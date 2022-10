Herzblatt-Geschichten : Dein Körper ist echt absurd

Es ist nicht so, als hätten wir für Romantik nichts übrig. Richtiggehend gerührt zum Beispiel waren wir, als sich MacKenzie Scott vom Amazon-Gründer Jeff Bezos scheiden ließ, mehr als 30 Milliarden Euro aus der Ehe mitnahm, danach großherzig mehrere Milliarden spendete – und schließlich abermals heiratete: einen Lehrer an der Schule ihrer Kinder. Eine Liebe, in der es offensichtlich nicht ums Materielle ging, jedenfalls nicht ihr. Nun aber lesen wir, dass Scott auch diese Ehe beenden will und die Scheidung eingereicht hat. Und plötzlich geht es doch wieder ums Materielle, jedenfalls uns: ob der Gatte wenigstens ein, zwei Milliarden behalten darf?

Ein „Liebes-Comeback“ hingegen gibt es, trotz eingereichter Scheidung, laut „Bild“ bei Jennifer Flavin und Sylvester Stallone. Das Zerwürfnis hatte sich im August angedeutet, als Stallone das Tattoo auf seinem Oberarm, welches Flavins Gesicht zeigte, durch ein Bildnis des Bullmastiffs Butkus überstechen ließ, welcher einst mit ihm in den „Rocky“-Filmen zu sehen gewesen war. Muss Butkus nun wieder Jennifer weichen? Und wäre es für diese schmeichelhaft, wenn sich ihr Antlitz ohne größere Probleme aus dem eines Bullmastiffs hervorzaubern ließe?

Unzüchtige Nachrichten

Bei Redaktionsschluss noch zusammen sind Maroon-5-Sänger Adam Levine und Model Behati Prinsloo, obgleich sich immer mehr Frauen melden, denen Levine angeblich unzüchtige Nachrichten zukommen ließ. Wir haben zu Recherchezwecken versucht, den Inhalt einer solchen Nachricht zu ergoogeln, und fanden heraus, dass Levine den Körper einer der angetexteten Damen als „absurd“ beschrieben haben soll. Seinem Verständnis nach scheint das ein Lob zu sein. Wie fruchtbar es ist, das mag, wer sich traut, mal bei der Person seines Herzens testen: „Was ich dir immer schon mal sagen wollte – dein Körper ist echt absurd.“ Falls die erhoffte Wirkung ausbleibt, könnte man es stattdessen mit „originell“ versuchen oder mit „aberwitzig“.

Von diesen Begriffen führt kein allzu großer Umweg hin zu Kanye West. „Stolz erzählt der Rapper, 45, er habe noch nie ein Buch gelesen!“, staunt „Bunte“ und zitiert West mit dem Satz: „Lesen ist für mich wie Rosenkohl essen.“ Wobei Rosenkohl essen, bei den meisten zumindest, deutlich schneller geht; auch ist Rosenkohl reich an Vitamin A und C, an Eisen oder Magnesium, was ein Buch nicht von sich behaupten kann. Interessant ist nicht nur, dass Wests Mutter An­glistik-Professorin war, sondern auch, dass er selbst den Highschool-Abschluss schaffte und einst sogar zu studieren begann; wie ihm das gelang, ohne je ein Buch lesen zu müssen, darüber könnte er vielleicht mal einen Ratgeber schreiben. Oder wäre das dann wie Rosenkohlkochen?

Nie richtig gearbeitet

Ebenfalls in „Bunte“ zu Wort kommt ein Mann, der als „Julian F. M. Stoeckel, 35, Reality-TV-Darsteller“, vorgestellt wird: „Ich bin dankbar, dass ich seit meinem 18. Lebensjahr davon leben kann, Julian F. M. Stoeckel zu sein. Ich habe nie richtig gearbeitet. Wäre ich nicht ins Showgeschäft gekommen, dann würde ich vielleicht im Supermarkt Ware einsortieren.“ Wer sich wirklich als Wareneinsortierer durchschlagen muss und davon träumt, es ihm nachzumachen, den müssen wir wohl leider enttäuschen: Julian F. M. Stoeckel scheint uns kein Ausbildungsberuf zu sein.

Wir selbst suchen ja Rat in unserem Horoskop und dürfen als Fische-Geborener in der „Aktuellen“ lesen: „Wenn Sie allein auf Ihre Intuition hören, treffen Sie aktuell goldrichtige Le­bensentscheidungen.“ So weit, so gut, leider kommt da noch mehr. „Ihre Schwäche: Diktatur. Sie räumen anderen keinerlei Mitspracherecht ein.“ Uns einerseits zu raten, einzig auf unsere Intuition zu hören, und dann eine Schwäche für Diktatur zu unterstellen scheint uns nicht eben konsequent zu sein. Überhaupt wären Fische als Diktatoren eher fehlbesetzt. Kim Jong-un etwa ist Steinbock, Xi Jinping Zwilling. Wladimir Putin wiederum ist Waage und muss über seine „Gefühlslage“ lesen: „Schock! Eine neue Erkenntnis erschüttert Sie zu­tiefst.“ Sollte er aus Versehen das Westfernsehen eingeschaltet haben?

Ungleich schöner ist es, die Fotos des Royals zu sehen, den Die Aktuelle „Prinzchen Charles“ nennt. Gemeint ist der zwei Jahre junge Spross des Luxemburger Erbgroßherzogspaares, der sich den Namen Prinz Charles nun nicht mehr mit dem bekannteren Briten teilen muss. „Prinzchen Charles“ übrigens ist kein offizieller Titel, sondern ein Einfall der „Aktuellen“, allerdings könnte das britische Königshaus auf die Idee kommen, auf diese Weise seine abtrünnigen Vertreter noch mehr zu demütigen: Prinzchen Harry, das wäre schon arg perfide.

Beim Gedenken an Königin Elisabeth kommt im „Goldenen Blatt“ Schlagersänger Ross Antony zu Wort: „,Ich war ihr größter Fan‘, so der Brite über die Queen.“ Er besitze nicht nur einen Anzug mit britischen Flaggen, sondern „auch Tassen und Münzen mit ihrem Gesicht“. Mit Verlaub: So besonders ist das echt nicht. Münzen mit dem Gesicht der Queen besitzt jeder, der im England-Urlaub sein Kleingeld nicht losgeworden ist.