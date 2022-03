Herzblatt-Geschichten : Hey, Horst, du darfst leben

Das ist nicht nett von Angelina Jolie, dass sie ihren Anteil am gemeinsamen Weingut in Südfrankreich verkauft hat, ohne ihrem Ex Brad Pitt Bescheid zu geben. Zu allem Unglück ist der neue Eigentümer ein russischer Oligarch und damit jemand, von dem man sich momentan besser fernhält. Yuri Shefler ist zwar erklärter Putin-Gegner, weiß aber wohl selbst, dass Russisches grad nicht so gut ankommt, und hat seine bekannte Wodkamarke umbenennen lassen: Laut Bunte heißt „die Marke Stolichnaya ab jetzt Stoli“. Das klingt wenig russisch und sehr niedlich und könnte weitere Umbenennungen zur Folge haben: Gazprom hieße dann Gasi, Dostojewskis Werke stammten von Dosti, Anna Netrebko träte als Netti auf. Solch Imagebereinigung hat schon früher gut geklappt, der Molotowcocktail wird ja liebevoll Molli genannt.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Könnten sich doch Menschen ebenfalls so leicht erneuern! Ewige Jugend jedoch ist nicht mal den Großen im Showgeschäft beschieden. „Alle sieben Jahre, ach, mittlerweile alle drei Jahre mache ich einen deutlichen Schritt nach unten“, klagt Barbara Schöneberger in Bunte. „Und dann brauche ich vier Jahre, um mich an den neuen körperlichen Status quo zu gewöhnen.“ Dieser Rhythmus ist gewiss unglücklich: Wenn sie sich nach vier Jahren endlich an den neuen Status quo gewöhnt hat, dann hat sie seit einem Jahr längst einen ganz anderen.

Fahr langsam, Junge

Mit einem neuen Namen tritt fortan auch Lewis Hamilton auf. „Jetzt fährt Mama immer mit“, überschreibt Gala die Nachricht, dass der Formel-1-Star „seinen Nachnamen um den seiner Mutter Carmen Larbalestier, 67 erweitert“ hat. Für die Kommentatoren wird das eine Herausforderung, die sich noch mit dem Namen Hamilton-Larbalestier abmühen werden, wenn der längst aus dem Bild gefahren ist. Schade übrigens, dass wir die Gala-Überschrift nicht wörtlich verstehen dürfen. Wenn bei jedem Rennen im Cockpit neben dem Fahrer dessen Mutter oder Vater säße, würde die öde Herumraserei für uns erheblich an Reiz gewinnen und die Chancen neu verteilen. Es gewinnt, wer am besten die Kommandos vom Beifahrersitz zu händeln weiß: „Junge, nun ras doch nicht so!“, „Hast du eben eigentlich geblinkt?“, „Fahr mal rechts ran bitte, ich muss rasch den Kaffee rauslassen.“

Wünsche hat, wie Schöne Woche behauptet, auch Meghan an ihren Gatten. Weil sie US-Präsidentin werden wolle, schaue sie missbilligend auf Harrys magere Militärausbildung und wolle ihn zur Uni schicken. „Denn ein Diplom – egal in welchem Fach – von einer namhaften Universität ist auch für den ‚First Gentleman‘ Voraussetzung, so Meghan.“ Ihr eigenes Risiko, würden wir sagen, denn Harrys Vergangenheit lässt nichts Gutes ahnen, wenn er plötzlich Studentenpartys und Semesterferien genießen kann.

Wir bleiben in Adelskreisen: Dschungelcamp-Sieger Filip Pavlovic, weiß Bild, hat sich ein Tattoo stechen lassen, und zwar „eine Krone, dazu den Schriftzug ‚South Africa 2022‘. Der 27-Jährige: ,Wenn meine Enkelkinder und meine Kiddies mich später fragen: ‚Was ist das?‘ Dann kann ich sagen: ‚Euer Opa oder euer Papa war damals König in Südafrika.‘“ Wir raten zur Vorsicht: Wenn die Kleinen dann tatsächlich im Glauben aufwachsen, einem afrikanischen Herrschergeschlecht anzugehören, dann dürfte es ein böses Erwachen geben, wenn sie eines Tages herausfinden, dass er nur im Dschungelcamp gewesen ist.

Sonne für die Seele

Auf ihr Landgut in der Toskana lädt Nina Ruge Gala ein, der sie erzählt, wie man „Sonne für die Seele“ erzeugt: „Wenn es außen dunkel ist, dann muss ich halt von innen leuchten.“ Das ist schlau und spart vermutlich Strom, was gerade in diesen Zeiten wichtig ist. „Der Trick ist also, das Außen draußen zu lassen?“, vergewissert sichGala, (oder auch das Draußen außen?), und Ruge bestätigt: „Ich möchte mich nicht in meiner inneren Bestimmtheit von äußeren Faktoren abhängig machen.“ Klingt weise, aber, Frau Ruge: So ein Landgut in der Toskana – ist das nicht ebenfalls ein äußerer Faktor, ein recht erheblicher sogar?

Italien jedenfalls bleibt für Ruge „das Land, ‚in dem die Zitronen blühen‘ und die Süße des Lebens so intensiv erfahrbar ist“ beziehungsweise, wir reden ja von Zitronen, dessen Säure. Und dann verrät sie noch, dass sie abends stets „auf Goldnugget-Suche“ gehe, soll heißen, schöne Momente des Tages sammele. Zum Beispiel diesen: „Als ich neulich am Morgen joggen war, wand sich ein großer, fetter Regenwurm vor mir auf dem Asphalt. Ich habe ihn hochgenommen, angeschaut und ihm gesagt: ‚Hey, Horst, du darfst weiterleben.‘ Dann habe ich ihn ins Gras gesetzt.“ Sehr zuvorkommend, aber heißen toskanische Regenwürmer nicht eher Giuseppe?

Wenn Momente mit fetten Würmern jedenfalls schon Goldnuggets sind, dann müssen Ruges Stunden mit ihrem Mann aus Platin oder gar aus Sonnenblumenöl sein. „Was er in letzter Zeit immer mal vorschlägt, ist, gemeinsam zu schweigen, wenn wir morgens durch die Hügel der Toskana walken“, sagt Ruge. Und wenn wir das alles lesen, was sie Gala so erzählt hat, dann würden wir ehrlich gesagt genau das Gleiche vorschlagen.