Herzblatt-Geschichten : Die Fiesen sind immer Frauen

Die Klatschpresse verabschiedet die Queen – und denkt sich letzte Worte aus. Und sieht in Monaco eine Schurkin am Werk. Die Herzblatt-Geschichten.

Zu unserer letzten Kolumne haben uns ein paar Zuschriften erreicht. Die Bild-Zeitung hatte Justizminister Buschmann gerügt, der die Einigung auf das Entlastungspaket mit dem Tweet „Es ist vollbracht“ gefeiert habe; skandalös, wie Bild fand, seien dies doch Jesu letzte Woche am Kreuz gewesen. Wir hatten darob Bild mangelnde Bibelfestigkeit vorgeworfen, da dies nicht die letzten, sondern die vorletzten Worte Jesu gewesen seien. „Peinlich“ fand dies eine Leserin: Im Johannesevangelium sei nämlich doch nach „Es ist vollbracht“ Schluss.

Nun ist Bibelfestigkeit so ziemlich das Letzte, was wir für uns beanspruchen. Bei unser Bild-Kritik aber beriefen wir uns auf die „Sieben letzten Worte“, welche die katholische Kirche offiziell zu solchen erklärt hat, und da folgt auf „Es ist vollbracht“ nun mal noch ein Satz. Möge Bild die Sache also bitte mit dem Papst ausmachen. Dass das Blatt jetzt Johannes für normativ erklärt, mag daran liegen, dass den Vornamen auch sein Chefredakteur trägt. Ist für uns ungewohnt, kam doch in den vergangenen Jahrzehnten bei Bild nur Matthäus zu Wort.

Die Königin, unvergessen

Wenden wir uns nun aber Wichtigerem zu: Von der Königin haben sich in dieser Woche auch die Herzblätter verabschiedet. In der Bunte-Eigenwerbung heißt es, ein Sonderheft würdige „die unvergessene Königin“ – und das wäre ja auch echt verwunderlich gewesen, wenn man sie nach so kurzer Zeit schon vergessen hätte.

Charles’ Krönung ist für manche Blätter heikel. Haben sie doch immer wieder behauptet, Charles werde in der Thronfolge übersprungen, da er zu alt und unwürdig sei; nicht nur das Volk wünsche William und vor allem Kate die Krone, sondern auch die Königin. Wie nun der Leserschaft die jüngste Entwicklung verkaufen? Echo der Frau versucht es so: Die Queen habe es „aufgrund ihrer schlechten Gesundheit nicht mehr geschafft, diesen Wunsch schriftlich zu fixieren“. Ist klar, Echo der Frau. Kann passieren, dass man so etwas hinauszögert, bis man 96 ist und zu schwach. War vielleicht auch all die Jahre kein Stift zur Hand und auch kein Diener, der es hätte aufschreiben können.

Es ist vollbracht

Einen anderen Wunsch hat Elisabeth noch äußern können. „Charles hielt in der Stunde des Todes die Hand seiner Mutter“, schreibt Das Neue. „Da hob die Queen mit letzter Kraft noch einmal ihr Haupt und wandte sich ihm zu: ,Schließt Frieden mit Harry‘, hauchte sie. ,Er gehört zur Familie.‘“ Wie bewegend: Nur die Königin, ihr Sohn und Das Neue waren dabei. Das neue Blatt titelt: „Charles erfüllt ihren letzten Wunsch“, der in diesem Fall allerdings darin besteht, „dass er ihr Erbe mit all seiner Kraft weiterführen würde“. Haben die Blätter da etwa verschiedene letzte Worte gehört? Womöglich hat die Queen tatsächlich am Ende gesagt: „Gebt den Corgis immer genug zu fressen.“ Oder: „Ist Boris Johnson wirklich weg?“ Oder: „Es ist vollbracht.“ Sorry, Bild!

Auch Freizeitspaß war offenbar vor Ort: „Als Elizabeth ihren letzten Atemzug getan hat, öffnet ein treuer Diener das Schlafzimmerfenster. Und ihre Seele fliegt leicht und frei hinaus, in den Himmel über den schottischen Highlands, wo ihr geliebter Philip wartet.“ Niedlich formuliert, doch ein Widerspruch zu dem, was dem Neuen Blatt anlässlich der Regenbögen über dem Palast einfällt: „Viele waren überzeugt: Die Queen wurde in diesem Moment von ihrem geliebten Mann Prinz Philip (†) abgeholt und auf die andere Seite geleitet.“ Wie war es nun: Flog er zu ihr oder sie zu ihm? Wir werden es nie erfahren. Oder nächste Woche in den Herzblättern.

Die jüngste Schurkin

Das Geschehen an den Königshäusern gibt die Klatschpresse ja stets als Seifenoper wieder, und dafür braucht es Fieslinge. Zumeist sind sie weiblich. Camilla etwa ist stets die Böse, Me­ghan sowieso, die jüngste Schurkin hat Die Aktuelle in Monaco ausgemacht: Gabriella, Tochter Alberts und Charlènes, sieben Jahre jung. „Ihre Tochter griff zur Schere . . . Angst um den kleinen Thronfolger!“, entsetzt sich das Blatt. Gabriella nämlich hat sich und ihrem Bruder die Haare geschnitten, das gewiss diskutable Ergebnis inspiriert Die Aktuelle zu einem Kriminalreport: „Man sieht Gabriella grinsend mit verschnittenen Haaren und ihr ‚Opfer‘ Jacques, der wie leblos geradeaus starrt. Sofort schießen einem albtraumhafte Bilder durch den Kopf. Was, wenn das Mädchen ein Messer in die Finger bekommt?“ Zur Veranschaulichung montiert das Blatt auf dem Foto der Zwillinge Gabriella eine Schere in die Hand.

Und das Kind muss noch mehr einstecken: „Schon eine Weile fällt auf, dass Gabriella kaum noch lacht und ihr Blick unheimlich wirkt, wenn sie starr, fast böse, wie auch jetzt wieder in die Menge schaut! Gabriella wirkt fast wie das grausame, ernste Mädchen aus der ‚Addams Family‘“, schimpft Die Aktuelle. Zum Kontext: Das Mädchen Wednesday aus der „Addams Family“ setzt ihren Bruder zum Spaß schon mal auf den elektrischen Stuhl. Vielleicht erbt Gabriella eines Tages also doch noch anstelle ihres Bruders den Thron. Sollte das misslingen und sie, darüber verbittert, zu einer fiesen Erwachsenen heranreifen, könnte sie immer noch für Die Aktuelle arbeiten.