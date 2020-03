Herzblatt-Geschichten : Lebewohl, liebes Schlemmerfilet

Es konnte nicht ausbleiben, dass auch die ersten Prominenten in Deutschland ganz persönlich von der Corona-Krise betroffen werden. Wie Bild berichtet, wird die Sendung „Schlagerlovestory 2020 – Die total verliebte Frühlingsshow mit Florian Silbereisen“ nicht wie geplant am 14. März, sondern nun erst am 6. Juni produziert; auch dann ist, wenn auch nur knapp, noch Frühling. Hoffentlich lässt sich wenigstens jener Termin halten, eine „total verliebte Herbstshow“ wäre für frisch erblühende Liebestriebe kaum der rechte Ort.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Am schwersten betroffen ist allerdings gar nicht Florian Silbereisen, sondern Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross. Die beiden hatten sich im November in Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“ öffentlich verlobt – und sollen, wie mehrere Blätter kolportieren, vorgehabt haben, jetzt in der „Schlagerlovestory“ zu heiraten. Ob sie, sorgt sich Bild, nun „so lange warten wollen? Unklar!“ Vermutlich sind Mross und Woitschack gerade verzweifelt auf der Suche nach einer anderen Sendung, in der sie sich plangemäß das Jawort geben können.

Ist Prinz Harrys Ehe gar nicht gültig?

Bei Joko & Klaas zum Beispiel könnten die beiden eine jüngere Zielgruppe erreichen, nur dürfte man da hinterher bezweifeln, dass die Hochzeit wirklich echt war. Fürs „Wort zum Sonntag“ würde sprechen, dass kein potentiell ansteckendes Studiopublikum dabei ist, dafür aber ein Pfarrer, nur sind da leider die Quoten nicht so doll. Am überraschendsten wäre der Effekt, wenn sich Woitschack und Mross in Festkleidern im Ersten bereithielten und als Überraschungsgäste im nächsten „Brennpunkt“ zum Coronavirus auftauchten; mit ihrer Eheschließung bekäme die brisante Sondersendung dann wenigstens eine heitere Abschlussnote.

Interessante Erkenntnisse über eine andere Ehe, die zwischen Meghan und Harry, liefert Aktuelle-Leserin Ingrid Bürger aus Ilsede: „Die Presse hat den Namen Harry so groß gemacht, dass man darüber vergessen hat, dass er doch Henry heißt“, schreibt sie. „Weil der Priester ihn als ,Harry‘ getraut hat, dürfte die Ehe nicht gültig sein. Dadurch könnte er schnell und ohne weitere Schäden aus seinem Dilemma herauskommen.“ Unter seinem tatsächlichen Taufnamen Henry könnte er mithin einen Neuanfang in England machen, während Meghan sich in Kanada ärgern dürfte. Hätte sie besser mal vorher bei Wikipedia geschaut, wie der Kerl in Wahrheit heißt.

Aus dem Königshaus kommen freilich auch weiterhin schlechte Nachrichten, und zwar mal wieder von Prinz Andrew: „,Randy Andy‘ soll US-Model Caprice Bourret, 48, bei einem Date vor Jahren erlaubt haben, im Buckingham-Palast auf dem Thron zu sitzen“, schreibt Gala, und unsere Hoffnung ist nicht groß, dass „Thron“ in diesem Fall im übertragenen Sinn gemeint war, wie bei des Normalbürgers Frage: „Darf ich mal schnell euren ,Thron‘ benutzen?“ In Kenntnis dieser Episode fürchten wir nun, dass Donald Trump eines Tages eine Verehrerin ins Weiße Haus mitnimmt und ihr gönnerhaft gestattet, auf den roten Knopf zu drücken.

Zoff gibt es auch in Spanien, seit ein Enthüllungsbuch über Königin Letizia erschienen ist. „Ärgert sie sich über Ehemann Felipe, 52, lasse sie ihn das wie folgt spüren: Sie muss bei Terminen laut Protokoll immer ein paar Schritte hinter ihm bleiben. Umgekehrt darf er die Lücke nicht zu groß werden lassen. Also gehe sie absichtlich langsam, um zu zeigen, wer der Boss ist“, schreibt Bunte. Doof ist das nicht nur für Felipe, sondern auch für all die Gäste, die damit rechnen müssen, dass ein Termin mit dem dahinschlurfenden Königspaar gut und gern viele Stunden dauern kann.

Streicheleinheiten an der Supermarktkasse

Mehr Geduld als – zum Beispiel – die Deutschen bringen offensichtlich die Amerikaner auf. Wie es bei ihnen zugeht, beschreibt Til Schweigers amerikanische Exfrau Dana in ihrem Buch, aus dem Echo der Frau zitiert: „An der Supermarktkasse zu Hause werden die Lebensmittel zum Abschied gestreichelt. Und in Köln-Südstadt donnerte die Kassiererin die Eier gegen die Kartoffeln und knallte die Äpfel auf die Chipstüte.“ Einerseits würden wir auch unseren Einkäufen solch herzige Abschiedsworte gönnen: „Lebewohl, liebes Schlemmerfilet! Gute Reise, süße Pomelo!“ Andererseits würde es unsere Wartezeiten erheblich verlängern, wenn die Kassiererin jede Ravioli-Dose des Hamsterkäufers vor uns liebkosen würde.

Um Emotionen geht es auch in der Bunte-Frage der Woche: „Wann haben Sie das letzte Mal geweint?“ Die Regisseurin Heidi Kranz antwortet: „Oh, ich weine gerne, weil ich dann hinterher immer so schöne klare Augen habe. Das letzte Mal, als ich die Bilder von den verbrannten Koalas gesehen habe. Das hat mich sehr berührt, weil man so hilflos ist.“ Ein wenig trösten konnte sie sich hoffentlich damit, dass sie wieder so schöne klare Augen hatte.

Mehr zum Thema 1/

Dass es auf Details ankommt und nicht aufs große Ganze, das bestätigt auch eine wissenschaftliche Studie: „Unvollständige Gesichter wirken auf Fotos besonders attraktiv“, berichtet Bunte. „Am interessantesten fanden die Probanden Gesichter, die zu einem Drittel verdeckt waren.“ Auch dies scheint geeignet, uns in diesen schweren Tagen etwas Trost zu bieten: Wenn wir demnächst allesamt Schutzmasken tragen, werden wir einander immerhin attraktiv finden.