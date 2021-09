Herzblatt-Geschichten : Gereift zum Klassik-Mann

Jubelt am Ende doch noch Söder? Hat Laschet geschubst oder geprügelt? Und glauben Bild-Leser an die Schnullerfee? Die neuen Herzblatt-Geschichten.

Für einen Moment haben wir echt geglaubt, die Neue Welt wüsste mehr als alle anderen. Wie sonst hätte man ihre Coverstory auch verstehen sollen, die da lautet: „Ministerpräsident Markus Söder und seine Karin – Glücks-Jubel – Die Sensation ist perfekt“? Damit Armin Laschet nun nicht mit banger Brust zum Bahnhofskiosk eilen muss, möchten wir verraten, dass besagte Sensation nicht in einem Last-Minute-Austausch des Kanzlerkandidaten der Union besteht. Sondern darin, dass Söder gerade in den letzten Wochen „immer wieder Wesenszüge offenbart“ habe, die „den Menschen hinter dem Politiker erahnen lassen“.

Auch davon dürfte Laschet schon was mitbekommen haben. Ob nun aus Söder, als er etwa Bild soeben den Satz sagte, „Armin Laschet kämpft seit Tagen sehr engagiert, ich tue das eigentlich seit Monaten“, ein rivalisierender Politiker sprach oder ein nicht so netter Mensch? So oder so dürfte es bei Laschet keinen ganz so lauten Glücksjubel ausgelöst haben.

Nur ein wenig geschubst

Ein bisschen Grund zur Freude hat aber sogar Laschet, dessen mediale Schlussoffensive nun offenbar wird: fünf Seiten Interview in Bunte, vier Seiten in Frau im Spiegel. In Bunte überrascht Laschet mit der Begründung, warum er nie eine Midlife-Crisis durchlitt: „Dafür hatte ich nie Zeit.“ Für Wirtschafts- und andere Krisen sollte er sich als Kanzler dann aber bitte Zeit nehmen. Frau im Spiegel teilt Laschet mit, unter welchen Umständen er einst als Grundschüler seine spätere Frau Susanne kennengelernt habe: „Eine Rangelei auf dem Schulhof, bei der ich sie ein wenig geschubst haben soll.“ Im Januar klang das noch ein wenig brisanter, da schrieb Frau im Spiegel, Laschet habe Susanne damals „verprügelt“. Im nächsten Interview hat er sie vermutlich allenfalls noch böse angeschaut.

Laschets Parteifreund Friedrich Merz plädiert in Bild dafür, Langzeitarbeitslose für gemeinnützige Tätigkeiten heranzuziehen: Laub- und Plastiksammeldienste wie in Dänemark seien geeignet, „sie wirklich auch mal ein bisschen an der Krawatte zu ziehen“. Bevor ihn jemand als unsozial schilt: Immerhin zeichnet Merz hier ein Bild dieser Menschen als gepflegte Krawattenträger. Zum Laub- und Plastiksammeln sollten sie die Dinger dann aber besser vom Hals nehmen.

Ein besserer Ehemann

Von einem anderen Berufsfeld haben wir erst durch Bild erfahren. Moderator Jochen Schropp, der soeben vier Kilo abgenommen hat, erzählt: „Ich hatte sogar einen Kau-Trainer.“ Seitdem kriegen wir die Vorstellung nicht aus dem Kopf, dass Schropp auf einem sehnigen Rindersteak rumbeißt und ihn währenddessen einer anfeuert: Du schaffst das!

Außerdem lernen wir in Bild einen Herrn namens Hubertus Freiherr von Falkenhausen kennen, der kurz eine Beziehung mit Claudia Norberg gehabt haben soll, der Ex-Frau Michael Wendlers, und sich gegen die Beschreibung wehrt, er verkaufe „alte Autos“: Vielmehr exportiere er „Klassik-Fahrzeuge. Alte Autos klingt abwertend, sie sind aber manchmal um Welten teurer als Neuwagen.“ Wir wollen uns künftig selbstbewusst als Klassik-Mann bezeichnen. Ein solcher ist fraglos Mario Adorf, der Bild sagt: „In gewissem Sinne bin ich heute ein besserer Ehemann. Die Versuchungen von früher fallen jetzt weg.“ Ähnliches gilt für Bill Clinton, über den Gala schreibt: „Wegen seiner Herzprobleme neige er nicht mehr zu Affären, heißt es aus seinem Umfeld.“ Sind die weltbesten Gatten demzufolge Klassik-Männer mit Herzschwäche?

Wer Autofahren kann, kann auch modeln

Noch einen weiten Weg zum Klassik-Mann hat San Diego vor sich, 18 Jahre junger Sohn Verona Pooths, den es an eine amerikanische Sportakademie zieht. Er werde ihn sehr vermissen, teilt sein zehn Jahre alter Bruder Rocco Gala mit, und dabei vor allem „die kleinen Schläge auf den Hinterkopf“. San Diegos Wegzug hat für ihn aber womöglich auch was Gutes: „Ich hoffe, dass ich sein Zimmer, seine Playstation und seine Messersammlung kriege.“ Dem interessanten Hobby Messersammeln dürfte San Diego eh entwachsen sein, in den USA sammelt man ja eher Schusswaffen.

Heidi Klum wiederum hat ihrer Tochter Leni laut Goldenem Blatt dies mit auf den Weg gegeben: „Du fährst jetzt Auto auf der echten Straße mit echten Menschen, jetzt kannst du auch modeln.“ Hatte sie denn vorher extra für Lenis Übungsstunden künstliche Straßen mit künstlichen Menschen angelegt? Die Mittel dazu hätte sie ja.

Noch klein ist der Sohn von Cathy und Mats Hummels, über den die Bild-Zeitung schreibt: „Weil Ludwig seinen Schnuller ganz freiwillig bei der Schnullerfee abgegeben hatte (eine fiktive Geschichte, um Kindern den Schnuller abzugewöhnen, Anm. d. Red.), kauften Mama und Papa ihm einen Dinosaurier und eine Polizei­garage.“ Schon interessant, was Bild als Anmerkung meint mitteilen zu müssen: Wie viele ihrer Leser mögen die Schnullerfee für real gehalten haben und sind nun aus allen Wolken gefallen? Die letzte Konsequenz aber lässt das Blatt vermissen – weshalb wir aushelfen wollen. Liebe Bild-Leser: Ludwig hat natürlich nur einen Spielzeug-Dino bekommen, echte Dinosaurier gibt es nämlich gar nicht mehr.