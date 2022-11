Herzblatt-Geschichten : Er nennt mich immer Mutti

Es ist schon bitter: Da hat man sein Leben lang hart gearbeitet, hat mal hier und mal dort reüssiert – und dann wird man knallhart auf etwas reduziert, das man angeblich gar nicht so wichtig nehmen sollte: aufs Geld. Man blättere nur mal durch die „Bunte“, wo als Gäste einer Veranstaltung vorgestellt werden: „Milliardär Jürgen Großmann und Ehefrau Dagmar Sikorski-Großmann, eine erfolgreiche Musikverlegerin“. Während die Ehefrau also einen spannenden Job und in diesem auch noch Erfolg hat, ist Großmann einfach nur: Milliardär. Ob das seiner komplexen Biographie und Persönlichkeit gerecht wird? Der Mann hat doch bestimmt nicht nur Geld, sondern auch Gefühle.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Schon deshalb würden wir selbst jenen Status niemals anstreben. Interessanterweise widerfährt eine solche Kategorisierung ja nur deutlich Besservermögenden. Es gibt Milliardäre, es gibt Millionäre – und für unsereins noch nicht mal einen Begriff. Der Achttausender? Die Leute würden denken, wir wären ein Berg.

Mit Bezeichnungen ein Problem hat auch „Echo-der-Frau“-Leserin Andrea B. (49) aus Dortmund: „Er nennt mich Mutti!“, beklagt sie sich. „Mein Mann hält ,Mutti‘ für einen Kosenamen. Ständig nennt er mich so, sogar in der Öffentlichkeit.“ Die Psychologin des Blattes rät, mit ihm drüber zu reden: „Ihr Mann möchte sicher auch nicht, dass Sie ihn vor seinem Chef oder seinen Freunden mit ,Vati‘ anreden.“ Doch wer weiß: Vielleicht reden seine Freunde ihn ja mit Atze, Keule oder Schweinebacke an und sein Chef mit „Sie Versager“ – dagegen ist Vati doch ein wirklich cooler Kosename.

Briefe auf dem Kopfkissen

Einen liebevollen Umgang pflegen dem „Neuen Blatt“ zufolge Amal und George Clooney. Sie schreiben „einander noch richtige Briefe – und legen sich die dann aufs Kissen“. Das klingt vernünftig; ließe man sie heutzutage von der Post austragen, kämen sie ja erst nach vielen Tagen oder gar nicht an. Ob solch romantisches Ritual aber auf Dauer den aufreibenden Alltag übersteht? Wenn wir abends ins Bett fallen und unser müdes Haupt ins Kissen drücken, würden wir einen Brief kaum mehr bemerken – und am nächsten Morgen wäre das Ding so zerknittert wie unser Gesicht.

Offenbar sehr gestresst ist laut „Gala“ auch Cindy Crawford gewesen: „Wenn zum Beispiel ihr Mann Rande etwas mit ihr besprochen hat, habe sie heimlich auf die Uhr gelinst.“ Sie habe dann einen Coach engagiert, und der „erkannte sofort, woran es bei dem Supermodel hapert“: Er empfahl ihr, öfter mal durchzuatmen. Alternativ hätte er ihr auch raten können, sich von der Uhr zu trennen. Oder vom offensichtlich drögen Ehemann.

Mehr zum Thema 1/

Schauspieler Dominique Horwitz hat sich schon vor Langem von seiner ersten Frau getrennt, mit der er 22 Jahre verheiratet war, und sagt „Bunte“: „Wir waren nicht füreinander bestimmt.“ Diese Feststellung nach so langer Zweisamkeit löst bei „Bunte“ ein gewisses Erstaunen aus, worauf Horwitz entgegnet: „Dass ich 22 Jahre dafür brauchte, es zu erkennen, spricht wahrscheinlich nicht für ein überdurchschnittlich schnelles Auffassungsvermögen.“ Mit seiner zweiten Gattin ist Horwitz nun seit 15 Jahren verheiratet und sehr glücklich – es sei denn, es spielt ihm wiederum sein Auffassungsvermögen einen Streich.

„Wann sind Sie zuletzt von sich selbst überrascht worden?“, will „Das goldene Blatt„ von Horwitz’ Kollegen Martin Brambach wissen, und der antwortet: „Ehrlich gesagt, passiert es mir ständig, dass ich von mir selbst überrascht werde – aber mehr als Manko. Zum Beispiel, wenn ich beim Fußballspielen mit meinem zwölfjährigen Sohn bemerke, dass bestimmte Schüsse nicht mehr so gut sind wie früher.“ So betrachtet, dürfte Brambach – ebenso wie im Grunde wir alle – sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch oft überraschen.

Um 20 Grad kälter

Gar nicht überraschen kann uns die AfD, auch nicht mit dieser von „Bild“ recherchierten Meldung: Im Thüringer Landtag werden die Räume nur noch auf 19 Grad geheizt, und die „AfD-Fraktion um Björn Höcke (50) hat sich mehrere Ölradiatoren (,Pro Breeze‘, je 187 Euro) mit 2500 Watt und Kamineffekt für Mitarbeiter bestellt“. Nutzen wird dies vermutlich gar nichts: Wer Höckes Büro betritt, dürfte auch künftig den Eindruck bekommen, es werde auf einen Schlag um 20 Grad kälter.

Warm ums Herz hingegen lässt uns die Nachricht werden, dass Sängerin Cher (76) frisch verliebt ist, und zwar in den Musikproduzenten Alexander Edwards. „Den besten Ruf hat der 36-Jährige allerdings nicht“, warnt „Frau im Spiegel“. „Seine Ex-Freundin, Model Amber Rose, 39, mit der er Sohn Slash, 3, hat, hatte ihm vorgeworfen, sie mit zwölf Frauen betrogen zu haben.“ Das ist eine ganze Menge, andererseits: Wenn man mit 76 einen 36-Jährigen haben kann, ist dessen Ruf vielleicht auch ein bisschen egal.

Auch „Gala“ weiß etwas von Edwards, nämlich dass er sich das Geburtsdatum seines Söhnchens „auf die Stirn hat tätowieren lassen“. So innig dürfte die junge Liebe von Cher und Edwards dann doch nicht sein, dass sie es ihm erlauben würde, sich auch noch ihr Geburtsdatum tätowieren zu lassen.