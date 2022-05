Herzblatt-Geschichten : Sein Brusthaar ist links länger

So weit ist es schon gekommen: Die Klatschblätter sind so verzweifelt, ihrem Publikum auch nach Monaten noch kein Foto von Helene Fischers Baby präsentieren zu können, dass sie sich sogar über Gegendarstellungen freuen. „Nach dem schlimmen Verdacht – Ihr Baby ist gesund und munter“, schreibt Freizeitrevue und erinnert sich: „Hinter Helenes Rücken wurden plötzlich die bösesten Dinge getuschelt. Alles nur, weil sie ihr Kind nicht zeigte.“ So habe eine „Boulevardzeitung“ behauptet, das Baby sei zwei Monate zu früh auf die Welt gekommen. „An diesem Punkt riss der sensiblen Helene offenbar endgültig die Hutschnur und schaltete eine Anwaltskanzlei ein“, lesen wir und staunen, wozu Hutschnüre heute so alles in der Lage sind.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



„Mit Erfolg – in ‚Bild‘ konnte Helene jetzt reinen Tisch machen: ,Meine Tochter kam nicht zwei Monate zu früh auf die Welt.‘“ Die Freude darüber, diesen einen echten, persönlichen Satz Helene Fischers aufschreiben zu können, wiegt die Tatsache auf, dass dieser einer Gegendarstellung entstammt, welche die Hefte normalerweise fürchten wie sonst nur was. Wenn sich das jetzt also gedreht hat, stehen ihnen goldene Zeiten ins Haus: Von Fischer und ihren fleißigen Anwälten sind gewiss noch viele exklusive O-Töne zu erwarten.

Das Rad über unseren Köpfen

Was wir selbst viel lieber lesen, das sind die stets überraschenden Editorials des Bunte-Chefs Robert Pölzer: „Wie ein Damoklesschwert hängt es über uns allen“, hebt er an. „Wir können es nicht sehen, doch wir spüren seine Allgegenwart“, fährt er fort: „Das Glücksrad, das wir Schicksal nennen.“ Da müssen wir erst mal durchatmen: Über unser aller Köpfen hängt ein Schwert, welches ein Rad ist, das wir Schicksal nennen. Aber ist ein Glücksrad, das auf uns runterzustürzen droht, nicht eher ein Unglücksrad? Was sagt eigentlich Cicero dazu? Und was Maren Gilzer?

Nicht nach ihrem Glücksrad, aber nach ihrem Glücksrezept hat man Julia Roberts anlässlich ihres 20. Hochzeitstags gefragt, und laut Gala hat sie geantwortet: „Zwei Waschbecken und jede Menge Küsse.“ Und wie werden sie das Jubiläum feiern? „Mit noch mehr Küssen.“ Aber nicht mit noch mehr Waschbecken, da reichen zwei zum Glück offenbar völlig aus.

Der wichtigste Einrichtungsgegenstand bei Herzogin Kate, schreibt Das goldene Blatt, ist das „Aussprache-Sofa“. Eine „Freundin“ berichte: „Wenn sich eins von Kates Kindern einmal falsch verhält, setzt sich die royale Mama mit ihrem Sprössling auf dieses bunte Sofa und bespricht eindringlich und voller Liebe, was nicht richtig war.“ Hätten wir so ein Sofa, dann würden wir jetzt mit dir, Goldenes Blatt, eindringlich und voller Liebe besprechen, dass du dir das nur ausgedacht hast, leider aber finden sich bei uns nur eine Lamentier-Liege, eine Anschrei-Anrichte und eine Schmollecke.

Sankt Martin und Sankt Meghan

Wo genau Harry und Meghan saßen, als sie nun doch kurz die Queen besuchten, wissen wir nicht, verlässlich aber ernten sie schlechte Presse. „Arroganz-Anfall“, titelt In über beider Europareise und beschreibt eine Szene aus den Niederlanden: „Die Herzogin schenkte ihren 3700-Euro Mantel von Max Mara einer Frau, damit deren Baby nicht fror. Offenbar kann Meghan es sich leisten . . .“ Alles „wirkte einstudiert“, lästert das Blatt. Sankt Martin hat vor vielen Jahren nur einen halben Mantel verschenkt, noch dazu ein No-Name-Produkt, und wird bis heute gefeiert. Wir müssen ja nicht gleich von Sankt Meghan sprechen, doch das Baby wird sich über ihren Mantel schon gefreut haben, auch wenn er ihm viel zu groß sein dürfte.

„Endlich Versöhnung!“, behauptet Das goldene Blatt über Sofia und Juan Carlos von Spanien. Letzterer soll „Affären gehabt haben“, raunt das Blatt: „All das ist jedoch Vergangenheit! Im Alter ist Juan Carlos weiser geworden.“ Oder, mit seinen 84 Jahren, einfach gebrechlicher.

Über das Foto eines modernen Herrschers schreibt Bild die befremdlich klingende Überschrift: „Macron ist Linksträger.“ Es ist dann zwar nicht ganz so schlimm, doch immer noch privat genug: „Macron hat ein Brusthaar-Geheimnis. Er trägt es links wesentlich länger, weil dort mehr wächst.“ Nach dem Kopfhaarklassiker Vokuhila – vorne kurz, hinten lang – nun also der präsidiale Brusthaarlook Lilareku. Vielleicht ist der Gegensatz aber auch gewollt und ein weiterer Versuch Macrons, Leute aus allen politischen Lagern anzusprechen: lässige Zottel für die Linken, militärisch kurze Stoppeln für die Rechten.

Auf einer Party hat Frau im Spiegel das Model Rebecca Mir getroffen und erfahren, dass sie danach „noch andere Pläne hat: ,Mein Mann und mein Sohn warten im Hotel, da steht noch Vorlesen auf dem Programm.‘“ Denn ohne seine Gutenachtgeschichte kann ihr Mann nicht einschlafen.

Noch mehr vorlesen muss womöglich bald der Klatschhefte liebster Star: „Jetzt oder nie – es wäre so schön – Helene Fischer – Ja! Ein zweites Baby“, titelt Das neue Blatt. Ist ja auch verständlich, dass die Herzblätter gleich wieder vom nächsten Fischer-Kind träumen: Vielleicht kriegen sie ja wenigstens das irgendwann zu sehen.