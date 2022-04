Herzblatt-Geschichten  : Errettet vom heiligen Florian

Sie kennen das: Nach dem vergeigten Rendezvous müssen Sie Ihr Herz ausschütten, aber zum Reden ist niemand da außer Ihrem Ficus. Also quatschen Sie das fluchtunfähige Gewächs mit Ihrem Elend voll – und kommen sich unsagbar dumm dabei vor. Müssen Sie aber nicht. Nehmen Sie zur Kenntnis, was die Bild-Zeitung aus Anlass des „Ehrentags der Pflanze“ recherchiert hat: Dinge zu vermenschlichen ist laut einer Studie aus Amerika eine „besonders aktive und soziale Form von Wahrnehmung“ und damit ein „Zeichen von Intelligenz“.

Das Lieblingsmedium aller Baumschüler wartet noch mit weiteren Erkenntnissen rund um den Dialog mit chlorophyllhaltigen Lebensgefährten auf. Pflanzen wissen es demnach zu schätzen, wenn man mit ihnen spricht, weil die Schallwellen ihre Zellmembranen stimulieren und sie das ausgeatmete Kohlendioxid zu Zucker verarbeiten können. Irrelevant ist für den grünen WG-Partner der Inhalt des Gesagten. „Werden Pflanzen größer, wenn ich Dirty Talk mache?“, fragt Bild und antwortet unter Verweis auf die Wissenschaft mit: Nein. Wenn Sie also Ihrer Euphorbia Schmutziges in die Spaltöffnungen flüstern, machen Sie sich klar, welchen Gedanken Sie damit im phytoneuronalen Netzwerk Ihres Gegenübers evozieren: „Baby, du kannst mir auch deinen Einkaufszettel vorlesen – ich will nur dein Kohlendioxid!“

„Es ist ein Wunder“

Wahre Empathie kann es eben doch nur zwischen Angehörigen derselben Spezies geben, wobei manche Exemplare des Homo sapiens in geradezu übernatürlichem Maß mit dieser Gabe gesegnet sind. Florian Silbereisen zum Beispiel. „Es ist ein Wunder“, verkündet das Neue Blatt: „Er hat heilende Kräfte.“ Tumoren hat der Volkskünstler noch nicht zum Verschwinden gebracht, aber die Zuwendung, die er einer Nachbarin angedeihen ließ, sollte für die Einleitung eines Heiligsprechungsverfahrens genügen. Dem Bericht zufolge hatte sich die Dame in einem zusammengebrochenen Holzstuhl verfangen: „Per Zufall sah Florian ihr Leid und eilte zu Hilfe. Ein Lächeln von ihm, eine zarte Berührung mit der Hand, und Elisabeth ging es gleich viel besser.“

Immer noch so mittel geht es Char­lene von Monaco. Dem Neuen Blatt zufolge führt sie ein „geheimes Doppelleben“ und flieht vor ihrem Gatten Albert immer wieder ins Reich der Eidgenossen. „In der Schweizer Berglandschaft konnte sich die Fürstin erholen“, textet das Alpinmagazin und illustriert den Sachverhalt mit einem Foto des Watzmanns. Recht so, denn wie sagte schon Andy Möller (oder war es Franz Beckenbauer?): „Kitzbühel oder Berchtesgaden – Hauptsache, Schweiz!“

Wenn Charlene vom Balkon ihres Chalets am Vierwaldstätter See auf die gegenüberliegenden Felsen des Watzmanns schaut und dabei über die Steine auf ihrem Lebensweg sinniert, müsste ihr klar werden, wie unbedeutend ihre Misshelligkeiten gemessen an dem Kummer erscheinen, den manche Mitglieder des britischen Königshauses erdulden müssen. Prinz Charles etwa sieht sich Echo der Frau zufolge nun gezwungen, die „Blitz-Scheidung“ von Camilla zu vollziehen. Er habe die Herzogin dabei erwischt, wie sie, eine Flasche Gin trinkend, mit einer Freundin telefoniert habe. „Sie lästerte über die ganze Familie, besonders über die Königin. Sie soll gesagt haben, dass sie froh wäre, wenn die Queen stirbt.“

Diesen Gefallen möchte die Monarchin ihrer Schwiegertochter nicht so bald tun. Vielmehr entwickelt Elizabeth, wie Gala enthüllt, im hohen Alter noch neue Kommunikationstechniken. Während sie früher mit der Handtasche diskrete Signale an ihre Umgebung sandte (Tasche auf den Boden stellen hieß: „Ich bin hier fertig“), benutzt sie dafür nun ihren Stock. Stützt sich die Königin mit beiden Händen darauf, möchte sie sich verabschieden; lässt sie ihn von der einen Hand in die andere wandern, wünscht Ihre Majestät noch zu verweilen. Würde sich die Gehhilfe beim nächsten Familientreffen im Buckingham Palace spontan auf Camillas Gesäß zubewegen, wäre die Botschaft ebenfalls nicht misszuverstehen.

Prinz Charles animiert seine Pflanzen zu Höchstleistungen

Nicht jeder hat eben bei der Partnerwahl eine so glückliche Hand wie Stephanie Stumph. Ihr Lebensgefährte ist Chirurg, sie lernte ihn kennen, als er ihren gebrochenen Ringfinger richtete, wie sie der Bunten verriet. Während der Notoperation zeigte Florian (ein Heiliger wie Herr Silbereisen) alle für einen Partner wünschenswerten Charakterzüge: „Verbindlichkeit, Empathie, Intelligenz, Humor, Fürsorge, Geradlinigkeit“. Eine Romanze in Mull also, und gewiss wird Doktor Florian aus vollem Herzen Jennifer Lopez zustimmen, die in der Bunten mit Gedanken zu ihrer Glücksfarbe zitiert wird: Es seien in ihrem Leben oft „unglaubliche Dinge“ passiert, „als ich Grün trug“.

Grünträger im Garten von Prinz Charles wiederum möchte man lieber nicht sein. Bild hat ermittelt, wie der Thronfolger seine Pflanzen zu floralen Höchstleistungen animiert: Er droht ihnen, sie auf den Kompost zu werfen, wenn sie nicht blühen. Das mag anderen Angehörigen seines Hausstands als Warnung dienen. Wenn sie durch schädliche Umtriebe und hohen Flüssigkeitsverbrauch Ärger erregen, findet sich als Ersatz auf dem Bowling Green schnell eine bekömmlichere Kamille.