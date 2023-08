Da hat sich Friedrich Merz wohl kurz zu früh gefreut, als er diese Woche „Bunte“ las. „Schönstes Paar der Politik trennt sich“, lautete da nämlich eine Schlagzeile, und auch wir dachten sofort: Sieh einer an, jetzt haben Christian Lindner und Robert Habeck ihre Ampelkoalition also platzen lassen. Merz und wir haben aber schnell gemerkt, dass es in Wahrheit um Kanadas Premierminister Justin Trudeau und seine Frau Sophie ging.

„Schön, stilvoll, reich – einfach classy“ waren diese beiden, weiß „Bunte“ und erinnert an den Antrag, den Trudeau 2004 in einem Nobelhotel nach einer Spa-Behandlung machte: „Nach den Behandlungen waren sämtliche Klamotten verschwunden. Teil eines Masterplans. Man führte das Paar in Bademänteln in die Royal Suite.“ Dort, vor dem Kamin, kniete er nieder. Falls Sie sich von Trudeaus Masterplan inspirieren lassen möchten, bedenken Sie bitte: Es sollten schon ein Nobelhotel, eine Spa-Behandlung und ein Kamin involviert sein. Wenn Sie Ihrer Liebsten einfach nur die Klamotten verstecken, wirkt die Sache nicht mehr ganz so classy.

Pistorius wieder im Rennen

Wieder ins Rennen um den Titel des schönsten Paars der Politik eingestiegen ist Boris Pistorius mit neuer Partnerin, einer Parteifreundin und, wie „Bunte“ meint, „Feministin, die vermutlich nicht seine Hemden bügelt“. Was uns ins Grübeln bringt: Bügelt eine Feministin nie die Hemden ihres Partners, auch nicht, wenn er darum bittet? Bügelt eine Feministin ihre eigene Kleidung? Oder lässt sie das grundsätzlich ihren Partner tun?

Das Schauspielerpaar Vinzenz Kiefer und Masha Tokareva pflegt seit zwölf Jahren ein Ritual: „Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, stecken wir uns gegenseitig unsere Ringe an. Wir heiraten damit symbolisch jeden Tag neu, sagen groß ,Ja!‘ zu uns“, erzählt Kiefer „Bunte“. Tokareva meint: „Ich finde das so schön und emotional, dass ich gleich weine.“ Besagtes Ritual erfordert freilich, die Ringe jeden Abend abzuziehen – kommt das nicht einer symbolischen Trennung gleich? Und frönen die beiden nachts dann einem wilden Single-Leben? Kiefer lobt Tokareva noch als „unglaublich gefühlsbetont“, was sie bestätigt durch den Satz: „Ich heule gleich schon wieder.“

Außer „Ja!“ sagen beide noch viel mehr zueinander. „Wir nehmen uns 90 Minuten Zeit, jeder Partner erzählt abwechselnd 15 Minuten, was ihn gerade am meisten beschäftigt“, erklärt Kiefer. 90 Minuten? So lang dürften manche Paare nicht mal in der Woche reden. Gibt es da keine peinlichen Pausen? Und darf man neben Beziehungs- auch andere Themen anschneiden, etwa die Frage, ob Harry Kane die Bayern wirklich weiterbringt?

Auch Axel Prahl äußert sich lobend über seine Frau, die viel Humor habe, wie er „Echo der Frau“ versichert. „Dazu ist sie sehr intelligent. Und sie ist außerdem eine wunderschöne Frau. Diese Kombination gibt es ja nun nicht so oft.“ Kein sonderlich schlauer Spruch, finden wir, aber dafür ist Prahl halt auch sehr schön. Des Weiteren teilt er mit: „Zum Hochzeitstag schreibe ich für sie immer mindestens drei Gedichte oder Lyrik.“ Lyrik dann ebenfalls dreimal? Oder manchmal sogar Poesie? Wir selbst kriegen das mit den Gedichten leider nicht hin, wir schreiben immer nur ein paar Reime.

Was die Klatschblätter nicht hinkriegen, das ist Gedichts-, ach was, Gesichtsanalyse. In Monaco war Rotkreuzball, und „Die neue Frau“ schreibt über Charlène: „Dieses Jahr lächelt die Fürstin nur ganz scheu für die Fotografen.“ Wohingegen „Neue Welt“ vom „Geheimnis ihres Lächelns“ fabuliert: „Dieses Strahlen in ihrem Gesicht war für niemanden zu übersehen!“ Für „Bunte“ lächelte Charlène „tapfer“, während „Frau im Spiegel“ erkennt: „Diese Jahr strahlte aus der Fürstenfamilie in erster Linie Charlène.“ Verwirrend!

Merkels Ausgaben für Frisur und Make-up

Das Strahlen unserer Altkanzlerin hat uns bislang 55.000 Euro gekostet. So viel Geld hat sie seit Ende ihrer Amtszeit „für professionelle Hilfe bei Frisur und Make-up“ ausgegeben, berichtet „Bild“, deren Kolumnist Franz Josef Wagner schreibt: „Ich mag meine Merkel ungeschminkt.“ Doch Wagner ist kulant: „Mein Gott, aber sie ist auch eine Frau. Auch wenn sie schön sein will, bitte, dann soll sie es. Mein Friseur kostet 12 Euro im Monat.“ Angesichts der auf dem Kolumnenfoto offenbarten gewissen Strähnigkeit von Wagners Haaren fragen wir uns: Wie oft im Monat geht Wagner zum Friseur? Einmal? Zweimal? Viermal? Oder hat der Friseur zu ihm gesagt: „Für dich kostet es nur 12 Euro. Dafür darfst du dich hier im Laden aber nie blicken lassen“?

Das Geheimnis ihrer Schönheit verrät in „Bild“ Model Liz Hurley: „Mein bester Trick besteht darin, einen Bottich mit köstlicher Gemüsesuppe zuzubereiten und eine Tasse davon zu trinken, wann immer ich versucht bin, den Kühlschrank zu plündern.“ Das haben natürlich auch wir sofort ausprobiert – und nun ist es gerade Vormittag und der Bottich mit köstlicher Gemüsesuppe schon leer. Wir könnten gleich wieder heulen, setzen aber ein Lächeln auf: ein scheues, strahlendes, tapferes Lächeln.