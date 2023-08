Man muss ja nicht immer alles so streng sehen. Dass sich „Freizeitwoche“ mokiert über einen Urlaubsgruß, den Heidi Klum von Capri schickte, finden wir zum Beispiel echt übertrieben. „,Bonjourno‘ schrieb sie ihren Fans. Eigentlich müsste es ,Buongiorno‘ heißen. Setzen, sechs!“, lesen wir. Und ahnen: Vermutlich hat Klum, als sie „Bonjourno“ schrieb, einfach an die vielen guten Journalisten gedacht, mit denen sie in ihrem Leben schon zu tun hatte.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Die Bonjournos von „Neue Post“ zum Beispiel haben sich diese Woche etwas ganz Besonderes einfallen lassen. „Unfassbare Enthüllung – Der Skandal des Jahres! Herzogin Meghan – Ein Baby von ihrem Liebhaber“ lautet die Schlagzeile, und wir sind sofort mittendrin: „Ping! Die Tür des Fahrstuhls öffnete sich“, beginnt der Bericht eines Zimmermädchens aus einem Luxushotel in Beverly Hills, das dort Meghan mit einem ihrer Ko-Stars aus der Fernsehserie „Suits“ gesehen haben will; von beiden gibt es praktischerweise alte Knutschfotos, die hier hervorragend passen. ,„Er war auch dabei‘, erzählte das Zimmermädchen aufgeregt. ,Sie küssten sich leidenschaftlich! Erst im Fahrstuhl, dann auf dem Flur.‘“ Und das war eben noch nicht alles. „Ein anderes Zimmermädchen machte dann am nächsten Tag die wohl schockierendste Entdeckung: ,In ihrem Badezimmer lag ein positiver Schwangerschaftstest.‘“

Vom Küssen schwanger

Tolle Geschichte, „Neue Post“, aber sag mal: Hat Dr. Sommer damals all die jungen „Bravo“-Leser belogen, als er ihre besorgten Fragen verneinte, ob man vom Küssen schwanger werden kann? Geht das also doch, und zwar bereits nach einem Tag? Und woher wusste das indiskrete Reinigungspersonal eigentlich sofort, wer der Vater ist: Sah ihm der Teststreifen ähnlich? Oder stand sein Name drauf?

Auch sonst ist einiges los in den hochherrschaftlichen Häusern dieser Welt. „Bild“ berichtet, dass Charlène von Monaco in die Schweiz gezogen sei; laut dem französischen Magazin „Voici“ seien Albert und sie „nur noch ein ,zeremonielles Paar‘“, soll heißen: In Monaco schaut Charlène nur noch vorbei, wenn es mal was zu feiern gibt. Ein interessantes Modell, mit dem sich bestimmt auch manche Normalsterblichen-Ehe konservieren ließe.

Möglich, dass es sich auch bei den Trash-TV-Größen Verena Kerth und Marc Terenzi um ein zeremonielles Paar handelt; zumindest feiern sie häufig, wovon man hinterher dann regelmäßig in den Medien liest. Nach einem feucht-fröhlich-fatalen Abend ist Terenzi offenbar gerade für eine Nacht im Gefängnis gelandet. Ein Techno-DJ namens Steve Es äußert in „Bild“: „Marc ist ein super aufrichtiger Kumpel für mich geworden, mit dem man Pferde stehlen kann.“ Nett gemeint – aber bei jemandem, der gerade aus dem Knast kommt, ist die Behauptung, dass er ein Pferdedieb ist, ein recht zwiespältiges Kompliment.

Zurück vom Außendienst

Nicht mal mehr ein zeremonielles Paar sind Schauspielerin Natalia Wörner und Ex-Außenminister Heiko Maas, die ihre Trennung bekanntgegeben haben. „Ende 2022 gab er sein Bundestagsmandat auf, arbeitet als Anwalt in einer Berliner Kanzlei. Verlor er damit an Faszination für sie?“, raunt „Bild“. Dabei ist das nicht ungewöhnlich: Kehrt ein Partner nach langen Jahren im Außendienst zurück, dann kann es daheim knirschen. Unfair finden wir die Mutmaßung auch gegenüber all den Anwälten im Lande, von denen der eine oder andere gewiss auch ein bisschen faszinierend ist.

Nur kurzzeitig von Frau und Kindern trennt sich Matthias Reim, der sich ein Haus am Comer See zugelegt hat; ein herzliches „Bonjourno“ von unserer Seite. „Ich nehme mir jetzt das Recht heraus, meiner Familie gegenüber zu sagen: Ich muss mal tanken“, lässt der Sänger „Freizeitwoche“ wissen. „Dann fahre ich über den Berg nach Italien und bin dann einfach mal drei, vier Tage weg.“ Tanken fahren scheint demnach das neue Zigarettenholen zu sein, von dem mancher freilich überhaupt nie zurückkehrte. So ganz richtig scheint uns Reims Handeln jedenfalls nicht zu sein: Momentan nämlich ist in Italien das Benzin sogar noch teurer als bei uns.

Mehr zum Thema 1/

„Frau mit Herz“ macht auf mit einer Schlagzeile über eine Kollegin Reims: „Liebesdrama – Beatrice Egli – So macht sie den Männern Angst“. Egli nämlich ist nicht nur Abenteurerin mit waghalsigen Hobbys, sie ist auch sehr streng bei ihrer Auswahl: „Sieht sie jemanden, der beim Einkauf Soft- oder Energy-Drinks im Wagen hat, ist dieser schon chancenlos bei ihr.“ Wer also Egli im Supermarkt begegnet und seine Chancen wahren will, der sollte die Softdrinks in seinem Einkaufswagen schleunigst durch harte ersetzen.

Wie man Liebesdramen vermeidet, das weiß die Schauspielerin Christina Athenstädt, die mit ihrem Kollegen Peter Fieseler liiert ist. Auf die „Bunte“-Frage, ob sie einen Seitensprung verzeihen könnte, antwortet sie: „Neulich habe ich gelesen: Ein Mensch, der verzeiht, ist in dem Moment wunderschön, denn das zeigt wahre Größe. So sehe ich das.“ Ein weiser Satz, den wir uns alle zu Herzen nehmen sollten: Geben wir unseren Partnern die Gelegenheit, so oft wie möglich wunderschön zu sein.