Herzblatt-Geschichten : Wer Hüfte hat, der muss wackeln

Es ist ja nicht immer ganz einfach, zu Anfang die richtigen Worte zu finden, deshalb leihen wir sie uns diesmal einfach bei jemand anderem aus: „Wenn das Jahr, so wie jetzt, noch ganz frisch vor uns liegt, strahlt es einen besonderen Zauber aus“, schreibt Bella Lesnik, seit kurzem „Editor-at-Large“ bei Gala, in ihrem Editorial. „Wahrscheinlich ist es normal, dass uns etwas Neues so wertvoll erscheint, dass wir es mit viel Sorgfalt behandeln und so lange wie möglich gut erhalten wollen.“ Wenn also Sie, liebe Leserinnen und Leser, nach vorn schauen und das neue Jahr ganz frisch vor sich liegen sehen, dann behandeln Sie es bitte mit Sorgfalt. Später, wenn es nicht mehr ganz so frisch ist und schon leicht zu riechen beginnt, können Sie durchaus etwas entspannter mit ihm umgehen.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Apropos: „Entspannt schlank“ sollen wir, wie Gala titelt, im neuen Jahr werden, und zahlreiche Prominente geben gute Ratschläge. Barbara Becker zum Beispiel meint: „Mein persönlicher Motivations-Tipp: Einfach mal nackt vor den Spiegel stellen und sich fragen: Was will ich von mir?“ Viele von uns, die vielleicht nicht gerade wie Barbara Becker aussehen, würden dann antworten: „Ich will von mir, dass ich mir schleunigst wieder was überziehe.“ Und noch eine Ermahnung gibt uns Becker mit auf den Weg: „Wenn Leute sich nicht bewegen wollen, müssen sie anderen zugucken, die Spaß haben.“ Das wird natürlich niemand wollen – träge auf dem Sofa zu sitzen und anderen dabei zusehen zu müssen, wie sie sich bewegen und Spaß haben, zum Beispiel die Spieler der Fußballbundesliga und der Nationalmannschaft.

Nazan Eckes, wie sie ebenfalls Gala erzählt, schwört auf Bewegung: „Ich gehe auch viel an die frische Luft, um schon irgendwie den Frühling herbeizubeschwören.“ Wenn es also die Woche schon wieder wärmer wird und die ersten Frühblüher auftauchen, haben wir das zu einem Gutteil Nazan Eckes zu verdanken.

Eine andere Form der Bewegung empfiehlt Guido Maria Kretschmer, und zwar gerade auch denen, die noch nicht entspannt schlank, sondern mit Wanst verkrampft sind: „Ich finde: Wer Hüfte hat, der muss damit wackeln. Gut gewackelte, also gewichtige Damen haben damit meistens einen großen Erfolg“, sagt er Gala. „Es ist manchmal besser, irgendwo reingewackelt zu kommen, statt dünn und schmal in der Ecke zu stehen.“ An alle Wackelkandidatinnen und -kandidaten Deutschlands möchten wir daher die Parole ausgeben: Nicht lang fackeln – wackeln!

Zu diesem Kreis zählt Moderatorin Laura Wontorra gewiss nicht. „Gleich nach Weihnachten beginnt sie, sich wieder bewusst zu ernähren: morgens nur ein wenig Obst oder Joghurt, mittags Salat und abends viel Gemüse und Fisch“, lesen wir in Gala, und: „Sie empfiehlt vegane Ernährung: Man fühlt sich fit, leicht und voller Tatendrang!“ Das möchten wir auch gern ausprobieren, allerdings haben wir leider keinen Schimmer, wo wir veganen Fisch zu kaufen kriegen.

Mit Ernährungsfragen befasst sich auch Schauspielerin Jessica Schwarz, die Das neue Blatt mit folgendem Satz zitiert: „Wenn Pommes auf dem Tisch stehen, muss ich immer einen klauen.“ Da fragen wir uns, wie viele Tische sie wohl schon bei sich herumstehen hat.

Mehr zum Thema 1/

Schlimme Nachrichten gibt es von einer ihrer Kolleginnen: „Schock zum Jahreswechsel – Marie-Luise Marjan – Feuer-Drama und Koma!“ titelt Das Neue und zeigt ein Bild der verzweifelten Schauspielerin in ihrer brennenden Wohnung. Ja, hätte Das Neue, wenn es schon so dicht dran war, der Armen nicht helfen können? Gottlob war, wie sich innen im Heft herausstellt, von Feuer-Drama und Koma gar nicht Marjan selbst betroffen, sondern die von ihr gespielte Mutter Beimer in der „Lindenstraße“. In einer der nächsten Ausgaben kommt Das Neue dann vermutlich mit der Titelstory heraus: „Schlimmes Schiffsunglück – Leonardo DiCaprio im Atlantik ertrunken – Kate Winslet hat zum Glück überlebt“.

Lieblingsland Afrika

Ein nicht ganz einfaches Jahr blüht, wie in Gala der „Star-Astrologe Alexander Graf von Schlieffen“ prophezeit, dem britischen Prinzen Harry. „Harry braucht ab diesem Jahr neben seinen regulären Verpflichtungen unbedingt noch eine weitere Aufgabe, mit der er sich behaupten kann“, so der Star-Astrologe. „Sinnvoll wäre zum Beispiel ein weiteres großes Charity-Projekt in seinem Lieblingsland Afrika.“ Ähm, Lieblingsland? Afrika? Gut, der Mann ist nun mal Star-Astrologe und kein Star-Geograph.

In weit entfernte andere Gefilde treibt es auch Schauspielerin Sonja Kirchberger, die eine der Kandidatinnen der neuen Ausgabe von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ist. Vor dem Abflug ins Dschungelcamp habe sie ihr Leben „radikal entrümpelt“, lässt Kirchberger, die sich mit neuer Kurzhaarfrisur präsentiert, Bunte wissen. „Dinge, die ich sammelte und die mich belasteten, kamen weg. Dazu gehörten auch meine Haare.“

Hm. Unsere eigenen Haare sind ja schon seit geraumer Zeit weitgehend weg, obwohl wir sie eigentlich nie als Belastung empfunden haben. Vielleicht werden wir dieses Jahr ja damit beginnen, wieder welche zu sammeln.