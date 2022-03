Herzblatt-Geschichten : Kuscheln oder löffeln wir?

Wir erleben womöglich gerade einen Machtwechsel. Leider nicht in Russland, sondern im deutschen Regenbogenland, dessen ungekrönte Königin über Jahre Helene Fischer war. Welche die Krone überhaupt nicht wollte und von den Klatschblättern dennoch Woche für Woche mit zahllosen Titelstorys bedacht wurde, die entweder komplett inhaltsleer oder größtenteils erlogen waren.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Zuletzt machte es die Regentin den Hofberichterstattern immer schwerer: Sie verwehrt ihnen seit Monaten einen Blick aufs neugeborene Kind, drückt ihnen eine Gegendarstellung nach der nächsten rein und zog vor Gericht gegen einen Mann, der, wie Das neue Blatt es umschrieb, „vor seinem Ruhestand sein Geld damit verdient hat, Menschen wie die ‚Schlagerqueen‘ durch Fotos noch berühmter zu machen“. Wer könnte es den Herzblättern verdenken, dass sie, derart verletzt, sich nach einer milderen Thronfolgerin umschauen?

Die Kandidatin dafür, es mag manchen überraschen, ist keine andere als Angela Merkel. Über deren Privatleben weiß der Boulevard so wenig wie über dasjenige Fischers, Merkel aber kümmert nicht, was man so schreibt. Seit ihrem Abschied von der Macht sind die Merkel-Titelstorys noch mal deutlich mehr geworden, was auch damit zu tun haben könnte, dass ihr Identifikationspotential gewachsen ist: Sie ist nun, wie das Gros der Leserschaft dieser Hefte, Rentnerin. Und da passt es ins Bild, dass sich die Altkanzlerin zuletzt in einem Berliner Supermarkt wie eine zerstreute Omi die Geldbörse aus ihrer an den Einkaufswagen gehängten Tasche klauen ließ. Keine Ahnung, wo die Bodyguards gerade ihre Augen hatten, womöglich gab es interessante Sonderangebote. Merkel jedenfalls hat durch die Aktion, obgleich sie keine Wahlen mehr zu gewinnen hat, ein enormes Maß an Volksnähe bewiesen.

Ein Albtraum!

Logisch, dass Die Aktuelle auf die Geschichte draufspringt: „Große Sorge! Wie erschöpft ist sie? Angela Merkel – dramatischer Vorfall mitten in Berlin! Hat denn keiner was gemerkt?“, titelt sie. Klar hat man was gemerkt, Merkel soll höchstselbst auf der Wache Anzeige erstattet haben. „Ein furchtbarer Schock! Musste der Notarzt kommen?“, fragt Die Aktuelle und zeigt das mit „Symbolfoto“ gekennzeichnete Bild eines Rettungswagens, und wenn wir auch diese Frage beantworten dürften: Nö, natürlich nicht.

Gegen ihre Gewohnheit, müssen wir lesen, habe Merkel nicht in Berlin-Mitte, sondern „im 15 Minuten entfernten Stadtteil Charlottenburg“ eingekauft, was wir verstehen, schließlich will sie als Rentnerin endlich mal die Welt sehen, doch das hat sich gerächt. „Jahrelang hat sie sich sicher gefühlt. Das ist mit einem Schlag weg! Ein Albtraum! Wo war denn ihr Mann Joachim Sauer, 72?“, empört sich das Blatt, und man muss es so hart sagen: Viele Reisen zu den Brennpunkten dieser Welt hat Merkel ohne ihren Mann vornehmen müssen; da ist es klar, dass er auch ein hochgefährliches Pflaster wie Charlottenburg meidet.

Nicht italienisch genug

Ins beschauliche italienische Städtchen Cisternino sind Florian Silbereisen und seine Jurykollegen von „DSDS“ gereist. Allerdings war den Produzenten der Marktplatz Cisterninos fürs deutsche Fernsehen noch nicht italienisch genug, worauf sie, wie Gala weiß, Abhilfe schufen: „Dutzende von Helfern stellen Blumenkübel auf, spannen Wäscheleinen zwischen den alten Häuserfassaden und schieben einen herrlich kitschigen Eiswagen in die Kulisse.“ Was wäre wohl, wenn ausländische Fernsehteams eine deutsche Kulisse präsentieren wollten? Vermutlich würden sie überall Gartenzwerge, Bierbänke und Windräder aufstellen sowie ein paar Schäferhunde über den Platz schicken.

Aus unterschiedlichen Ländern kommen Kronprinzessin Mary und Herzogin Kate, welche Mary gerade in Dänemark besuchte, ein verwandter Modestil aber lässt sich nicht bestreiten. Norbert Loh, Hofberichterstatter der Aktuellen, behauptet: „Meine Kollegin, die dänische Hofberichterstatterin Inga Jensen, flüsterte mir ins Ohr: ,Ich finde, Mary und Kate sind das doppelte Klamottchen . . .‘ Ich musste lachen und konnte ihr nur zustimmen!“ Wir finden ja, wenn man sich schon solche doofen Wortspiele ausdenkt, sollte man wenigstens dazu stehen und sie nicht einer dänischen Kollegin zuschieben, die mutmaßlich ebenfalls nur ausgedacht ist.

„Prominent getrennt“ wiederum heißt eine Sendung, die einstige Liebespaare wieder zusammenführt wie Jenny Elvers und Alex Jolig, der sich laut In mit den Worten erinnert: „Das war Verlangen auf den ersten Blick . . . beidseitig.“ Joligs heutige Gattin Britt zitiert In mit den Worten: „Ich habe der Jenny sogar noch mitgegeben, dass ich auf keinen Fall böse bin, wenn die beiden kuscheln oder löffeln würden, weil ich weiß, der Alex braucht das.“ Wir mussten das zweimal lesen, um zu verstehen, dass es nicht ums beidseitige Verlangen nach einem Teller Suppe geht, sondern ums sogenannte Löffelchenliegen. Wir raten zur Vorsicht: Wenn Jolig im Fernsehen zu viel mit seiner Ex herumlöffelt, dann soll er sich nicht wundern, wenn seine Frau im Gegenzug einen anderen aufgabelt.