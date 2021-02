Herzblatt-Geschichten : Lies, was in deinem Nacken steht

Lies, was in deinem Nacken steht

So eine nette Schlagzeile über einen Konkurrenten werden Armin Laschet und Olaf Scholz nur ungern lesen: „Markus Söder – Ooh! Süßer Nachwuchs“, titelt Die Aktuelle. Die Rede ist dann aber nur vom Schäferhundwelpen Molly, der nun bei Söder lebt, und dass Die Aktuelle im Text vom Nachwuchs „beim Kanzler der Herzen“ schreibt, könnte Laschet und Scholz wieder aufatmen lassen: So wie Schalke 04, einst gefeiert als Meister der Herzen, eben kein richtiger Meister wurde und nun sogar gegen den Abstieg kämpft, dürfte ein Kanzler der Herzen kaum je Kanzler werden. Immerhin kann sich Söder dann aber von Molly trösten lassen.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Zum Fürstenpaar der Herzen müssen Albert und Charlène nicht mehr werden, sie sind ja bereits Fürst und Fürstin von Monaco und können daher ihre sechsjährigen Zwillinge zum Fest der Heiligen Devota unbekümmert mit Luxusklamotten ausstaffieren. So trugen Jacques und Gabriella, wie Das neue Blatt pikiert anmerkt, Dior-Turnschuhe zu 600 Euro, Gabriella überdies eine Dior-Handtasche für 3000 Euro und einen nicht minder kostspieligen Mantel. Doch irgendwie muss man die Kleinen nun mal fürs ständige Homeschooling und die ausgefallenen Geburtstagsfeiern entschädigen. Zudem wurde ja nicht des Heiligen Martins gedacht; da hätten die Kinder dann nur je einen Turnschuh und einen halben Mantel getragen.

Fernsehen als Erbmonarchie

Über ihre Tochter spricht Heidi Klum mit Gala: „Leni ist jetzt 16 Jahre alt, ich habe mit ‚Topmodel‘ angefangen, als sie geboren wurde. Sie ist von Sekunde eins mit dabei, sie hat jedes Jahr mitgefiebert“, erzählt sie. „Sie hat auch hinter den Kulissen immer alles mitbekommen.“ Tatsächlich, schon mit zwei oder drei Jahren hat das arme Kind alles mitbekommen – all die Zickereien und Zankereien, die Intrigen und seelischen Grausamkeiten? Deswegen jedenfalls, so Klum weiter, „kann ich mir schon vorstellen, dass ich ihr irgendwann das Zepter übergebe“. Das wussten wir gar nicht, dass es sich bei „Germany’s Next Topmodel“ um eine Erbmonarchie handelt. Warum darf eigentlich der fünfjährige Sohn von Jan Hofer jetzt nicht die „Tagesschau“-Nachrichten vorlesen?

Ohnehin aber haben wir bislang ein falsches Bild von Heidi Klum gehabt. Dem Gala-Gespräch entnehmen wir nämlich noch, dass sie Schach spielt, seit sie acht ist, und dass sie Mathe als Leistungskurs hatte. Außerdem sind sie und ihr Ehemann Tom Kaulitz total bodenständig, denn „Tom und ich lieben Kartoffeln in jeder möglichen Form: Ofenkartoffeln, Bratkartoffeln, gebackene Kartoffeln, Kartoffel-Puffer, überbackene Kartoffeln, frittierte Kartoffeln, Kroketten, Kartoffelsuppe, und wir LIEBEN Kartoffelsalat mit selbstgemachter Mayonnaise“. Wir, die nicht mit „GNTM“ aufgewachsen sind, sondern mit „Dalli Dalli“, würden da sagen: Da müssen wir mindestens ein Kartoffelgericht abziehen, Ofen- und gebackene Kartoffeln sind praktisch doppelt, die überbackenen können wir unseretwegen noch zählen lassen.

So geile Dinger

Bei einer anderen Show, dem Dschungelcamp, will 2022 Designer Harald Glööckler mitmachen, der schon mitten in den Vorbereitungen steckt: „Ich überlege, ob ich mir Brustimplantate machen lasse. Nicht wie Barbie, sondern wie Ken. Da muss etwas aufgepumpt werden“, sagt er der Bild-Zeitung. „Ich will so geile Dinger und eine so gute Figur haben, dass alle vor Neid erblassen, wenn ich den Raum betrete.“ Ähm, Herr Glööckler: Haben Sie das Dschungelcamp überhaupt schon mal gesehen? Das findet unter freiem Himmel statt, da können Sie gar keinen Raum betreten.

Einen Schritt weiter als Glööckler scheint eine Kollegin zu sein: „Daniela Katzenberger – Heimliche Brust-OP – Die TV-Kameras waren mit dabei“, titelt Closer. Das ist ja dann richtig doof gelaufen für die Katzenberger: Da will sie etwas völlig heimlich tun und merkt zu spät, dass die Kameras die ganze Zeit mitlaufen.

Bitte neue Schuhe

Dazu passt der Echo-der-Frau-Test namens „Wie gehen Sie mit peinlichen Situationen um?“, bei dem Leserinnen gefragt werden, was sie tun würden, wenn auf der Straße bei ihren hohen Schuhen ein Absatz abbräche. Antwortmöglichkeit B: „Ich setze mich und bitte jemanden, mir neue Schuhe zu bringen.“ Hm, das würde vielleicht bei der Fürstin von Monaco funktionieren, der alle möglichen Leute im Nu neue Dior-Turnschuhe anschleppen würden; die gemeine Echo-der-Frau-Leserin, fürchten wir, würde hingegen recht lange dort sitzen.

Etwas exzentrisch dünkt uns auch, dass sich der Fußballerspross Brooklyn Beckham, wie Bunte reportiert, einen Liebesbrief seiner Verlobten Nicola Peltz in den Nacken tätowieren ließ. Dem Beweisfoto zufolge handelt es sich immerhin um neun Zeilen, in denen Nicola ihrem Brooklyn ihre tiefe Liebe versichert und schreibt: „Lies dies jedes Mal, wenn du ängstlich bist.“ Wäre in dem Fall Beckhams Handfläche nicht ein geeigneterer Ort gewesen? Und hätte er sich den Brief nicht besser in Spiegelschrift tätowieren lassen sollen, um die Worte wenigstens im Spiegel lesen zu können?

Die Frage ist zudem, ob seine Verlobte von der Aktion überhaupt geschmeichelt ist; wir fänden es eher beklemmend, wenn sich jemand einen Text von uns, zum Beispiel diese Kolumne, auf den Körper tätowieren ließe. Wäre schon arg peinlich, wenn auf diese Weise einer unserer Tippfehler verewigt würde.