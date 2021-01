Herzblatt-Geschichten : Ein Glas auf Gockel Giovanni

Unter uns, Neue Post: Wir verstehen ja, dass du ab und an Günther Jauch auf deine Titelseite setzen willst, weil den viele Leute kennen und mögen. Und wir wissen auch, dass das nicht so einfach ist, weil ebendieser Jauch oder zumindest seine Anwälte solche Blätter aufmerksam lesen und ihnen nur zu gern Gegendarstellungen reindrücken. Wenn du nun aber diese Woche unbedingt aufmachen musst mit der Schlagzeile „Das hat keiner geahnt! Günther Jauch – Sein geheimes Doppelleben!“, dann hätte dir schon was anderes einfallen dürfen als die Tatsache, dass Jauch nebenbei Winzer ist. Und zwar seit 2010. Was, Neue Post, angeblich keiner geahnt hat, haben etliche Menschen längst gewusst, weil Hunderte von Artikeln über Jauch und seinen Wein erschienen sind. Da war vorige Woche Das goldene Blatt noch origineller, dessen Zeile „Günther Jauch – Sein geheimes Doppelleben“ sich darauf bezog, dass Jauch offenbar mehrere Oldtimer besitzt. Showmaster, Oldtimer, Wein: Das muss man wohl schon ein geheimes Dreifachleben nennen.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Mindestens zwei Leben führt auch Judith Rakers, denn die „Tagesschau“- Sprecherin lebt nun auf dem Lande und nennt 13 Hühner ihr Eigen. Über diese wacht der Hahn Giovanni, benannt nach Rakers’ Talkshow-Partner Giovanni di Lorenzo. „Er kam sogar extra zur Taufe seines Hahns hierher“, erzählt Rakers Gala. „Wir haben mit einem Glas Rotwein auf Gockel Giovanni angestoßen.“ Eine schöne Geste. Mal schauen, ob eines Tages noch weitere Kolleginnen und Kollegen zu Rakers rausfahren, um auf deren dann erweiterten Hof die nach ihnen benannten Gänse, Ziegen, Puten und Schweine zu taufen.

Waren sie uneins über den Kohle-Ausstieg?

Erschüttert hat uns die von Frau im Spiegel verbreitete Enthüllung, was geschah, als Armin Laschet seine spätere Ehefrau im Kirchenchor kennenlernte: „Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen hat der achtjährige Armin seiner Susanne aber nicht etwa den Hof gemacht, sondern sie verprügelt.“ War er neidisch, weil sie den schöneren Sopran hatte? Waren sie uneins über den Kohle-Ausstieg?

So oder so muss Laschet heilfroh sein, dass die düstere Anekdote nicht auf dem CDU-Parteitag die Runde machte, wo Merz im Vergleich plötzlich als Radikalfeminist erschienen wäre. Frau im Spiegel übrigens weiß auch noch, dass Laschet heute „einen lebenslangen Backstage-Pass“ für Peter-Maffay-Konzerte besitzt, und das darf man dann wohl als gerechte Strafe betrachten.

Als überraschend empfindsame Natur erweist sich im Echo der Frau der Fernseh-Kraftprotz Henning Baum, der sinniert: „Melancholie ist für mich in gewisser Weise der Fahrstuhl zu unserer Seele.“ Sehr schön gesagt, aber fährt man dann nach oben oder nach unten? In welchem Stockwerk muss man aussteigen? Und kann man, falls der Lift mal kaputt ist, auch über eine Treppe zur Seele gelangen?

Mehr zum Thema 1/

Söder und „House of Cards“

Kein gar zu großer Melancholiker scheint uns Markus Söder zu sein, über den ein neues Buch erschienen ist, welches „Die andere Biographie“ heißt – was die Frage aufwirft, welche dann wohl die eine ist. Zu den Fakten, die das Buch zutage fördert, zählt laut Bunte auch Söders angebliche Lieblingsszene aus der Fernsehserie „House of Cards“. Darin setzt der amerikanische Vizepräsident „einen Industriellen unter Druck und sagt: ‚Du magst einen Haufen Geld haben, aber ich habe die Männer mit den Gewehren.‘“ Sollte dies tatsächlich Söders Lieblingsszene sein, dann sollten sich die Herrschaften von Astra-Zeneca besser in Acht nehmen: Entweder liefern sie schleunigst den Impfstoff, oder Söder schickt ihnen die Königlich-Bayerische Armee auf den Hals.

Neues aus dem britischen Königshaus meldet Das goldene Blatt, und zwar von Sophie von Wessex. „Über ihre Lieblinge Louise (17) und James (13) verriet Gräfin Sophie (56) kürzlich: ‚Meine Kinder finden das Internet eher langweilig und sitzen nur selten vor dem Computer.‘ Stattdessen nimmt Louise an Wettkämpfen im Kutsche-Fahren teil.“ Wir würden ja einiges dafür tun, dass unsere Lieblinge das Internet weniger spannend finden, aber leider besitzen wir keine einzige Kutsche.

Neu

2,95 FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln und somit zur ganzen Vielfalt von FAZ.NET – für nur 2,95 Euro pro Woche Mehr erfahren

Joan Collins hat ihren Teppich ruiniert

Wie es bei ihr daheim zugeht, verrät Andrea Berg dem Neuen Blatt. „Leben ist: mit meinem Mann auf dem Sofa zu sitzen und den ‚Tatort‘ zu schauen, mit leckeren Spaghetti mit Sahnesoße.“ Wir schätzen mal, Leben bedeutet bei den Bergs dann auch, hinterher die Soßeflecken vom Sofa zu reiben und einzelne Spaghetti aus den Ritzen zu pulen.

Ihr trautes Heim schätzt auch die einstige „Denver“-Diva Joan Collins, die auf ihre tägliche Bewegung achtet. „Aber weil ich bei der Kälte im Moment nicht gern draußen spazieren gehe, laufe ich in unserer Wohnung herum“, hat sie laut Goldenem Blatt gesagt. Sollte die 15-Kilometer-Regel bald zur 15-Meter-Regel verschärft werden, könnten wir alle es Collins gleichtun und unsere heimischen Sehenswürdigkeiten ganz neu genießen: „Ach, sieh da, unsere Anrichte. Der Wohnzimmertisch. Und hier, wieder die Anrichte.“ Joan Collins allerdings hat in diesem Zeitvertreib auch Nachteile ausgemacht: „Dadurch habe ich mir schon den Teppich ruiniert.“ Vielleicht hätte sie doch nicht die schweren Wanderstiefel anziehen sollen.