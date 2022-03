Herzblatt-Geschichten : Abends liegt sie auf ihm drauf

Dass eine bekannte Fernsehmoderatorin jetzt mit einem Herrn zusammen sein soll, der Arzt ist, soll uns hier nicht weiter interessieren, wohl aber das Paparazzo-Bild, das Bunte von den beiden zeigt: Da küsst er sie nämlich auf die Lippen – während sie ihren Mund-Nasen-Schutz trägt. Karl Lauterbach würde einen Herzkasper kriegen: Weiß jener Mann, der doch selbst im Gesundheitswesen tätig ist, denn gar nicht, dass er so die ganzen Covid-Viren aufsaugt, die es sich den Tag über dort bequem gemacht haben? Merke: Wenn schon küssen in Corona-Zeiten, dann sollten alle beide Mundschutz tragen, und zwar möglichst eine FFP2-Maske.

Ob es an den Masken liegt oder daran, dass sie kaum noch vor der Kamera steht, Cameron Diaz jedenfalls hat laut Gala über ihr Aussehen gesagt: „Es ist mir egal. Ich wasche mir auch so gut wie nie das Gesicht.“ Gala lässt das keine Ruhe, sie befragt einen Dermatologen, der vor „Mitessern, öliger Haut, Entzündungen oder Rötungen“ warnt, doch vielleicht lässt sich Diaz die Gefahrenzone ja ebenfalls regelmäßig von ihrem Ehemann abschlecken.

Perfekt ist langweilig

Wie man heikles Terrain meidet, demonstrieren die Herzblätter in ihren Meldungen über Helen Mirren, die jüngst ihr Erfolgsrezept preisgab: „Sei immer pünktlich und nett“ (Das goldene Blatt) oder „Sei pünktlich und ein guter Mensch“ (Neue Post). Formulierungen, die eingedenk der betagten Leserschaft behutsam entschärft worden sind, müsste die korrekte Übersetzung von Mirrens auf Englisch geäußerten Worten doch lauten: „Sei pünktlich und kein Arsch.“

Mirrens Kollegin Jane Fonda wiederum hat dem Goldenen Blatt zufolge erklärt: „Perfekt zu sein ist ziemlich langweilig!“ Deshalb, so lesen wir weiter, „nimmt sie sich vor, in Zukunft ,einfach mal nicht perfekt‘ zu sein“. Ein guter Gedanke, aber, wie wir aus eigener Erfahrung wissen, gar nicht so leicht umzusetzen.

Noch nicht gelangweilt von ihrem offenbar perfekten Mann ist Sylvie Meis, die Frau im Spiegel erzählt: „Wenn es um Romantik geht, toppt mein Mann alles. An unserem ersten Hochzeitstag vergangenes Jahr hat er mich mit einem Candle-Light-Dinner inklusive Saxophonspieler und Feuerwerk am Meer überrascht. Er weiß, dass ich so etwas sehr liebe.“ Das ist schön, nur fragen wir uns: Woher weiß ihr Mann so was? Hat er möglichst unauffällig mal das Gespräch darauf gelenkt: Sag mal, magst du eigentlich Saxophonspieler? Hat er recherchiert, an welchem Meer gerade irgendwo ein Feuerwerk stattfindet, ist mit ihr hingedüst und hat geschaut, wie sie darauf reagiert?

Sitz- und Liegeabende

Harry Wijnvoord erzählt Frau im Spiegel von seinen Plänen, seine Gattin Iris kirchlich auf einem Kreuzfahrtschiff zu heiraten, die Feier wird drei Tage lang von einem Fernsehsender übertragen. Dass sie füreinander gemacht sind, steht für Wijnvoord fest: „Bei unseren Sitzabenden haben wir schon bis vier Uhr früh Musik gehört“, sagt er, und als Frau im Spiegel nachfragt, was denn ein „Sitzabend“ sei, erklärt er: „Da gehen wir nicht zum Fernsehen ins Wohnzimmer, sondern bleiben am Esstisch sitzen, trinken ein Gläschen Wein, hören Musik und reden.“ Wie mögen die beiden wohl fernsehen – im Stehen?

Tom Kaulitz wiederum hat, berichtet Gala, in seinem Podcast erzählt: „Heidi liegt jeden Abend auf mir drauf.“ Harry Wijnvoord würde sagen: Sie machen einen Liegeabend.

Gerade in diesen Zeiten aber ist es ja richtig und wichtig, dass wir alle näher zusammenrücken. Auch Sänger Semino Rossi, der sich vor zwei Jahren von seiner Frau trennte und laut Bild „vorübergehend in ein Wohnmobil“ zog, ist wieder ins gemeinsame Haus zurückgekehrt: „Wir sind wieder zusammen!“ Eine kluge Entscheidung, bei diesen Benzinpreisen wäre ein Leben im Wohnmobil auf Dauer auch zu kostspielig gewesen.

Cheyenne Ochsenknecht wiederum lebt mit ihrem Partner auf dem Bauernhof und teilt Gala mit: „Nino hat mir zum Geburtstag ein Kälbchen geschenkt, in das ich mich verliebt hatte.“ Und damit nicht genug: „Er hat mir auch einen Hasen zur Schwangerschaft geschenkt und ein Pony zu Weihnachten – und ein Schwein und ein Lamm.“ Und trifft er damit wirklich ihren Geschmack? „Ich mag das“, versichert Ochsenknecht. „Es müssen ja nicht immer Schuhe oder eine Tasche sein.“ Wenn sie zu Ostern noch eine Herde Gänse, zwei Puter, fünf Ziegen, 30 Hühner und einen Gockel kriegt, darf es dann vielleicht durchaus auch mal wieder eine Tasche sein.

Ihre Mutter Natascha Ochsenknecht lädt derweil Das neue Blatt in ihre „gemütliche Singlewohnung in Berlin“, die 190 Quadratmeter groß ist. „Und darf es auch wieder mal ein Mann im Haus sein?“, fragt das Blatt, worauf Ochsenknecht antwortet: „Wenn der Richtige kommt – dann auf jeden Fall. Aber die Ausstrahlung muss mich vom ersten Augenblick anziehen – sonst bin ich raus!“ Für den Mann wäre das schade, hätte aber auch was Gutes: Wenn sie raus ist, dann hätte er ihre gemütliche Singlewohnung ja ganz für sich.