Leiden Sie auch an Nachrichtenmüdigkeit, jenem betrüblichen Phänomen, bei dem Menschen Nachrichten vermeiden, weil sie ihnen Angst oder schlechte Laune machen? Dann haben wir einen Tipp: Lesen Sie regelmäßig die Herzblätter. Angst machen uns nämlich im Grunde nur Nachrichten, die wahr sind, und das sind die in den Herzblättern ja recht selten.

Wenn diese Woche etwa „Freizeitwoche“ titelt: „Prinzessin Kate – Schwere Depressionen! Jetzt geht die ganze Familie durch die Hölle“ – dann verbirgt sich dahinter lediglich die bekannte Info, dass Kates Bruder mal an Depressionen litt.

Oder die Cover­story des „Neuen Blatts“: „Helene Fischer – Neues Drama – Große Angst um ihr Augenlicht!“ Jüngst hat Fischer nämlich bekannt, dass ihre Sehkraft „ein bisschen abgenommen“ habe, worauf „Das neue Blatt“ einen Chefarzt auftreibt, der über „Netzhautschädigungen in Zusammenhang mit langer intensiver Beleuchtung“ spricht (Scheinwerfer!) und erklärt: „Wenn man lange genug kopfüber steht oder hängt, kann das den Augeninnendruck erhöhen.“ Uns, die wir noch nie ein Helene-Fischer-Konzert gesehen haben, würde nun interessieren: Wie viele Stunden hängt die denn da so?

Auch „Die Aktuelle“ nimmt Fischers Worte zum Anlass für eine Titelstory („Erschütternde Beichte! Verliert sie womöglich ihr Augenlicht?“) und mahnt: „Augenprobleme sollte man nie auf die leichte Schulter nehmen.“ Schulterprobleme übrigens auch nicht.

Gut, dass sich Natalie Portmann nicht an ihrem Mann festgeklebt hat

Einer Meldung von „Schöne Woche“ zufolge hat Barbara Schöneberger wiederum ein Auge auf Robert Habeck geworfen: „,Ich würde mir sehr gerne von Robert Habeck etwas verbieten lassen‘, erklärt sie frivol im Interview.“ Tatsächlich hat Schöneberger den Satz im September 2022 in der meist grundseriösen „Zeit“ gesagt, in einem ganz ernsthaften Artikel darüber, wie man den Klimawandel stoppen kann.

„Schöne Woche“ behauptet jetzt: „Da schwingt ein gewisser ,Fifty Shades of Grey‘-Unterton mit . . .“ In der frivolen Phantasie des Blattes ruft Schöneberger wohl immer wieder: „Robert, verbiete mir was!“, während er ihr wirtschaftspolitische Fesseln anlegt, sie mit dem Heizhämmerchen traktiert und am Ende seine gefürchtete Wärmepumpe anwirft. Ein wenig können wir solche Gedankengänge sogar verstehen: Angesichts der schlechten Presse, der sich die Grünen seit vielen Wochen ausgesetzt sehen, muss heute jedwedes Bekenntnis zu ihnen leicht unanständig wirken.

Dass Klimaschützer es bisweilen zu weit treiben, hat angeblich Natalie Portman erfahren, deren Mann sie betrogen haben soll – es sei, so „Frau im Spiegel“, die Liaison mit einer 25-jährigen Umweltaktivistin aber „nur von kurzer Dauer gewesen“. Da hat Portman ja noch mal Glück gehabt, dass sie sich nicht an ihm festgeklebt hat.

„Der ist auch so stoppelig auf dem Rücken“

In eine Liebeskrise rutscht womöglich auch Daniela Katzenberger, die aus uns nicht näher bekannten Gründen ein Hausschwein gestreichelt hat und „Neue Post“ zufolge dabei an ihren Mann Lucas Cordalis denken musste: „Der ist auch so stoppelig auf dem Rücken.“ Unser Ratschlag an den brüskierten Gatten: Das Rückenhaar einfach wachsen lassen, dann fühlt es sich gleich viel weicher an.

Brüskiert fühlt sich auch „Echo der Frau“-Leserin Ruth S. (58) aus Starnberg: „Ich bin wütend, weil mein Mann mit seinen Freunden eine Woche Golfurlaub macht. Ohne Frauen!“ Wir sind sicher, werte Ruth S.: Nähme ihr Mann ein paar Frauen mit, wäre es Ihnen auch wieder nicht recht. Die „Echo der Frau“-Psychologin jedenfalls rät ihr: „Machen Sie das Beste aus der Situation und gönnen Sie sich ebenfalls einen Wohlfühl-Urlaub, in dem Sie genau das machen, was Ihnen gefällt.“ Im Namen von Frau S. hätten wir da eine Nachfrage: mit Männern?

Ein neues Heim hat sich das Musikerpärchen Beyoncé und Jay-Z zugelegt. „Mit einem Verkaufspreis von umgerechnet 185 Millionen Euro ist es das teuerste Anwesen in der Geschichte Kaliforniens und das zweitteuerste Haus in den USA“, weiß „Bunte“ und schätzt: „Die Wohnfläche von 2800 Quadratmetern bietet ausreichend Platz für die ganze Familie.“ Wir würden sogar sagen: Bei der Fläche dürfte sogar für ein viertes Kind noch Platz sein.

„Das neue Luxusdomizil der Superstars soll neben ihrem Haus in Bel Air als neuer Rückzugsort am Wochenende dienen“, lesen wir weiter, und das ist nun echt verblüffend: Es dient lediglich als Wochenendhäuschen! Daneben haben beide noch eine Villa in den Hamptons und eine Bahamas-Privatinsel, und da ist jeglicher Sozialneid verschwunden: Welch ein Stress, sich zwischen all diesen Traumorten zerreißen zu müssen.

Eine Helene-Fischer-Schlagzeile liefert derweil auch „Neue Woche“: „Erwischt! Ihre heißen Liebes-Nächte in fremden Betten.“ Was sich dahinter verbirgt? „Neue Woche“ hat herausgefunden, dass Fischer und ihr Partner ab und an in Hotels übernachten. Wobei auch diese Nachricht im Kern wieder falsch ist: Um sich vorzustellen, dass ein junges Elternpaar heiße Liebesnächte hat, muss die Phantasie schon sehr frivol sein.