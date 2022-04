Herzblatt-Geschichten : Angela im Zauberwald

Die schwere Zeit ein wenig vergessen, kurz auf andere Gedanken kommen: Der eine mag dafür in die Kirche gehen, die andere ins Kino. Désirée Nosbusch geht in den Baumarkt. Bunte zitiert sie mit den Worten: „Ich mag den speziellen Geruch und all die Einkäufer, die etwas verschönern oder reparieren wollen. Das können keine schlechten Menschen sein.“ Das ist ein anrührender Gedanke, und nur ungern bringen wir ihr Weltbild ins Wanken – doch wären wir ein Mörder und müssten eine Leiche in der Wand einbetonieren oder fachgerecht zerhäckseln: Wir würden ebenfalls einen Baumarkt aufsuchen.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Das Reality-TV-Pärchen Janni und Peer Kusmagk hat seine Oase auf Mallorca gefunden, in einem Haus ohne Briefkasten. „Jetzt entscheiden wir selbst, wann wir ins Nachbarörtchen fahren, um unsere Rechnungen abzuholen. Das entspannt ungemein“, sagt Peer Kusmagk Bunte. Die Entspannung auf die Spitze treiben würde es dann wohl, die Rechnungen gar nicht mehr abzuholen, doch da raten wir zur Vorsicht. Boris Becker hat ja kürzlich erklärt, persönlich noch nie eine Rechnung bezahlt zu haben, dies hätten immer seine Angestellten getan – und in London vor Gericht wirkt er nun doch etwas angespannt.

Unbeliebtes Traumpaar

Über ein anderes Paar, Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross, urteilt In, sie „avancierten zu einem der beliebtesten Traumpaare der deutschen Schlagerszene“, was uns ins Grübeln bringt, ob es auch unbeliebte Traumpaare gibt. Ein Traumpaar der Trash-TV-Freunde hat sich soeben mit Jenny Elvers und Marc Terenzi zusammengeschlossen, die beide schon Täler durchschritten haben, bislang allerdings nur getrennt. „,Mama, dein Ernst?‘, schrieb Sohn Paul, 21, als ihm Jenny Elvers, 49, von ihrer neuen Liebe berichtete“, schreibt Frau im Spiegel. „Jennys Mama war sogar recht angetan: ,Sie meinte zu mir: Hat der nicht mal gestrippt? Das wäre super für das nächste Familienfest!‘“ Diese sympathisch-pragmatische Haltung gefällt uns gut. Sollten Elvers und Terenzi jedoch heiraten und Kinder kriegen, dürfte es im Familienkreis irgendwann komisch ankommen, wenn der Papa sich wieder auszieht.

Hoch her geht es auch bei Heidi Klum und Tom Kaulitz, die sich laut Echo der Frau in einem Video „total abgedreht beim Feiern“ gezeigt hätten. „Besonders verstörend: Auf den Bildschirmen im Hintergrund sind Animationen mit Drogen, Gewalt und viel nackter Haut zu sehen. Muss das denn sein?“, klagt das Blatt. „Es wirkt fast so, als wolle Heidi ihrem 16 Jahre jüngeren Gatten unbedingt beweisen, dass es keinen Altersunterschied zwischen ihnen gibt.“ Wir finden das diskriminierend: Hat man etwa mit 48 Jahren kein Recht auf Drogen, Gewalt und nackte Haut mehr?

Malen mit den Stars

Dass das beliebte Traumpaar Jennifer Aniston und Brad Pitt wieder vereint sei, und zwar in einem Penthouse in Paris, behauptet In und lässt einen „Insider“ erzählen: „Sie gehen ab und an raus und essen zu Abend in einem Café oder belegen irgendwo Kunstkurse. Aber die meiste Zeit sind sie sehr diskret.“ Sehr diskret kommt es uns ja nicht vor, wenn die beiden zusammen einen Kunstkurs besuchen. Stellen wir uns mal vor, wir erscheinen in Paris zu unserem Pointillismus-Workshop, und da sitzen schon Brad Pitt und Jennifer Aniston – wir könnten uns kaum auf die Materie konzen­trieren. Wahrscheinlich würden wir die beiden sogar bitten, ein Autogramm auf unsere Leinwand zu tupfen.

Neues wagt auch Pamela Anderson, die in „Chicago“ am Broadway debütieren wird. „Ich mag dieses gefährliche, verrückte Gefühl, dass man etwas nicht kann, und dann überrascht man sich selbst“, hat Anderson laut Gala gesagt. „Vielleicht weiß man nicht, wozu man fähig ist, bis man es versucht.“ Vielleicht aber überrascht sie sich am Ende doch nicht – und dann ist das Gefühl, etwas nicht zu können, noch viel verrückter und gefährlicher.

Mehr zum Thema 1/

Es bleibt brisant. „Zu Hause in Lebensgefahr – Angela Merkel – Entführungs-Drama! Niemand war für sie da“, titelt Das neue Blatt. Es ist aber nur das übliche An-der-Nase-Herumführungs-Drama, denn Das neue Blatt hat beim Herumstromern vor Merkels Berliner Wohnung lediglich entdeckt, dass zwei Polizisten sich dort „mit geschlossenen Augen bequem in ihren Autositzen“ zurücklehnten: „Was für ein Skandal! Mit träumenden Polizisten wäre es ein Leichtes, die Ex-Kanzlerin mitzunehmen.“ Dazu druckt das Heft ein Foto, auf dem Merkel tatsächlich etwas mitgenommen aussieht.

Strahlend lächelnd hingegen präsentiert sie Die Aktuelle mit ihrer Titelstory „Angela Merkel – Liebes-Versteck am Zauberwald!? Hier kann sie endlich glücklich sein . . .“ Zwar steht im Text dann nur, dass Merkel sich womöglich irgendwo ein Haus baut in einer Straße, „die zu einem Wald führt“. Dass die offenbar endgültig durchgeknallte Aktuelle diesen zum Zauberwald erklärt, finden wir sogar ganz nett und stellen uns vor, wie eine lächelnde Altkanzlerin, eskortiert von verträumten Polizisten, mitten hinein in den Zauberwald tänzelt, in dem Feen und Elfen zum Tanz aufspielen. Schöner und friedlicher könnte es wohl einzig im Zauberbaumarkt sein.