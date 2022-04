Herzblatt-Geschichten : Lieber fünf Ehen als lebenslang mit einem Idioten

Wir können es nicht verhehlen: Auch wir haben hier schon in amüsiertem Tonfall geschrieben über Liebespaare, bei denen einer sehr viel älter ist als die andere. Noch immer viel zu rasch ist unsere Gesellschaft dann mit Vorurteilen zur Stelle, dass da jemand profitieren möchte von Ruhm oder Geld. Gerade deshalb hat uns diese Meldung aus Bunte gerührt: „Oscar-Preisträger Al Pacino, 81, hat offenbar eine neue Freundin. Und eine nicht ganz unbekannte noch dazu: Noor Alfallah, 28. Die war schon mal mit Mick Jagger, 78, und auch mit Clint Eastwood, 91, zusammen.“

Was wir daran so rührend finden: Noor Alfallah hat die rüstigen Herren nicht gleich geheiratet und gewinnbringend überlebt, sondern sich mit ihnen offenbar einfach eine nette Zeit gemacht; mit Eastwood soll sie, anders als Bunte schreibt, auch nur essen gegangen sein. Denn weil sie, wie wir dem Internet entnehmen, „einer wohlhabenden kuwaitisch-amerikanischen Familie entstammt“, hat sie den sozialen Aufstieg über einen reichen alten Mann gar nicht nötig und ist vermutlich schlicht an einem kultivierten Austausch zwischen den Generationen interessiert. Einen ganz kleinen Vaterkomplex in Beziehungsangelegenheiten können wir gleichwohl bei ihr nicht ausschließen. Oder einen Großvater- oder Urgroßvaterkomplex.

Erfreulicherweise haben die Berührungsängste zwischen den Generationen geschlechterübergreifend abgenommen. Sängerin Angelika Milster etwa hat „eine temperamentvolle 90-jährige Mutter“, wie sie Bunte erzählt: „Sie geht zu Treffen von Harley-Davidson-Clubs und erzählt mir davon, dass einige Biker echte Schnittchen sind.“ Das finden wir wirklich süß, und auch die Biker dürften sich geschmeichelt fühlen – auch wenn sie selbst sich weniger als Schnittchen einschätzen dürften denn als blutiges Nackensteakbrötchen. Milster selbst übrigens, befragt nach ihrem Rezept für die Liebe, konstatiert: „Lieber fünf Ehen als lebenslang mit einem Idioten.“ Sie schiebt dann noch den Satz hinterher: „Ich komme auf zwei“ – gemeint sind zwei Ehen, nicht Idioten.

Bei alledem finden wir es auch entzückend, dass Dieter Hallervorden, 86, seine nur 30 Jahre jüngere Partnerin Christiane Zander in diesem Jahr heiraten möchte. Und zwar im von ihm geleiteten Schlossparktheater, denn dort, weiß Frau im Spiegel, „hatte damals nämlich auch ihre Liebesgeschichte begonnen: ‚Ist das zufällig noch frei?‘, fragte Hallervorden nach einer Vorstellung an der Bar mit Blick auf das Dekolleté von Christiane.“ Von Hallervorden hätten wir eigentliches was Niveauvolleres erwartet, etwa „Darf ich Ihnen eine Flasche Pommes frites spendieren?“ Offen bleibt, ob Zander dem Galan eine angemessene Antwort gab à la „Bis eben war es frei, aber gerade ist ja Ihr Gesicht reingefallen.“ Frau im Spiegel jedenfalls weiß: „Der forsche Spruch schien ihr gefallen zu haben, denn seither sind die beiden unzertrennlich.“

Geheimnisse über die Arztpraxis des „Bergdoktors“

Letzteres sind gewiss auch Victoria und Daniel von Schweden, über die Freizeitrevue berichtet, dass sie sich mit ihren Kindern „ein harmonisches Familien-Wochenende im ,Icehotel‘ im nordschwedischen Jukkasjärvi“ gönnten: „Dort herrschen Temperaturen um -5 Grad. Aber mit seiner Liebe und Herzenswärme brachte das Quartett sogar das dickste Eis zum Schmelzen.“ Und das Hotel zum Einsturz?

Geheimnisse über die Arztpraxis des „Bergdoktors“ Hans Sigl enthüllt Echo der Frau: „Sein persönliches Highlight ist die Hinterstube der Praxis. Um den Satz ,Machen Sie sich mal frei!‘ sagen zu können, wurde auf seinen Wunsch hin dort ein Vorhang angebracht. Da die Aufforderung nicht im Drehbuch steht, sind seine Kollegen immer wieder irritiert. Der ,Bergdoktor‘ benutzt sie dennoch gerne, um authentisch zu sein.“ Handelte es sich nicht um den lieben und netten Bergdoktor, dann müssten ob der im Hinterzimmer geäußerten Aufforderung, sich frei zu machen, im ZDF sofort die Alarmglocken schrillen. Vielleicht sollte er in Zukunft besser versuchen, seine Authentizität durch den Satz „Das kann jetzt ein kleines bisschen wehtun“ zu demonstrieren.

Noch nicht lange her ist es, dass der CDU-Ministerpräsident Tobias Hans kurz vor der für ihn unerfreulichen Saarland-Wahl im großen Bunte-Interview über seine Familie redete. Hansens Schicksal vor Augen, scheut sich der CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst dennoch nicht, im großen Bunte-Interview kurz vor der NRW-Wahl über seine Familie zu reden. Wo er seine Frau kennengelernt hat? „In einer Kneipe, ganz in der Nähe hier vom Landtag. Katharina erkannte mich von einem Wahlplakat, das ihr offenbar gefiel.“

Erstaunlich, wie die gute alte Kneipe als Liebesbörse haussiert. Echo-der-Frau-Leser Udo R. aus Bliesransbach kennt noch ein Beispiel: „Seit ich 2019 gelesen habe, dass Harry Wijnvoord seine Traumfrau in der Kneipe kennengelernt hat, versuche ich das auch.“ Dann sollten Sie, lieber Herr R., nach so langer Zeit vielleicht die Kneipe wechseln. Versuchen Sie es doch mal im Harley-Davidson-Club: Als Biker werden Sie da mit etwas Glück von einer flotten Schnittchenjägerin aufgegabelt.