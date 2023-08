Aktualisiert am

Wie tarnen sich William und Kate im Lokal? Warum geht Schweighöfer in Therapie? Was gönnt sich Gisele Bündchen? Und was tat Frank Thelen, um eine Frau zu finden? Die Herzblatt-Geschichten der Woche.

Mensch, „Bunte“, da ist dir ja echt ein Fehler unterlaufen. Da fragst du die Grünen-Chefin Ricarda Lang: „Sie sind wie Harald Schmidt am Hölderlin-Gymnasium in Nürtingen gewesen. Kennen Sie den berühmtesten Satz des Dichters für die Politik?“ Lang antwortet: „Da gibt es sicher viele.“ Darauf du: „Mein Vorschlag: Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ Wir sind ziemlich sicher: Das hat Harald Schmidt, der alte Zyniker, nie gesagt. Freuen aber wird er sich immerhin, dass du ihn zum Dichter adelst.

Gar lyrisch freilich dünkt uns vieles von dem, dessen wir allwöchentlich in den Herzblättern gewahr werden. Angesichts einer möglichen Korruptionsaffäre in Monaco schreibt „Die Aktuelle“ zum Beispiel: „Muss Charlène mit den Kindern fliehen, um sie vor der Schimpf- und Schande-Lawine zu schützen?“ Wir finden ja, dies wär ein viel wohlklingenderer Ersatz für den allgegenwärtigen Shitstorm: die Schimpf-und-Schande-Lawine.

Im südspanischen Barcelona

„Das goldene Blatt“ wiederum befasst sich mit der Spanienleidenschaft der niederländischen Kronprinzessin. „Ein Insider verrät: ,Oft reist Amalia in das meist sonnige Land. Nun soll sie sich danach sehnen, im südspanischen Barcelona eine eigene Wohnung zu besitzen.‘“ Sie sind schon herzig, diese stets namenlosen Insider: Nicht nur sind sie bestens informiert, sie schmücken ihre Zitate auch gern mit meteorologischem (meist sonnig) und geographischem (südspanisch) Fachwissen.

Insiderwissen hat „Die Aktuelle“ über William und Kate parat: „Wenn sie zu zweit ohne großes Aufsehen essen gehen wollen, reservieren sie den Tisch für ‚Daisy & Donald‘.“ Ganz bestimmt wird eine solche Reservierung niemals und nirgendwo für Aufsehen sorgen. Und sollte das Paar eines Tages doch enttarnt werden, kann es sich ja andere, nicht minder unauffällige Decknamen wählen: Adam & Eva, Antonius & Cleopatra, Bonnie & Clyde. Oder auch Camilla & Charles.

Der sparsame König

Apropos: Englands König dreht jeden Abend „seine Kontrollrunde durchs Schloss“, teilt uns „Gala“ mit. „Brennt irgendwo unnötig Licht? Hat jemand die Heizung aufgedreht?“ Das finden wir so löblich wie besorgniserregend, denn der Buckingham-Palast hat 775 Zimmer. Wann mag Charles da wohl ins Bett kommen?

Eine entspanntere Natur scheint Gisele Bündchen zu sein, die sich laut „Gala“ ordentlich „Me-Time“ gegönnt hat. „Yoga, Wandern, Reiten, am Lagerfeuer sitzen. Es sind die einfachen Dinge, bei denen sie im Naturreservat Ibitipoca zur Ruhe kommt.“ Das würde wohl den meisten Menschen so gehen. Was man jedenfalls nur selten über jemanden liest: „Polynomialgleichungen, Synchronspringen, Hermetische Lyrik – es sind die komplizierten Dinge, bei denen sie zur Ruhe kommt.“

Ein kleiner Hektiker scheint Matthias Schweighöfer zu sein, der „Gala“ zufolge mit seiner Partnerin Ruby O. Fee eine Paartherapie besucht. Grund „sind die unterschiedlichen Geschwindigkeiten des Paares“, lesen wir, Schweighöfer habe als beispielhafte Situation genannt: „Wenn sie zusammen draußen eine Treppe hochgehen, eilt er hinauf, während Ruby auch mal nach rechts und links schaut, etwa die Himbeeren am Wegesrand betrachtet und somit länger braucht.“ Da merken wir mal wieder, wie sehr sich unser eigener Alltag von dem großer Stars unterscheidet: Wir laufen nur ganz selten mal irgendwelche Außentreppen hoch und schon gar nicht solche, neben denen Himbeeren wachsen.

Verschiedene Geschwindigkeiten können für ein Paar natürlich wirklich ein Problem sein, vielleicht weniger auf der Treppe, aber doch am Esstisch oder auch im, nun ja, Bett. Wir drücken beiden die Daumen, dass die Therapie was bringt – fürchten aber, dass er meist schon wieder aus dem Therapeutensessel hochspringt, wenn sie gerade erst an die Tür klopft.

Extra ein Flirtportal programmiert

Nicht ganz leicht dürfte eine Ehe mit dem „Höhle der Löwen“-Investor Frank Thelen sein. Nach sechs Monaten hatte er seiner Nathalie einen Antrag gemacht: „Nach der statistischen Berechnung hätte ich zweieinhalb Jahre warten müssen. Aber es hat ja funktioniert“, sagt er „Bunte“. Inzwischen sind sie 17 Jahre zusammen, den Rechner in seinem Kopf abschalten kann er aber noch immer nicht: „Wir nehmen unsere Ehe sehr ernst und wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir es nicht schaffen.“ Mensch, Thelen! Die deutsche Durchschnittsehe hält nur 15,1 Jahre, da fällt Ihre Statistik doch schon blendend aus.

Vor Nathalie hat sich Thelen („Der Computernerd war der Unbeliebteste“) mit Frauen schwergetan. „Bevor wir uns kennengelernt haben, war ich ja nicht der Beliebte, also habe ich extra ein Flirtportal programmiert und das online gestellt, um eine Freundin zu finden“, erzählt er. Das finden wir wirklich herzzerreißend; eine Freundin hat er damals nicht gefunden, dafür aber das Portal gewinnbringend verkauft. Und trotzdem: Ein eigenes Flirtportal zu erschaffen, nur um eine Frau zu finden – so etwas wäre den einsamen Herzen früherer Zeiten nicht möglich gewesen. Die mussten sich damals noch damit behelfen, eine eigene Großraumdisco zu bauen.