Herzblatt-Geschichten : Mein Hobby ist mein Mann

Es ist gut, dass die „Bild“-Zeitung da aufmerksam bleibt. „Wer rettet uns vor den Klima-Rettern?“, ruft sie in Panik aus und berichtet von den neuesten Exzessen der durchgeknallten Jugend: „Jetzt kommen sie schon mit Roter Bete . . .“ Das Bundesverkehrsministerium haben die Aktivisten mit Rote-Bete-Saft beschmiert, und wer schon mal in der Küche allzu leichtsinnig mit den Knollen hantiert hat, der weiß: Das geht nie wieder raus. Es zeigt aber auch, wie radikal diese jungen Menschen längst sind: Als wir selbst jung waren, haben wir um Rote Bete stets einen großen Bogen gemacht. Was werden sich die Chaoten als Nächstes einfallen lassen: im Bundestag Bananenschalen auslegen?

Hoffentlich sehr bald wieder raus, und zwar aus der Ukraine, gehen die Russen. Angesichts der bedrückenden Zahl an Putin-Verstehern in unseren Breiten ist man ja froh über jeden Mitbürger, der sich distanziert, wie es soeben Bushido getan hat. Der nämlich besitzt einen Bernhardiner, dem die Familie einst den Namen Putin gab – kein politisches Manifest, wie die „Bild“-Zeitung meint, sondern einfach ein Gag. Da dieser seit Februar deutlich unlustiger geworden ist, haben die Hundebesitzer gehandelt: „Wie auf ihren Instagram-Videos zu hören ist, rufen sie das treue Tier nun ,Pudding‘ statt ,Putin‘“, berichtet „Bild“. Erst ganz hart und jetzt ganz weich. Schön für den Hund, ärgerlich für Putin, den wir vielleicht ebenfalls nur noch Wladimir Pudding nennen sollten. Einfach, um den Mann weiter zu demoralisieren.

Margrethes Dackel

Zwei Dackel besitzt Dänemarks Königin Margrethe, und wie sie die beiden abends in ihre Körbchen bringt, beschreibt „Neue Post“. Margre­thes verstorbener Mann Henrik hatte den Tierchen ein Gedicht gewidmet („Mon petit teckel“), und heute „ist es die Königin, die dieses ganz besondere Gedicht Abend für Abend leise vorträgt. Und Celimene und Evita wissen genau: Wenn Frauchen diese wohlklingenden Worte spricht, dann ist es Zeit zu schlafen.“ Das finden wir beeindruckend und ahnen, dass wir uns viel spätabendlichen Ärger mit unseren Töchtern hätten ersparen können: Wir hätten ihnen nur immer wieder ein Gedicht vorlesen müssen.

Moderatorin Annika Lau, bei „Gala“ als Editor at Large beschäftigt, weiß vom aufreibenden Familienalltag. In ihrem Editorial sinniert sie über Hobbys und kommt zum Schluss: „Mit drei Kindern und Job bleibt nicht mehr viel Zeit. Ehrlich gesagt ist das einzige Hobby, das ich ausdauernd und leidenschaftlich betreibe: mein Mann Freddy.“ Interessant. Wie genau sie ihn betreibt, verrät sie allerdings nicht.

Matten aus Katze

Das Hobby von Mary Roos hingegen scheint der Konsum zu sein. „Woche der Frau“ zufolge liebt Roos Teleshopping und den Katalog „Die moderne Hausfrau“, denn: „Steckdosenbürsten, Eierköpfer, Katzenhängematten – dieses Versandhaus lässt keine Wünsche offen.“ Wobei eine Katzenhängematte nur sinnvoll scheint, wenn man auch eine Katze hat. Oder ist das anders gemeint, handelt es sich um Hängematten aus Katzen?

Auf einem Antikmarkt wiederum „erstand ich einen alten Melkschemel“, erzählt Roos, „auf dem zwar nie jemand sitzen wird, weil er total unbequem ist, aber er sah einfach schön aus und musste mit“. Vielleicht bestellt sie sich aus dem Katalog demnächst noch eine dazu passende Kuh.

Womit wir beim „Bauer sucht Frau“-Paar Josef und Narumol sind, das sich soeben ein drittes Mal das Jawort gegeben hat – für Narumols thailändischen Vater, für all ihre Lieben und für RTL 2. „Es gab nur ein kleines Problem: Josef hat den Antrag auf Thailändisch gemacht“, lässt Narumol „Das neue Blatt“ wissen. „Meine Töchter Jenny und Jorafina haben ihm die Frage aller Fragen in meiner Sprache beigebracht. Und ich? Ich habe nur Bahnhof verstanden. Er hat sich so viel Mühe gegeben. Da konnte ich ihm nicht mehr antworten, weil ich nur noch gelacht habe.“ Welche Frage, dachte sie denn, würde er ihr auf Knien denn sonst stellen wollen: Hast du die Kühe schon gemolken? Hilfst du mir mal wieder hoch? Entschuldigen Sie, wie heißen Sie eigentlich?

Das einstige Schauspielerpaar Olivia Wilde und Jason Sudeikis spricht über seine Trennung nicht selbst, dafür wird in den Medien eifrig eine frühere Nanny zitiert. Mit Berufung auf sie berichtet etwa „Bild“, dass sich Sudeikis „vor Olivia Wildes Auto warf. Um sie davon abzuhalten, sich mit Harry Styles zu treffen.“ Besonders wütend habe Sudeikis gemacht, „dass sie ihm direkt ihren Super-Salat als Geschenk mitbringt. Getoppt mit einem Dressing nach Familienrezept. Welches wohl schon oft gemeinsam von Familie Sudeikis-Wilde am Tisch gefuttert wurde.“

Wenn Sie das albern finden: Stellen Sie sich mal vor, Ihr eigener Schatz würde jemand anderem seine Spinat­lasagne vorsetzen. Ihm beim Asiaten die leckere Nummer 78 empfehlen und hinterher mit ihm auf dem Sofa Ihre Lieblingschips mit Currywurst-Note knabbern. Und wer weiß – vielleicht geraten auch Sie mal in so eine Lage, in der Sie verzweifelt rufen: „Nimm die Kinder, nimm die Hunde, nimm die antike Anrichte. Aber das Apfelkuchenrezept von Oma bleibt hier.“