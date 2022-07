Herzblatt-Geschichten : Süßstoff in seinen Ohren

Unser Land ist in der Krise. Nein, viel schlimmer, es ist in der „Kr!se“, wie die Bild-Zeitung schreibt, da eine Krise mit Ausrufezeichen noch etwas dramatischer wirkt, auch wenn das Wort sich schlechter lesen lässt. Bild-Chef Bo!e, Pardon, Boie füllt eine Titelseite mit einem Manifest, in dem er unter anderem mitteilt, Bild fordere, „dass die Krise nicht durch Bevormundung der Politik gelöst wird („Kürzer duschen! Licht aus! Kein Auto mehr!“). Blättert man um, präsentiert Bild ein paar Alltagstipps; Punkt 8: „Kürzer duschen!“

Tags darauf lautet die Bild-Schlagzeile: „Miete, Energie, Inflation – Das müssen SIE jetzt tun!“ Bevormundung durch Bild ist anscheinend überhaupt kein Problem.

Es kommt eben immer darauf an, wer etwas sagt. Zum Beispiel Jürgen Drews, der soeben seinen Abschied von der Bühne verkündet hat. Kollege Mickie Krause, meldet Bild, „soll auf Wunsch von Jürgen Drews sein Nachfolger als ,König von Mallorca‘ werden“, und wir fragen uns: Darf ein solcher Titel einfach so verliehen werden? Müsste Drews den Krause nicht erst adoptieren? Oder sollte, da Monarchien zusehends an Akzeptanz verlieren, nicht das Volk entscheiden? Wobei: Bei einem Plebiszit würde zur neuen Königin von Mallorca gerade Layla aus dem gleichnamigen Partyschlager ernannt werden, und das kann eigentlich niemand wollen.

„Deutschland hat keine Royals“, lesen wir im Editorial der Frau im Spiegel, „aber dafür einen stylischen Finanzminister, der eine hübsche TV-Reporterin heiratet“. Ebendarum muss man ein Event wie die Lindner-Hochzeit uneingeschränkt gutheißen, solange sich das Paar nicht an Meghan und Harry orientiert, die Bundesregierung verlässt und in L.A. zweifelhafte Enthüllungsdokus dreht. Und wenn wir uns in den bunten Blättern noch mal all die Fotos anschauen, auf denen die Gäste auf Sylt mit wehendem Haar und flatternden Krawatten den 16 Grad und dem „kräftigen Nordseewind“ (Gala) trotzen, dann sind wir nicht mehr ganz so betrübt, dass wir nicht eingeladen waren. Bunte freilich zitiert noch einmal Lindners Lebensmotto „Probleme sind dornige Chancen“, und vermutlich hat er auch seine Hochzeit so betrachtet: Eine steife Brise ist dornige Windstille.

Präsident im Kampfjet

Die Aufregung über Friedrich Merz, der seine Gattin und sich im Privatflugzeug auf die Insel flog, können wir auch nicht teilen, bedient er damit doch seine Kernklientel, die eine Anreise per Lastenfahrrad kaum goutiert hätte. Wir fühlen uns bei Merzens Auftritt an den Sci-Fi-Klassiker „Independence Day“ erinnert, in welchem der amerikanische Präsident am Ende persönlich in den Kampfjet steigt und Aliens abschießt. Ein Kanzler oder wenigstens Oppositionsführer mit derlei Qualitäten könnte gerade in diesen Zeiten noch viel wert sein.

Prominente im Höhenrausch lernt man kennen, wenn Bunte fragt, wer schon mal einen Joint geraucht habe. „Höhle der Löwen“-Investor Frank Thelen hat das nicht, aber „schon mal diese Kekse gegessen“ und „würde gerne mal Magic Mushrooms probieren, die sollen gut sein“. Wenn Vox auf Zack ist, lässt es Thelen im Ableger „Opiumhöhle der Löwen“ (Arbeitstitel) bald schöne Pilzpfannen zubereiten und andere Dinge, die den Händlern zufolge ebenfalls gut sind. Nicht zu Gast sein dürfte Moderatorin Nina Moghaddam, denn die hat zuletzt Drogen genommen, als sie 14 war, und zwar mit ihren Eltern: „Mein Vater hat mich gefragt, ob ich es gerne ausprobieren möchte – ich wollte“, berichtet sie. „Ich habe danach fünf Minuten gelacht und bin eingeschlafen.“ Da haben die Eltern die Maxime „Jedes Kind kann schlafen lernen“ auf recht eigenwillige Weise interpretiert.

Erst 51, aber schon mit neun Kindern gesegnet ist Elon Musk. „Wie jetzt herauskam, wurde der Tesla-Chef Ende 2021 Vater von Zwillingen“, weiß Gala. Vier Sprösslinge begleiteten ihn zur Audienz bei Papst Franziskus (85, kein Kind). „Laut italienischen Medien sprachen die Männer auch über die weltweit sinkenden Geburtenraten“, schreibt Gala und nährt den Verdacht, dass sich Musk auf göttlicher Mission wähnt. So erklärt sich wohl auch, dass er plötzlich doch nicht mehr Twitter kaufen möchte: Neun kleine Mäulchen wollen erst einmal gestopft werden.

Über seine walisische Frau Hayley erzählt David Hasselhoff dem Neuen Blatt, bei ihrem Englisch „versteh ich kaum ein Wort. Sie spricht so vor allem, wenn sie wütend auf mich ist. Da prasseln die Worte nur so auf mich ein – und ich weiß oft nicht, was sie sagt.“ Er sitze dann nur da, „höre ihr zu und denke: ,Gott, ich liebe diese Frau!‘ Vor allem, wenn sie das deutsche Wort ‚Süßstoff‘ sagt, ist es um mich geschehen. Mit diesem rollenden Akzent. Supersüß!“

Scheint ein guter Rat für streitlustige Paare zu sein: Lernen Sie eine Fremdsprache, die der Partner nicht versteht, und schimpfen Sie nach Herzenslust drauflos. Sie lassen Dampf ab, und der andere wird sich nicht verletzt fühlen. Und wenn Sie in die Schimpfkanonade ab und zu das Wort „Süßstoff“ einfließen lassen, wird er geradewegs verzückt sein.