Herzblatt-Geschichten : Hühnermamas und Hammelhoden

Man sieht und hört es ja immer wieder: Menschen wissen nicht mehr so recht, wem sie vertrauen können. Ist der Typ mit der lustigen Mütze auf Youtube wirklich nicht qualifiziert, epidemiologische Prognosen zu erstellen? Bei den Herzblättern weiß man immerhin, dass man ihnen generell kaum trauen kann, das ist kulturell einigermaßen eingeübt – und manchmal sind sie eben doch sehr gut informiert. Ein Widerspruch, der uns in dieser Woche verwirrte: Viele Zeitschriften berichteten übereinstimmend, die niederländische Kronprinzessin Amalia habe nun einen deutschen Freund, einen Unternehmersohn aus Westfalen. Die Achtzehnjährige und der Neunzehnjährige sollen in New York gemeinsam händchenhaltend spazieren gegangen sein. Es gibt Fotos davon, alles scheint plausibel, aber: Isebrand? Der junge Mann heißt Isebrand? Mit Vornamen? Wer soll das denn glauben.

Verwundert über ihren heranwachsenden Sohn ist auch Verona Pooth, denn Diego lebt nun in Florida in einer Sportakademie. Seine Gemächer entsprechen nicht ganz den mütterlichen Standards: „Diego fühlt sich anscheinend sehr wohl mit Neonlicht und ohne die Chance, das Fenster zu öffnen“, wird Pooth in Das Neue Blatt zitiert. Dabei weiß man doch, dass achtzehnjährige Jungs großen Wert legen auf dezentes Licht und frische Luft.

Nur nicht zu viel Liebe

Auch Schauspielerin Barbara Wussow hat den vollen elterlichen Durchblick, wie sie im Interview mit Bunte berichtet: „Ich bin sehr großzügig und überströme meine Kinder mit Liebe. Mein Mann ist Gott sei Dank das Korrektiv. Er ist streng, aber gleichzeitig liebevoll.“ Die „Kinder“ sind sechzehn und dreiundzwanzig Jahre alt, und da kann man wirklich nur erleichtert sein, dass der Dreiundzwanzigjährige auch mal Strenge erfährt und nicht immer nur Liebe. Weiß Gott, was aus dem sonst wird.

Am Ende benutzt er vielleicht noch das Wort „geil“, was Schauspieler Max von Thun schon bei seinem achtjährigen Sohn Leo nicht so super findet. In Bunte spricht er über seine Kinderbücher, denn darin „gibt es einen König, der solche Worte wie ‚fulminant‘ und ‚delikat‘ sagt, alles Alternativen für ‚geil‘. Leo hat bei einem Freund dann gesagt, das Mittagessen sei ‚delikat‘“. Applaus, Applaus, ganz Prenzlauer Berg hat sicher Tränen der Rührung in den Augen bei dieser Anekdote.

Da loben wir uns doch Eltern, die es sich auch mal einfach machen. So wie Matthias Reim, 64, und seine exakt halb so alte Freundin Christin, deren Nachnamen die Freizeit Revue leider nicht mitliefert: Die beiden wollen einen Elektro-Kinderwagen anschaffen, der selbst fährt und schaukelt. Man muss die Technik eben für sich arbeiten lassen, gerade im Alter, da hat nicht mehr jeder die Energie von Iris Berben, die „herrlich verrückt“ lebt, wie Das Neue Blatt ausplaudert.

Nämlich so: „Wenn der Terminkalender mal nicht so prall gefüllt ist, schläft der Filmstar gerne aus.“ Und so: Sie fährt mit dem Fahrrad zum Einkaufen auf den Markt, danach „verkriecht sie sich gerne mit einer Zeitung und macht es sich gemütlich“. Außerdem hat sie gern Gäste: „Wenn die Schauspielerin auftischt, gibt es eine Sitzordnung, und niemand darf beim Abräumen helfen.“ Herrlich verrückt!

Immer nur Shoppen

Wenn dann aber jemand wirklich mal lässig ist, ist es auch nicht recht. Moderatorin Barbara Schöneberger, Stammgast in den Herzblättern, wird von Die Zwei recht strafend abserviert: „Geld-Chaos! Hat sie sich nicht im Griff?“ Düster wird gemutmaßt, wie im Hause Schöneberger „ein entspannter Abend aussehen könnte: Dieses Teil in den virtuellen Warenkorb, zack, das auch – ach, der Preis, na, das gönne ich mir!“ Auch ihre Kontobewegungen prüfe sie kaum, sondern schaue nur auf die Summe. Zum Glück erfahren wir in der Gala, dass Schöneberger woanders spart, nämlich „als Hühnermama vor den Toren Berlins“. Gut, man kann darüber streiten, ob es sich rechnet, ein Haus auf dem Land zu kaufen, um dort dann keine Eier aus dem Laden zu brauchen.

Aber man kann sich auch die Lebensweisheit von Schauspieler Daniel Craig zu Herzen nehmen, der nur wenige Seiten zuvor verkündet, seine Töchter würden von ihm nichts erben, denn er halte das Erben für geschmacklos. „Meine Philosophie lautet: Werde das Geld los oder verschenke es, bevor du gehst.“ In Deutschland kennen wir Promi-Profis diese Aussage als „Gunter-Gabriel-Theorem“, aber wenn es von einem internationalen Star kommt, wirkt es direkt viel glamouröser.

So wie Fußballer Rúrik Gíslason, der laut Bunte heimlich mit seiner „Let’s Dance“-Rivalin Valentina Pahde zusammenlebt. Freizeit Revue wollte dieses Thema unbedingt aufgreifen und gibt daher Informationen des Maklers wieder, der die Wohnungen in diesem Neubau verkauft. „Dreischichtige Dielen aus geölter Eiche“ schwärmt das Blatt, und „bodentiefe Fenster“. Leider gingen die Infos aus, weswegen in der Bildunterschrift vorgeschlagen wird, das Paar könne in der hochmodernen Küche „isländische Spezialitäten“ kochen. Was Freizeit Revue verschweigt: Valentina wird begeistert sein von den traditionellen Hrútspungar. Das sind Hammelhoden, in Molke oder Gelatine serviert.