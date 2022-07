Herzblatt-Geschichten : Unfall in der Knutschzone

Hat uns diese Woche ganz besonders gefallen, der abgeschlossene Liebesroman im Neuen Blatt. Die dramatische Handlung: „Beim Zoobesuch mit ihrer Enkelin wird Linda von einem Äffchen das Handy geklaut!“ Zum Glück kommt ein männlicher Besucher auf die Idee, beim Affen mal durchzuklingeln, der, erschreckt vom Klingelton, Lindas Handy fallen lässt. „Rainer Missfeld, so hieß der Mann, war Journalist und arbeitete gerade an einer Reportage über den Tierpark.“ Journalisten, deine Freunde und Helfer! Immer da, wenn man sie braucht.

Mitunter wird so ein Journalist oder eine Journalistin sogar mehr als nur Freund oder Freundin, und das kann problematisch sein. Fußballtrainer Julian Nagelsmann zum Beispiel ist jetzt mit einer Journalistin zusammen, die für die Bild-Zeitung über seinen FC Bayern berichtete – und dies nach einem Beschluss des Blattes nun nicht mehr tun darf, Stichwort säuberliche Trennung von Berufs- und Privatleben. Mag ja alles korrekt sein, andererseits: So dicht an die Quelle wird Bild kaum je kommen. Und: Muss hier nicht ein weiteres Mal aufgrund einer Liebesbeziehung die Frau beruflich zurückstecken? Statt über die Bayern muss die Ärmste künftig womöglich über den FC Augsburg berichten.

Schreib weiter, Liebes

Dabei hätte Julian Nagelsmann als moderner Mann ebenso gut sagen können: „Kannst weiter über die Bayern schreiben, Liebes. Ich trainiere ab sofort den FC Augsburg.“ Andererseits hat Nagelsmann, wie wir Bunte entnehmen, seiner neuen Liebe bereits ein Opfer gebracht: „Ihretwegen soll der passionierte Fleischesser Nagelsmann – Spitzname ‚Hacki‘ für Hackbraten – sogar Vegetarier geworden sein.“ Lustige Spitznamen hat man da in Bayern – Hacki, Wurschti, Klopsi. Sollte Nagelsmann nach der Ernährungsumstellung künftig auf Lauchi oder Gurki hören, dürfte ihm das in seiner Branche auch nicht eben zum Vorteil gereichen.

Eine Journalistin geschnappt – oder umgekehrt – hat sich auch Finanzminister Christian Lindner, dessen Hochzeit auf Sylt mit der Welt-Reporterin Franca Lehfeldt von den Medien als rosarote Seifenoper begleitet wird. Ganz vorne dran ist Bild, das Schwesterblatt der Welt im Springer-Verlag, das seit Tagen rosarote Herzchen über seine Seiten streut und dem Paar sogar ein eigenes Logo gewidmet hat: „Lindner & Lehfeldt in Love“, umrahmt von einem Herzen, über dem zwei Tauben mit Ringen in den Schnäbeln thronen.

Bis zum Sonntag wird gefeiert, Bild-TV berichtet live. Über den Bräutigam weiß Bild: „Er hat seit Januar gut zwölf Kilo abgenommen“, und zwar mit der „18:6“-Erfolgsformel, die ein Ernährungsmediziner erklärt: „Alles wird in sechs fortlaufenden Stunden gegessen, in den restlichen 18 Stunden isst man nichts.“ Wir selbst hängen leider immer noch an der Misserfolgsformel „6:18“.

Eingedellte Kinnpartie

Geschnäbelt hat das Brautpaar bereits am Donnerstag bei der standesamtlichen Trauung – und erntet dafür hoffentlich bessere Presse als das Fürstenpaar Monacos. Ein kürzlicher Kuss „von Albert und Charlene glich mehr einem Auffahr-Unfall“, tadelt Die Aktuelle. „Ihre Mund- und Kinnpartie wirkte eingedellt von der Karambolage.“ Kann schon mal passieren, dass die Knutschzone zur Knautschzone wird, Airbags sind beim Menschen ja nicht eingebaut.

Derangiert wirkt auch Herzogin Camilla in einer Schilderung der Neuen Post: „Schlimmer Alkohol-Rückfall – Charles musste den Notarzt rufen“. Seine Gattin habe er „völlig desolat in den Rosenbeeten, lallend und wankend“ angetroffen: „In der einen Hand hielt sie ein Glas. Die andere Hand blutete von den Dornen, denn Camilla brach eine Rosenblüte nach der anderen ab!“ Dabei noch ein Glas festhalten zu können nötigt eigentlich Respekt ab. Ein Foto zeigt „Camilla im Rettungs-Helikopter: Aus Hofkreisen hörte man, dass sie kaum noch ansprechbar war.“ Das Originalbild freilich, wir haben nachgesehen, zeigt links eine fröhlich lachende Sanitäterin, die Neue Post abgeschnitten hat, und wurde schon 2020 aufgenommen bei der Einweihung eines „Herzogin von Cornwall“-Hubschraubers durch Camilla. Nach Lesart der Neuen Post dürfte es der Herzogin also schon so schlecht gehen, dass sie einen eigenen Rettungshubschrauber hat.

Als Pedant outet sich David Beckham, den Gala mit den Worten zitiert: „Wenn ich Getränkedosen in den Kühlschrank stelle und bemerke, dass es eine ungerade Anzahl ist, stelle ich eine der Dosen in einen anderen Schrank. Ich muss alles in gerade Linien stellen und Paare bilden.“ Die Jahre in einer Fußballmannschaft (elf Spieler!) müssen für ihn die Hölle gewesen sein. „Sobald David ein Hotelzimmer betritt, packt er alle Bücher und Broschüren außer Sichtweite in Schubladen – vorher kann er nicht entspannen“, berichtet Gala weiter. Was mag erst passieren, wenn er sich mal in eine Bibliothek verirrt?

Das war’s für heute, wir müssen jetzt ganz schnell los zu einem wichtigen beruflichen Termin. Nein, nicht zur Lindner-Hochzeit nach Sylt, sondern in den Tierpark: Wir sollen da eine schöne Reportage machen.