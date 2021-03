Herzblatt-Geschichten : Es fehlt nur eine liebevolle Frau

Das ist für ein Blatt wie Bunte keine leichte Situation: Da gibt es diese Sängerin, die Bunte nichts Privates erzählen mag und die angeblich zusammen ist mit einem Kollegen, der ebenfalls nichts sagt, und angeblich haben sie jetzt ein gemeinsames Kind, über das sie nicht reden und das sie nicht zeigen. Trotz alledem bringt Bunte nun eine Titelstory: „Schatten über ihrem Glück – Die Sängerin steht als junge Mutter vor einer schweren Herausforderung. Wenn diese misslingt, droht ihr eine Entscheidung, die ihr unendlich wehtun wird.“ Was mag wohl dahinterstecken? Ein kleiner Tipp: Der Bunte-Chefredakteur hat sein, nun ja, Handwerk bei Blättern wie Echo der Frau und Freizeitrevue gelernt.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Und so schwer ist es auch gar nicht: Die Bunte-Story dreht sich darum, dass die Sängerin – dafür immerhin liegen Fotobeweise vor – einen Hund hat, der schlimmstenfalls „in Richtung des Kindes schnappen“ könnte, wie ein Hundetherapeut darlegt, der aber weder die Sängerin noch den Sänger oder den Hund kennt. Zarteren Seelen als uns muss solcherart Journalismus unendlich weh tun, wir aber harren auf weitere Titelstorys. Am Ende gibt es beim Paar daheim auch Tischkanten, und es droht die Entscheidung, wie sie diese abpolstern können.

Mal früh ins Bett

Auch Dieter Bohlen, schreibt Bild, „wollte sich nicht äußern“ – und wir hätten nie gedacht, dass wir das mal lesen würden: Bohlen redet nicht mit Bild. Dabei gäbe es Gesprächsbedarf, da RTL und Bohlen sich trennen, was Gerüchten zufolge nicht einvernehmlich geschieht, und Bohlen just vor den zwei letzten „DSDS“-Shows „krankheitsbedingt abgesagt“ hat. So ein Pech! Als Bohlen-Ersatz springt Thomas Gottschalk ein, der dies begründet mit dem süffisanten Satz, er „wollte Dieter schon immer mal ’ne Freude machen“, sowie der Feststellung, er habe „nichts Besseres vor“. Dabei hätte sich Gottschalk so manches vornehmen können, was wir besser fänden als einen „DSDS“-Auftritt. Auf dem heimischen Sofa ein Pils trinken zum Beispiel. Oder mal früh ins Bett gehen.

Wie Frau im Spiegel kolportiert, habe RTL Bohlens Art als „nicht mehr zeitgemäß“ empfunden: „Es habe Probleme gegeben, die Jury-Plätze neben ihm zu belegen. Etwa 40 TV-Kollegen hätten abgelehnt.“ Am Ende hat einem unbestätigten und wahrscheinlich von uns ausgedachten Gerücht selbst Ernst August von Hannover seine Teilnahme verweigert, da ihm Bohlens Umgangston zu rüde sei.

Eine weitere Personalie aus dem Hause RTL hat uns noch mehr überrascht: Jan Hofer, soeben pensionierter „Tagesschau“-Sprecher, wird laut Bild „im Sommer Anchorman einer neuen, wochentäglichen Nachrichtensendung im Hauptabendprogramm“. Scheint so, als würde Hofer, 69, langfristig zum Nachfolger Peter Kloeppels, 61, aufgebaut – was mit dem Austausch von Bohlen, 67, durch Gottschalk, 70, ein Muster ergibt. Da wir gerade aus der werberelevanten Zielgruppe herausgealtert sind, finden wir die neue Strategie sympathisch und freuen uns, bei RTL demnächst auch noch Carmen Nebel, Max Schautzer und Caterina Valente wiederzusehen.

Lange her

Einer einstigen Dschungelkönigin wie Melanie Müller hingegen dürfte RTL keine Heimstatt mehr bieten. Wie Die neue Frau schreibt, hat Müller auf die Feststellung, sie habe „mal was mit dem Wendler“ gehabt, geantwortet: „Das ist doch lange her. Da hatte ich ja noch die alten Brüste.“ Was eine geradezu philosophische Frage aufwirft: Wie viel Prozent seines Körpers muss man austauschen, um guten Gewissens versichern zu können, mit jemandem nichts gehabt zu haben?

Eine andere Frage würden wir gern Harald Krassnitzer stellen, der dem Goldenen Blatt sagt, er sei „ein wenig wie Don Quijote“ – „Anm. d. Red.: eine berühmte Roman-Figur“, schickt das Blatt hinterher –, „der auch mal scheitert oder verrückte Sachen macht und das schöne Leben genießt“. Unsere Frage an Krassnitzer: Wie lange ist es her, dass Sie das Buch gelesen haben? Quijote scheitert nicht manchmal, sondern ständig, und dass er sein schönes Leben genießt, wäre uns auch neu. Sind Sie vielleicht auch noch so unbeschwert wie Hamlet, so umgänglich wie Macbeth, so glaubwürdig wie Münchhausen und solch eine Party-Kanone wie Robinson Crusoe?

Talk für Talk gegen die Windmühlen der Corona-Politik kämpft Karl Lauterbach, den Bunte mal ganz privat befragt. „Zum kompletten Glück fehlt mir eine liebevolle Frau“, ist das Stück überschrieben, obzwar sich das Zitat im Interview gar nicht findet und Lauterbach so glücklich meist gar nicht rüberkommt. Auf die Frage, warum er keine Fliege mehr trage, sagt er: „Eine Fliege ist etwas Festliches, die SPD hatte in den letzten Jahren leider nicht mehr viel zu feiern.“ Angesichts ihrer Wahlergebnisse sollte die SPD froh sein, dass Lauterbach wenigstens noch Anzüge trägt und nicht ständig in Jogginghosen herumläuft.

Und die Frauen? „Davon kann leider keine Rede sein“, antwortet er auf die Frage, ob er Liebesbriefe kriege. Doch da die meisten Paare am Arbeitsplatz zusammenfinden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Karl Lauterbach eine neue Partnerin präsentieren wird. Wir sind uns nur noch unsicher, ob sie Maybrit Illner heißen wird oder Sandra Maischberger.