnerin nicht Gast meiner Sendung sein wird“. „Bild“ und all die Zwangsgebühren-Schreihälse auf Twitter sollen sich also schön wieder abregen. Laut der uns ebenfalls zugespielten Gästeliste ist bei Klamroths Premierensendung im Januar seine Liebste tatsächlich nicht eingeladen. Dafür diskutieren Robert Habeck, Claudia Roth und Steffi Lemke (Grüne) mit Vertretern von WWF, BUND und Greenpeace sowie mit Carla Reemtsma, FFF-Aktivistin und Luisa Neubauers Cousine. Ach ja, ein Repräsentant der Letzten Generation wird ebenfalls dabei sein, er hat sich schon vergangenen Mittwoch auf einen Studiostuhl geklebt.

Skifahren wie Neuer

Stattdessen Netflix schauen dürfte Laura Maria Rypa, die Verlobte von Pietro Lombardi, die gerade wegen eines Infekts im Krankenhaus war und „Bild“ erzählt: „Ich soll mich ganz viel ausruhen, ganz viel liegen und ganz viel Netflix schauen, meinte der Arzt.“ Ob er ihr ein Rezept über drei Serien ausgestellt hat? Als Prominente dürfte Rypa privat versichert sein, Kassenpatienten hingegen müssen statt Netflix die Öffentlich-Rechtlichen gucken.

Die ganze Fußball-WM geguckt hat „Bild“-Postillon Franz Josef Wagner. „Und es war mir egal, dass die Deutschen nicht mehr mitspielen. Sie sollen Dart spielen, angeln gehen oder Skifahren wie Neuer.“ Wir können es ja verstehen, wenn jemand von der deutschen Elf enttäuscht ist. Aber den Spielern deshalb zu wünschen, sich wie Manuel Neuer die Knochen zu brechen, geht dann doch zu weit.

Aufruf zum Widerstand

Man könnte natürlich auch mal wieder ins Kino gehen. Der neue „Avatar“-Film dauert 192 Minuten, was laut Regisseur James Cameron aber nicht schlimm ist: „Es ist vollkommen okay, zwischendurch pinkeln zu gehen“, sagt er der „Bild“-Zeitung. „Man kann sich den Film ja zweimal angucken.“ So also läuft der Hase: Die Kinokonzerne drehen überlange Filme, um uns doppelt zu schröpfen. Weshalb wir zum Widerstand und zur Selbsthilfe aufrufen: Könnten alle „Avatar“-Zuschauer so nett sein, im Internet zu posten, welche drei Minuten des Films sie am langweiligsten fanden? In der Zeit würden wir dann, falls nötig, kurz mal rausgehen.

Sparen wollte ja eigentlich auch der britische König, der nun jedoch einen Rückschlag einstecken muss. „Wie sich herausstellte, hat Charles III. nämlich einen deutlich größeren Kopf als seine Mutter“, schreibt „Neue Post“. „Die Krone passt ihm einfach nicht. Jetzt muss sie von den königlichen Goldschmieden vergrößert werden.“ Mehr Gold für den König – und wir fürchten, das wird noch nicht das Ende sein: Auch die Kostüme und Galakleider seiner Mutter nämlich dürften Charles viel zu klein sein.

Abenteuer zu Hause

Ebenfalls Charles heißt der neue Freund von Lilly zu Sayn-Wittgenstein, die „Gala“ erzählt: „Wir haben etwas ganz Verrücktes gemacht: Wir sind tatsächlich an meinem Geburtstag einfach in den Flieger nach New York gestiegen, weil wir gesagt haben: Jetzt erst recht Abenteuer!“ Über ihren Herzensmenschen teilt sie dann noch mit: „Charles ist halb Brite, halb Amerikaner, er lebt in London und New York.“ Das lässt uns nun stutzen: An ihrem Geburtstag ist sie demnach zu ihm nach Hause geflogen? Richtig verrückt oder abenteuerlich dünkt uns das nicht. Vielleicht steigen sie ja nächstes Mal einfach in den Flieger nach Nordkorea.

Über ihr Leben mit Ehemann Christian sagt Schlagersängerin Anita Hofmann, „jedes Handeln ist von Liebe gesteuert“. In „Das Neue“ kommt auch Christian selbst zu Wort: „Es mag vielleicht kitschig klingen, aber wir sind wahnsinnig gern zusammen. Wenn Anita zum Beispiel die Wäsche macht, setze ich mich zu ihr.“ Und wenn sie kocht, bügelt, die Fenster putzt und die Böden wischt, sitzt er bestimmt auch immer bei ihr und schaut lächelnd zu. Entzückend!

Weniger Erbauliches liest man von Carmen Geiss: Sie trug in London einen Pelzmantel, in dem laut „Bild“ 20 Kaninchen verarbeitet wurden. „Es ist Kaninchen. Es ist kein Ozelot, kein Zobel“, verteidigt sich Geiss, und „Bild“ schreibt: „Die TV-Millionärin beteuert, generell nur Sachen von Tieren zu tragen, die sie auch essen könne.“ Dann hoffen wir mal sehr, dass es zu Weihnachten bei Geissens keinen saftigen Ozelotbraten gibt.