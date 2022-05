Herzblatt-Geschichten : Millionen Küsse nach der Krise

Für die Karriere muss man oft private Opfer bringen. Das muss gerade Christian Lindner erfahren, der laut Berichten seine Verlobte, die Fernsehjournalistin Franca Lehfeldt, im Sommer in der Toscana heiraten wollte. Nun sei das Fest aber abgesagt worden, da, wie Bunte berichtet, „der Personenschutz in Italien zu schwierig und zu teuer gewesen wäre“. Nun müsse sich das Paar mit einheimischen Gefilden be­gnügen und preiswerter und bodenständiger planen, was in Lindners Fall bedeutet: eine Hochzeit auf Sylt.

Die Schar der Mitfeiernden wird illuster sein: „Zugesagt haben u. a. Bundeskanzler Olaf Scholz (63, SPD) und Ex-CDU-Chef Armin Laschet (61) – von den Grünen ist niemand eingeladen“, schreibt Bild. Andere Informationen hat Bunte: „Auf der Gästeliste sollen Namen wie die von Kanzler Olaf Scholz, Robert Habeck, Annalena Baerbock, Friedrich Merz und Armin Laschet auftauchen.“ Für Baerbock und Habeck ist das jetzt blöd: Sollen sie sich den Julitermin frei halten und ein Geschenk besorgen oder nicht? Wir hoffen ja, dass Lindner auf jeden Fall auch den Bundespräsidenten noch einlädt, damit nicht wieder jemand beleidigt ist. Sinnvoll wäre es auch, Christine Lambrecht zu berücksichtigen, die ohnehin häufiger auf Sylt ist und ihre Anreise zu organisieren wüsste. Und die ihres Sohnes. Deutschlands Freiheit wird schließlich auch an der Nordsee verteidigt.

Ein Becher für Camilla

Was Sparsamkeit angeht, könnte Lindner womöglich von Herzogin Camilla lernen, über die Neue Post schreibt: „In einem Secondhand-Laden kaufte sie gerade für 1,80 Euro einen Becher zum Silber-Jubiläum der Queen.“ Das klingt sehr genügsam – eigentlich. Beim näheren Hinsehen deutet es freilich auf neuerliche Konflikte im Königshaus hin: Ist Camillas Verhältnis zur Queen so mies, dass sie nicht einmal einen rostigen Jubiläumsbecher von ihr bekäme? Am Ende zahlen ja auch die 1,80 Euro wieder die Steuerzahler, was besonders ärgerlich wäre, sollten im Palastkeller noch 75 000 von den Dingern herumstehen.

Nichts Gutes hört man auch von Prinz William, der laut einem Enthüllungsbuch zu Jähzorn neigt – und zwar, wie In schreibt, von klein auf: „Als er vier Jahre alt war, hatte er die unschöne Angewohnheit, sein Kindermädchen Barbara Barnes anzuschreien: ‚Niemand sagt mir, was ich tun soll! Wenn ich König bin, werde ich dich bestrafen lassen.‘“ Wir wissen nicht, was – 35 Jahre später – aus Barbara Barnes geworden ist, hoffen aber sehr, dass Williams Groll sich gelegt hat und er die alte Dame nach seiner Inthronisierung nicht doch noch in den Kerker werfen lässt.

Von diesem Schicksal dürfte Inmaculada Vivas Tesón verschont bleiben, obzwar die Juraprofessorin in etwas verwickelt war, das vor Jahren als Fauxpas gegolten hätte: „Das war mal eine lustige Panne!“, freut sich Woche der Frau, da Vivas Tesón bei einer Ehrung durch Spaniens Königin Letizia exakt das gleiche Kleid wie jene trug. Zu Kerkerhaft hat auch das nicht geführt – die Juristin wüsste sich da auch zu verteidigen –, sondern zu herzhaftem Gelächter. Besagtes Kleid übrigens stammt laut Bunte von der Kette Mango und kostet 59,99 Euro, was der Königin Lob einbringt: Schau an, wie bescheiden sie doch lebt. Bei Vivas Tesón hingegen könnte man sich sorgen, ob man als Juraprofessorin in Spanien so wenig verdient, dass man selbst zum Treffen mit der Königin nichts Edleres anzuziehen hat.

Aufstieg ins Seriöse

Sophia Thomalla zeigt sich, seit sie mit dem Tennisspieler Alexander Zverev liiert ist, „längst nicht mehr so freizügig wie früher“, stellt Frau im Spiegel fest und sieht sich bestätigt: „,Als Spielerfrau hat man ja so seine Verpflichtungen‘, erklärt Sophia Thomalla ihren Stilwandel.“ Es dürfte gar nicht so viele Menschen geben, die den Eintritt in den Kreis der Spielerfrauen als Aufstieg ins Seriöse begreifen.

Die Grundlage für die poetische Überschrift des Neuen Blatts über Andrea Kiewel – „Ihre Krise löste sich in Millionen Küsse auf“ – hat die Moderatorin selbst geliefert, die nach langer Trennung endlich ihren in Israel lebenden Freund wiedertraf: „Ich war so erschöpft vom Geduldhaben und Alleinsein, bis sich alles in Erleichterungstränen und Millionen Küssen auflöste.“ So viele Tränen und Küsse, das Wiedersehen dürfte eine feuchte Angelegenheit gewesen sein. Doch wäre es nicht schön, es würden sich auch andere Krisen dergestalt auflösen? Was die Zerwürfnisse innerhalb der Ampelkoalition angeht, könnte die Lindnersche Hochzeit da ganz gelegen kommen.

Nachdenklich gemacht hat uns die in Bunte zitierte Aussage der Schauspielerin Lauren Hutton, sie habe es abends „eilig ins Bett zu gehen und Liebe zu machen oder zu lesen“. Ein gutes Buch oder ein guter Mann: Muss man da nicht in komplett unterschiedlicher Stimmung sein? Beim einen setzt man die Brille auf, beim anderen ab. Das eine kann man nicht mal eben zur Seite legen, wenn man müde ist, und ein Buch ist auch nicht schneller fertig als man selbst. Und wenn man mit einem durch ist, kann man problemlos gleich zum nächsten greifen.