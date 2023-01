Herzblatt-Geschichten : Das finden wir ganz schön pikant

Es gibt Begriffe, die haben für uns dank jahrelanger Klatschheftlektüre jegliche Bedeutung verloren. Zum Beispiel das Wort „pikant“. „Neue Welt“ schreibt auf ihr Cover: „Char­lène von Monaco – Pikantes Liebes-Geständnis“, und gesagt hat sie tatsächlich Folgendes: „Meine Familie und die Menschen, die ich liebe, sind mein Fels.“ Das mag man rührend finden oder kitschig, doch gewiss nicht pikant, aber es geht ja noch weiter: „Das Pikante an ihrem überraschenden, offenen Liebes-Geständnis: Die Fürstin ließ auch durchsickern, dass sie nach ihrer überstandenen HNO-Infektion und den daraus resultierenden gesundheitlichen Problemen noch immer nicht vollständig geheilt ist.“ Dies dürfte das erste Mal sein, dass eine HNO-Infektion im Zusammenhang mit dem Wort „pikant“ auftaucht.

Wir hätten bei besagtem Begriff auch nie an unsere Altkanzlerin gedacht, ganz anders als „Das Neue“, das titelt: „Angela Merkel – Pikante Enthüllung – Die heimliche Frau an ihrer Seite“. Es handelt sich aber nur um Merkels alte Weggefährtin Annette Schavan. „Vertraut berührt sie ihre Schulter – kleine Gesten, die viel verraten“, steht unter einem Foto – und um jene Pikanterie zu demonstrieren, die „Das Neue“ offenbar im Sinn hat, hätten die Gesten schon noch größer und verräterischer sein dürfen. „Woche der Frau“ wiederum kündigt vorne an: „Daniela Katzenberger – Pikante Enthüllung – Worauf ihr Lucas wirklich steht“. Wir haben aber gar nicht mehr ins Heft hineingeschaut, denn dank unserer Herzblatt-Erfahrungen können wir uns die Antwort so ungefähr denken: mit beiden Beinen auf dem Boden, vermutlich.

Bei Brad Pitt auf der Liste

Letzter Versuch: Laut „Schöne Woche“ hat Wayne Carpendale in einer Talkshow über sich und Gattin Annemarie „Pikantes verraten“, nämlich: „Zu Beginn unserer Beziehung haben wir eine ‚Freebie‘-Liste gemacht.“ Auf einer solchen Liste trägt man offenbar die Namen Prominenter ein, und wenn, lesen wir, „man diesen Listen-Promi trifft und man hat die Chance . . . – zählt das nicht als Fremdgehen!“ Waynes Liste wurde demnach von Cameron Diaz angeführt, Annemaries von Ashton Kutcher, allerdings spekuliert „Schöne Woche“, sie sei zu Brad Pitt umgeschwenkt. Muss ihr Mann sich Sorgen machen? Vermutlich nicht, da Pitt offenbar eine neue Freundin hat. Oder vielleicht schon, sollte Pitt ebenfalls eine Freebie-Liste führen, auf der Annemarie Carpendales Name steht.

Eine neue Freundin hat auch ein vierfach geschiedener Medienmogul. „Bei Rupert Murdoch kamen mit 91 noch mal die Schmetterlinge im Bauch zurück. Seine Neue heißt Ann-Lesley Smith und ist 66 Jahre alt“, weiß „Bunte“. Auf den Fotos vom gemeinsamen Barbados-Urlaub sieht Smith aus wie Anfang 50, Murdoch selbst wie Anfang 90, aber egal: Wir finden es einfach schön zu sehen, dass so späte junge Liebe möglich ist. Jedenfalls für jene, die sich einen Barbados-Urlaub leisten können.

Schlangestehen für Söder

Für überraschend viele ein Sehnsuchtsziel war zum Neujahrsempfang die Münchner Residenz. „Rund zwei (!) Stunden standen die geladenen Gäste freiwillig (!) in der Residenz an, um Ministerpräsident Markus Söder und Gattin Karin Baumüller-Söder die Hände zu schütteln“, informiert uns „Bunte“. Bevor Söder gleich wieder abhebt wie Engel Aloisius: Für die Queen standen im September die Leute vier Tage lang an. Und der konnte man nicht mal die Hand schütteln.

Zu Söder auf Distanz geht im „Frau im Spiegel“-Interview Friedrich Merz. Während Söders Jugendzimmer einst ein Plakat von Franz Josef Strauß zierte, hingen bei Merz „Poster von Popbands. Zum Beispiel The Who oder Abba.“ Interessanterweise hat Merz in früheren Interviews neben The Who stets Jimi Hendrix erwähnt, doch indem er sich nun neben den britischen Rockern zu den schwedischen Poppern bekennt, sucht sich Merz womöglich als mehrheitsfähig zu inszenieren: Der Mann mag es auch sanfter. Zugleich kann man dies als bösen kleinen Gruß an Olaf Scholz interpretieren: Anders als dessen Kabinett nämlich sind Abba paritätisch besetzt.

Um sein Image bemüht scheint inzwischen auch Dieter Bohlen, den „Die Aktuelle“ mit dem Satz zitiert: „Jeder Oma, die vor mir beim Bäcker steht, bezahle ich den Einkauf.“ Da wünschen wir uns Busladungen voller findiger Seniorinnen, die am Wochenende vor der Konditorei in Tötensen warten, bis Bohlen um die Ecke biegt. Und sollte der von seinen Worten plötzlich nichts mehr wissen wollen: Sie haben es schriftlich, meine Damen.

Um das Image ihres Verlegers wiederum bemüht sich seit Langem „Bunte“. Schon 2019 amüsierten wir uns hier darüber, dass im ganzen Heft nur zwei Personen mit ihrem Doktortitel genannt werden, nämlich „Dr. Hubert Burda“ und dessen Frau „Dr. Maria Furtwängler“. Im aktuellen Blatt sind es immer noch zwei: „Dr. Hubert Burda“ und „Dr. Jacob Burda“, dessen Sohn. Burdas inzwischen von ihm getrennt lebende Ehefrau taucht zwar ebenfalls auf, allerdings nur noch als „Schauspielerin Maria Furtwängler“. Und das finden wir ganz schön pikant.