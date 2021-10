Herzblatt-Geschichten : Probier’s doch mal mit Hund

Sie merken es sicher auch, liebe Leser. Draußen wird es ungemütlich, die Blätter fallen, und uns kommen Rilkes Zeilen in den Sinn: „Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.“ Victoria und David Beckham dürften deshalb er­leichtert sein, denn Sohnemann Brooklyn, 22, hat endlich ein Dach über dem Kopf. Eltern, deren Kinder im gleichen Alter sind und die vielleicht vergeblich zum Wintersemester 2021/22 eine Wohnung in einer deutschen Großstadt suchen, müssen jetzt ganz stark sein. Denn Brooklyns Bleibe, die er mit seiner Verlobten bezieht, der Milliardärstochter Nicola Peltz, ist laut Bunte 700 Quadratmeter groß, umfasst fünf Schlafzimmer und befindet sich in Los Angeles’ Nobelviertel Bel Air.

Was glänzt denn da?

Vielleicht ist das etwas unpassend, aber wer sich auskennt in der Promiwelt, der stellt selbst bei einem so jungen Glück schon jetzt die Frage: Kann das halten? Nachdenklich stimmt uns, dass Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe nun zum dritten Mal auf Schloss Bückeburg geheiratet hat, diesmal die Konzertpianistin Mahkameh Navabi. Er wartete gleich mit acht Trauzeugen auf, vermutlich aus Sicherheitsgründen, um nicht schon wieder zu scheitern und dereinst womöglich den Lothar-Matthäus-Rekord (fünf Scheidungen) einzustellen. Ohnehin war in Bückeburg, wie wir den Fotos in der Gala entnehmen, alles so pompös gestaltet, dass eine weitere Hochzeit den finanziellen Ruin bedeuten müsste: Hochzeitskutsche, Orchester, sechsstöckige Torte, 300 Gäste, Kleid mit XXL-Schleppe. „Die Diamanten funkelten im Festsaal wie kleine Discokugeln“, jubelte die Bunte.

Läuten womöglich bei einem anderen Adelsgeschlecht ebenfalls bald die Hochzeitsglocken? Sorgenkind Ernst August von Hannover, der zuletzt wegen Pöbeleinen in seinem österreichischem Landsitz aufgefallen war, scheint laut der Aktuellen die Kurve gekriegt zu haben. In Madrid wurde er mit einer neuen Begleiterin gesichtet, der spanischen Künstlerin Claudia Stilianopoulos , „kein Flittchen, sondern mehr als standesgemäß“, urteilt das Blatt weiter. Ihr Vater war Diplomat, die Mutter Bankierstochter und Muse von Andy Warhol. Steht nun womöglich die Scheidung von Caroline an? Angeblich, so die Aktuelle, habe die Prinzessin in Monaco sehr unroyal reagiert, „sogar von vulgären Flüchen soll die Rede sein!“ Das wiederum können wir uns kaum vorstellen. Vielleicht sind wir da aber auch voreingenommen, weil Schimpfen auf Französisch einfach immer so klingt, als würde man etwas zu essen bestellen: Quel connard méchant zum Beispiel heißt auf Deutsch: „Was für ein fieses A….“.

Haltet doch mal die Klappe!

Aber wenn wir schon beim Fluchen sind: Eher unglamourös kam der Heiratsantrag von Sänger Ed Sheeran vor vier Jahren daher, den er jetzt ausplauderte, nachzulesen in der Bunten: „Es regnete wie die Sau, aber weil ich das Datum in den Ring gravieren ließ, musste ich es an dem Tag tun. Ich kniete mich hin und sie antwortete: ,Soll das ein verdammter Witz sein?‘“ Wir fragen uns nur, ob das Paar bei der Hochzeit später ähnlich uncharmante Worte fand, wenn nicht alles glatt lief: „Scheiße, wer hat die Ringe?“ „Haltet doch mal die Klappe in der letzten Reihe!“ „Schneller, Herr Pfarrer, ich muss verdammt noch mal aufs Klo!“

Noch vor dem Antrag aber steht das Kennenlernen. Interessant fanden wir das Konzept der „Herrchen­suche“, wie sie laut Echo der Frau Kim Fisher betreibt. Um die Trefferquote zu erhöhen, dient der Moderatorin mit „Single-Frust“ ihr Rauhaarzwerg­dackel Fritzi. „Gemeinsam machen die beiden ständig Spaziergänge und Ausflüge“, heißt es weiter. „Als Hundebesitzerin ist man sehr kontaktfreudig“, ergänzt Fisher augenzwinkernd. So schlimm kann die Not allerdings nicht sein, denn das Blatt resümiert im Metaphern-Rausch: „Und bis sie ihn endlich an der Leine hat, fühlt sie sich auch als Single ,dackelwohl‘.“

Die Rolle von Hunden bei der Kontaktanbahnung sollte man indes nicht unterschätzen. Gewirkt hat das jedenfalls bei einem anderen Paar, das sich jetzt in Frankreich bemerkenswert schlicht das Jawort gegeben hat: James Middleton und Alizée Thevenet, die ressourcenschonend das Brautkleid ihrer Schwiegermutter Carole Middleton trug. Der Bruder von Herzogin Kate hat seine Herzensdame in einem exklusiven Privatmitgliederclub in London kennengelernt, aber nur, weil seine Hündin Ella eines schönen Tages „schnurstracks auf Alizée zulief“, wie die Bunte berichtet. Zum Dank durfte Ella mit Schleifchen auf dem Standesamt im französischen Bormes-les-Mimosas zwischen dem Brautpaar sitzen und als Trauzeugin fungieren.

Ja, kann froh sein, der in der kalten Jahreszeit jemanden an seiner Seite weiß. Uns kommt wieder Rilke in den Sinn: „Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben.“ Unsere Gedanken sind bei Florian Silbereisen, mit 40 ist er der ewige Ex von Helene Fischer, die in diesen Tagen mit neuem Album und glücklicher Schwangerschaft durchstartet. Vielleicht sollte Silbereisen sich einen Rauhaarzwergdackel anschaffen.