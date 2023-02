Auf einen brisanten Vorgang macht uns eine Leserin aus Düsseldorf aufmerksam, die in einer „Gala“-Ausgabe vom Januar folgenden Satz entdeckt hat: „Rafael van der Vaart und die Handballerin Estavana Polman ziehen im Sommer nach Bulgarien, wo Estavana für Rapid Bukarest in der Champions League spielen wird“, steht dort neben einem Foto des strahlenden Pärchens.

Entweder handelt es sich um einen Fehler der „Gala“ oder, weit dramatischer, um einen Fehler des Pärchens, dem das Strahlen dann bald vergehen dürfte. Hoffen wir also, dass es nicht schon zu spät ist und sich die beiden noch keine Wohnung in Bulgarien zugelegt haben: Von Sofia zum Beispiel braucht man nach Bukarest mehr als fünf Stunden, die tägliche Pendelei hielte auf Dauer keine Beziehung aus. Und sollte der Fehler doch bei „Gala“ liegen: Wieso eigentlich Bulgarien? Normalerweise verwechselt man Bukarest doch mit Budapest.

Der Zeitunterschied als Killer

In verschiedenen Städten, nämlich Hannover und Gießen, leben Margot Käßmann und ihr Freund, was laut Käßmann aber ganz praktisch ist: „Wenn ich zu ihm komme, hat er aufgeräumt und gekocht, andersherum ist es genauso“, erzählt sie „Frau im Spiegel“. Würden beide zusammenwohnen, wäre es womöglich unaufgeräumt und der Kühlschrank leer. Noch weitere Strecken zurücklegen mussten Kylie Minogue und ihr Freund, die sich laut „Frau im Spiegel“ nun auch getrennt haben, weil einem Insider zu­folge „der Zeitunterschied ein Killer“ gewesen sei: Sie lebt in Melbourne, er in London, also „17.000 Kilometer und zwanzig Flugstunden voneinander getrennt“. Nicht einfach, klar, andererseits bleibt da reichlich Zeit fürs Kochen und Aufräumen.

Näher zueinander leben die Parteifreunde Christian Lindner und Marco Buschmann, der auf die „Bunte“-Frage, ob er Lindner auch um Mitternacht mal anrufen dürfe, antwortet: „Ich rufe ihn tatsächlich manchmal um Mitternacht an. Das liegt aber daran, dass wir dann beide Zeit haben.“ Eine bewegende Vorstellung – mitternächtliche Gespräche zweier Männer, die sich erst dann, wenn der Rest des politischen Berlins schlummert, so frei fühlen, wie es ihnen unter wachen Habecks und Scholzens nie möglich wäre. Sollten sich Buschmann und Lindner voneinander entfremden, käme jeder von ihnen auch als neuer Partner von Kylie Minogue in Frage: Wer gern zur Mitternacht telefoniert, den kann ein noch so großer Zeitunterschied nicht schrecken.

Ein Tipp von Buschmann

Dem Justizminister kann „Bunte“ auch noch entlocken, dass er ein sehr guter Schüler, aber selbstredend kein Streber gewesen sei. Auf die Frage, ob er Mitschüler auch mal habe abschreiben lassen, antwortet Buschmann politikertypisch ausweichend: „Noch lieber habe ich Leuten mal einen Tipp gegeben, damit sie durchkamen.“ Dieses FDP-Prinzip der Motivation zur Eigenverantwortung kam bestimmt gerade während Klassenarbeiten prima an: „Psst, Marco, was ist das Ergebnis bei Aufgabe sieben?“ – „Ich bin sicher, da kommst du selbst drauf. Mein Tipp: Du könntest das Newtonsche Iterationsverfahren anwenden, hast du sicher schon von gehört.“

Als Hobby-DJ hätte Buschmann auch einen Kommentar abgeben können zur Musikauswahl bei der Hochzeitsfeier von David Hasselhoffs Tochter Taylor-Ann. Als der Vater sie zum Altar führte, lief nämlich der Song „Bittersweet Symphony“ von The Verve, der einen ausgesprochen deprimierenden Text hat mit Zeilen wie „Warst du je ganz unten?“ oder „Du versuchst, über die Runden zu kommen und etwas Geld zu sammeln, und dann stirbst du“. Wir hätten ja ge­dacht, dass es Hasselhoffs finanziell wieder etwas besser geht. Der größte Hit des Vaters, „Looking For Freedom“, hätte zu einer Hochzeit freilich auch nicht gut gepasst, eher schon zu einem Parteitag der FDP.

Nach einem Album der Rolling ­Stones wiederum hat, wie wir „Bunte“ entnehmen, der Koch Anton Schmaus eine Restaurantbar benannt: „Sticky Fingers“, klebrige Finger. Besteck gibt es dort offenbar trotzdem. Sollte der Stones-Fan Schmaus weitere Häuser eröffnen wollen, böten sich noch andere Albentitel seiner Lieblingsband an: „Beggars Banquet“, das Bankett der Bettler, etwa für eine Studentenküche, „Let It Bleed“, lass es bluten, für eine Wirtschaft mit Hausschlachtung und „Goats Head Soup“ als Name eines Lokals für Experimentierfreudige, die auch mal eine Ziegenkopfsuppe schlürfen möchten.

Schlagersänger Guildo Horn hat soeben seinen 70. Geburtstag gefeiert, obzwar er erst 60 wurde, weiß „Bild“. „Als Schlagersänger altert man schneller“, erklärt Horn. „Da feiere ich einfach schon mal voraus. Und wenn ich die 70 verkünde, sagt jeder: ,Was? Der sieht doch viel jünger aus!‘“ Das haben wir, kurz vor unserem 52. Geburtstag, auch gleich ausprobieren wollen, zumal im „Bunte“-Horoskop für uns Fische die Aufforderung stand: „Ge­hen Sie aus und sammeln Sie Komplimente!“ Wir sind also ausgegangen und haben überall rumerzählt, dass wir 62 werden. Und wir haben tatsächlich ein Kompliment bekommen: Jemand sagte, wir sähen bestimmt fünf Jahre jünger aus.