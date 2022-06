Herzblatt-Geschichten : Zu Hause bin ich nur Frau

Man kann ja einiges einwenden gegen die Herzblätter, immerhin aber glauben sie an die nie versiegende Kraft der Liebe. Selbst in betagten Bäuchen lassen sie Schmetterlingen flattern, wie ein Text im Echo der Frau zeigt: „Verliebt wie ein Teenager – Prinzessin Beatrix (84) – Dieser Mann lässt sie strahlen“, lesen wir anlässlich eines Fotos, das die ehemalige Königin neben dem Politiker Herman Tjeenk Willink, 80, zeigt. „Seit einiger Zeit wird gemunkelt, dass die beiden mehr als nur Freunde sind. Nach diesem Auftritt ist das sicher!“ Wer wird das nicht rührend finden? Nun, womöglich Quintus Marck. Das ist, wie wir ergoogelt haben, Herman Tjeenk Willinks Ehemann – und ein Anlass zur Vermutung, dass Beatrixens angebliche neue Liebe keine Zukunft hat. Und eine Gegenwart auch nicht.

Selbst ein fragwürdiger Charakter schützt nicht davor, mit angedichteten Romanzen auf einem Herzblatt-Titel zu landen. „Fergie & Andrew – Trotz aller Skandale – 2. Hochzeit! Die Sensation ist perfekt“, freut sich Das goldene Blatt, das nicht umhinkommt, einen der Skandale konkret anzusprechen: „Eine 38-jährige Amerikanerin warf ihm jüngst vor, mit ihr als 17-Jährige (sic) eine Affäre gehabt zu haben.“ So kann man es natürlich auch ausdrücken, sollte es aber besser nicht, wenn sie ihm tatsächlich vorwirft, sie als Minderjährige missbraucht zu haben.

Schamane in sechster Generation

Tatsächlich heiraten möchte Märtha Louise von Norwegen, und zwar Durek Verrett, der den Broterwerb eines Schamanen ausübt. Bunte hat genau hingeschaut und Ungereimtheiten entdeckt: So behaupte Verrett, „Schamane in sechster Generation zu sein“ und „die Künste von seiner Großmutter gelernt zu haben“. Jene Oma aber starb schon vor seiner Geburt, worin Verrett keinen Widerspruch sieht: „Er könne mit Verstorbenen kommunizieren.“ Ein Argument, das man nicht einfach abtun sollte und ihn als Schamanen sogar noch höher qualifiziert. Sollte sich allerdings noch herausstellen, dass Verrett sein Diplom von der Schamanen-Akademie gefälscht und seine Geisterbeschwörungsformeln abgeschrieben hat, sähe die Sache anders aus.

Ein interessanter Ort für Schamanen könnte die Burgruine Landskron sein, wo niemand anderes als der vor fünf Jahren verstorbene Sänger Chris Roberts ein Domizil gefunden haben soll. „Jetzt spukt er als Schlossgeist herum“, berichtet Das neue Blatt und zitiert den Schlossherrn Erich Gumpitsch: „Im Januar gegen halb fünf abends ertönte plötzlich Schlagermusik durch die Burg.“ Hui, Kettengerassel und Geheule fänden wir ja noch in Ordnung, aber Schlagermusik – das ist nun wirklich gruselig.

Lautstarkes Klopfen

Mysteriös auch, was In über das Ehepaar Geiss berichtet. Weil deren Zimmerkarten nicht funktionierten, habe Carmen Geiss in der Lobby eines Hotels eine Szene gemacht. Ehemann Robert klopfte derweil einem „Augenzeugen“ zufolge „lautstark minutenlang gegen die Tür, weil er nicht reinkam“. Wenn aber seine Gattin in der Lobby war, was mag sich Geiss gedacht haben, wer ihm aufmachen würde? Ein verirrter Schlossgeist?

Eine weniger lautstarke Ehe führt Hansi Hinterseer, und Echo der Frau kennt einen Grund dafür: „Niemals würde der sympathische Sänger zum Beispiel seiner Romana ihren Platz in der Küche streitig machen.“ Das ist höchst rücksichtsvoll. Bestimmt würde sich der sympathische Sänger auch beim Müllraustragen und Toilettenputzen niemals vordrängeln.

Ähnlich scheint die Ehe Victoria Swarovskis zu funktionieren, welche Bunte erzählt: „Die meisten Frauen können das Weibchen in sich bewahren für den Mann, den sie lieben. Ich auch.“ Zu Hause, so Swarovski, „bin ich nur Frau und ganz sanft“. Während sie draußen auch mal den rabiaten Kerl raushängen lässt? Das Weibchen in sich bewahrt sie unter anderem durch feine Dessous: „Man merkt das sofort an der Ausstrahlung, ob eine Frau Spitzenunterwäsche drunter trägt oder nicht.“ Schönen Dank auch, Frau Swarovski, dass wir künftig immer, wenn uns charismatische Frauen begegnen, daran denken werden, dass die nun sicher Spitzenunterwäsche tragen. Gilt selbiges eigentlich auch für charismatische Männer?

„Ganz so sexy wie früher ist Prinz William heute nicht mehr“, lautet das harte Gala-Urteil über den Briten. „Welche inneren Kämpfe er wohl austrägt, erkannt man an seinen kräftigen Kiefermuskeln, die aus ständigem Zähne-Zusammenbeißen resultieren.“ Dass so etwas immerhin die Muskeln trainiert, dürfte auch normalblütige Arbeitnehmer freuen. Vermutlich trainiert, wer vom Chef ständig eins auf den Deckel kriegt, auch seine Nackenmuskeln, und wer immerzu alles schluckt, die Speiseröhre.

Zum Schluss soll es um Jasmine Dagless aus Norwich gehen, von der In erzählt. Ihre Eltern hatten ihr den Namen Ikea gegeben, was das Möbelhaus freute: „Und tatsächlich gab es darauf ein Gratis-Sofa.“ Dagless aber litt unter den Hänseleien und benannte sich als Erwachsene in Jasmine um. Dies sollten Sie bedenken, falls Sie aufgrund dieser Geschichte nun mit dem Gedanken spielen, Ihren Nachwuchs Prada oder Ferrari zu nennen.