Herzblatt-Geschichten : Viel Stress für das Gemüse

Angenommen, Sie wären so leichtsinnig, Ihre Liebesbeziehung in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung bekannt machen zu wollen: Über welche Überschrift würden Sie sich dann freuen? Wir schätzen mal, über etwas wie „Gemeinsam schweben wir auf Wolke sieben“ oder „In unseren Bäuchen flattern zauberhafte Schmetterlinge ganz aufgeregt hin und her“. So hätten sich das vielleicht auch Stefan Mross und Eva Luginger gedacht, die „Bild“ nun ein „Liebes-Interview“ gewährt haben. Die Schlagzeile hierzu lautet dann allerdings: „Nach dem ersten Glas ging alles ganz schnell“.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Gut, nach dem ersten und bisweilen auch nach weiteren Gläsern geht mancherlei schneller als gedacht, die wahre Liebe indes hätten wir nicht zwangsläufig dazugezählt. „Es ist wirklich wahre Liebe“, versichern „Bild“ zufolge aber der „TV-Moderator und die beste Freundin seiner Ex“. Ein dezenter Hinweis darauf, dass Mrossens Liebesleben komplex ist, wir erinnern uns: Sowohl die Verlobung als auch die Hochzeit mit seiner dritten Frau Anna-Carina Woitschack hatte Mross in einer Fernsehshow zelebriert, inkonsequenterweise aber nicht die Trennung von ihr. „Ob ich mich ein viertes Mal traue, kann ich nicht sagen“, teilt Mross mit. „Aber ich bin für alles offen.“ Damit sind vermutlich Angebote von Fernsehshows gemeint.

Dann hat es gefunkt

Die erwähnte Schlagzeile übrigens hat sich „Bild“ ziemlich aus den Fingern gesogen, gefallen ist der Satz im Gespräch nämlich nicht. Stattdessen sagt Luginger nur: „Im Dezember haben wir uns bei einem Glühweinumtrunk gesehen. Dann hat es zwischen uns gefunkt.“ Es kann also durchaus auch erst nach dem dritten oder vierten Glas passiert sein.

Heidi Klums dritte Ehe hingegen scheint intakt, und sie selbst hegt offenbar keine Zweifel, dass das so bleibt: „Das Supermodel hat sich jetzt den Vornamen ihres Liebsten samt Herzchen ganz romantisch auf die Innenseite ihres Ringfingers tätowieren lassen“, weiß „Das neue Blatt“. Bei einem derartigen Liebesbeweis und nicht nur bei Klums schlanken Fingern trifft es sich gut, wenn der Angetraute Tom heißt und nicht, zum Beispiel, Claas-Christopher.

Bei einem anderen Promi-Paar wiederum, nämlich bei der Influencerin Georgina Rodríguez und dem Fußballer Cristiano Ronaldo, „kriselt es gewaltig“, lässt „In“ uns wissen. „Grund soll Georginas egoistisches und hochmütiges Verhalten sein, von dem ,CR 7‘ total genervt ist.“ Können wir total verstehen, dass den als bescheiden und selbstlos bekannten Ronaldo so etwas wurmt.

Die ebenso bescheidenen Geissens treten im „Neuen Blatt“ Gerüchten entgegen, dass es bei ihnen geschäftlich krisele. „Robert ist mein Finanzgenie, das überlasse ich alles ihm“, erzählt Carmen Geiss und sagt: „Aber wir sind breit aufgestellt. Man sollte 30 Prozent in Aktien haben, 30 Prozent in Immobilien und 30 Prozent Cash. So halten wir das.“ Nun würden wir selbst uns nie als Finanzgenie preisen, aber: Fehlen da nicht 10 Prozent? Hoffen wir, dass es sich da nicht um Schwarzgeld handelt. Zu ihren finanziellen Möglichkeiten sagt Carmen Geiss dann noch: „Unser Handtuch ist fettiger als so manch anderem seine Suppe.“ Also gut, die Geissens müssen Kohle haben. Die Hände abtrocknen würden wir uns bei ihnen aber nicht.

Scherze à la Musk

Noch reicher ist Elon Musk, den „Bunte“ gleichwohl zum Verlierer der Woche erklärt: „Der Tech-King, 51, verkündete, dass sein Hund jetzt Twitter leitet. Ein zynischer Scherz, nachdem er 3700 Twitter-Mitarbeitern kündigte.“ Man wünschte sich, es wäre kein Scherz gewesen: Mehr Führungskultur als Musk hätte dessen Hund garantiert bewiesen. Außerdem ist der Hund der beste Freund des Menschen, was man von Elon Musk ganz gewiss nicht sagen kann.

„Bunte“ übrigens feiert ihren 75. Geburtstag und lässt sich ihr Blatt von einigen Prominenten bestücken. Nina Ruge zum Beispiel erläutert, dass unsere Ernährung zu 80 Prozent aus Gemüse bestehen sollte, aber nur aus bestimmtem: „Besonders viele Schutzstoffe bilden sie, wenn’s ungemütlich wird, wenn sie unter Stress stehen. Sprich: im Freiland, wenn’s mal stürmt, zu heiß, zu kalt oder zu trocken ist.“ Gewächshausgemüse habe es dagegen „megagemütlich“ und bilde keine Schutzstoffe. Das mag stimmen, doch würde man als Vegetarier guten Gewissens gestresstes Gemüse essen? Dann vielleicht doch lieber die eine oder andere glückliche Kuh.

Mehr zum Thema 1/

Außerdem interviewt Moderator Riccardo Simonetti seine Freundin Palina Rojinski, die ihr Glücksrezept verrät: Neben Yoga, Sport und Meditation sei sie „ein großer Fan davon, mit Räuchern die Energie zu klären. Ein gutes Tool sind auch positive Affirmationen.“ Alles klar. Den einen oder anderen materiellen Wert schätzt sie aber auch, etwa Smaragde. „Die bewundere ich immer sehr an dir“, versichert Simonetti. „Und ich habe mich riesig über das Smaragd-Armband gefreut, das du mir zum Geburtstag geschenkt hast.“ Das darf man in der Tat eine ausgesprochen positive Affirmation nennen.