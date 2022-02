Herzblatt-Geschichten : Ein Moment am FKK-Strand

Eine der unangenehmen Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie – wobei uns angenehme gerade keine einfallen – ist die Tatsache, dass sie so viel Müll erzeugt. Womit wir keine Twitter-Debatten oder „Quer­denker“-Plakate meinen, sondern die Masken und Antigentests, die nach kurzem Gebrauch weggeworfen werden. Von daher hat es uns gefreut, bei In über Katy Perry zu lesen, dass sie im Fernsehen „Coronatest-Ohrringe“ trug – „die Dinger gehören ja inzwischen zum Alltag“.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Nun, zu unserem Alltag gehören Ohrringe aus Corona-Tests noch nicht, sie würden ihm aber eine heitere modische Note verleihen und bei massenhaftem Gebrauch die lästigen Eingangskontrollen überflüssig machen: Statt immerzu das Handy rauskramen zu müssen, würden wir die Sicherheitsleute einfach einen Blick auf unseren Ohrschmuck werfen lassen und dürften passieren. Allein die Impfgegner würden wohl wieder ausscheren und auch den Piks beim Ohrlöcherstechen verweigern.

Könige im Rentenalter

Schon zum zweiten Mal mit Covid infiziert hat sich Prinz Charles, der sich trösten kann mit der Bekanntmachung seiner Mutter, dass Ehefrau Camilla nach seiner Thronbesteigung den Titel „Queen Consort“ tragen werde, also „Gemahlin des Königs“ und nicht etwa nur „Prinzgemahlin“. Gar nicht freuen wird diese Entscheidung nach Ansicht von Bunte Charles’ Sohn William, denn der wird dann „vermutlich erst zum König gekrönt werden, wenn er im Rentenalter ist“. William ist 39, sein Vater 73 – und er wäre, wenn William das Rentenalter von 65 erreichte, 99 Jahre alt. Da traut Bunte ihm ein langes Leben zu, welches ihm aufgrund guter Gene auch zuzutrauen ist, sofern er bis dahin nicht noch allzu oft Covid bekommt.

Über Charles’ Mutter mit ihren noch zarten 95 Jahren schreibt in Bild Franz Josef Wagner: „Sie weiß, dass sie bald in eine Welt kommt, wo es keine Schlösser, Diener, goldene Kutschen gibt.“ Dass die Bild-Zeitung bei Mordfällen als erste mit der Leiche spricht, ist ja sprichwörtlich; neu ist, dass sie sogar ins Jenseits blicken kann. Dass Wagner weiß, wie es dort aussieht, verdankt sich womöglich der einen oder anderen Nahtoderfahrung zu später Stunde in der „Paris Bar“. Dass im Himmel keine Kutschen fahren, finden wir trotzdem ernüchternd: Müssen da etwa alle zu Fuß gehen? Wir hatten gehofft, wir würden zumindest kleine Flügelchen tragen.

Good Harry, bad Harry

Gute Nachrichten aus Britannien vermeldet Das Neue: „William & Harry – Geheime Treffen im Palast! So versöhnte Kate die Brüder“. Wie Chefredakteurin Gitta Kabelitz im Editorial schreibt, habe Kate „mit ihrer Klugheit und großen Güte dafür gesorgt, dass sich die zerstrittenen Brüder aussprechen – und einander vergeben“. Ganz anders liest sich da die Schlagzeile von Schöne Woche: „Prinz Harry – Skandalöse Erpressung! Wie kann er seiner Oma das nur antun?“ Mit seiner Forderung, dass bei Heimatbesuchen auch künftig seine Security bezahlt werde, stoße Harry „seine Mitmenschen vor den Kopf“, und er „ätzt gegen seinen Bruder William“, rügt die Chefredakteurin im Editorial. Es ist übrigens wiederum Gitta Kabelitz. Vielleicht gelingt es ja Kate mit ihrer Klugheit und großen Güte, die beiden Kabelitze miteinander zu versöhnen.

Queen Elizabeth in der Serie „The Crown“ gespielt hat Olivia Colman, die bei Bunte über divergierende Erinnerungen mit einer ehemaligen Schulfreundin spricht: „Wir erlebten früher beide einen verrückten Moment an einem FKK-Strand. Sie hat die Geschichte vor Kurzem in meinem Beisein komplett falsch erzählt. Ich habe sie direkt korrigiert und ihr erklärt, was wirklich damals passiert ist.“ Was wirklich passiert ist, erfahren wir Leser leider nicht, Bunte scheint nicht nachgefragt zu haben. Schade, verrückte Momente an FKK-Stränden interessieren uns eigentlich brennend.

Innige Momente im Weltall erleben nach ihrer Hochzeit womöglich Fußballerspross Brooklyn Beckham und seine Verlobte Nicola Peltz, denn, wie Gala schreibt, laut einem „Gaga-Gerücht“ wollen sie ihre Flitterwochen „im All verbringen“, nämlich auf einem „Honeymoon-Trip mit Richard Bransons ,Virgin Galactic‘-Raumschiff“. Klingt spannend, aber ob man gerade seine Flitterwochen so verbringen möchte? Man darf ja nicht mal die doofen Raumanzüge ausziehen.

Schon lange verheiratet ist Regisseur Roland Emmerich, in dessen Ehe es, wie er Bunte offenbart, nur in zwei Punkten „nicht ganz so harmonisch“ zugeht: Gatte Omar „ist nie pünktlich und fährt viel zu schnell“. Wenn Omar allerdings langsamer führe, dann wäre er noch unpünktlicher. Schwierig.

Partnerlos ist Barbara Becker, was diese aber, wie sie im Neuen Blatt beteuert, nicht stört: „Um mich herum sehe ich immer wieder, wie Leute sich anzicken, und denke mir: Alleine streiten kann ich mich auch. Dazu brauche ich keinen Mann!“ Sich allein zu streiten stellen wir uns aber gar nicht so einfach vor. Selbst wenn man sich vor den Spiegel stellt und sich beschimpft, ist man in dem Moment ja mit sich selbst einer Meinung.