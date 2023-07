Hahaha, diese Ampelpolitiker mal wieder, haben Sie das mitbekommen? Annalena Baerbock hat bei einem Besuch in Südafrika den Weg des Landes als „Leuchtfeuer der Hoffnung“ preisen wollen, doch statt beacon of hope, wie es richtig gewesen wäre, las sie vom Blatt bacon of hope, also „Speck der Hoffnung“. Lustig! Und natürlich ist jetzt die Hölle los, weil „Bild“-Redakteure, AfD-Heinis und andere Englisch-Koryphäen sich nun beömmeln, die alle vermutlich vorher noch rasch gegoogelt haben, was beacon eigentlich bedeutet. Wir selbst wussten das bis vorhin auch nicht, sprechen aber praktisch nie auf Englisch von Leuchtfeuern. Und auf Deutsch ei­gentlich auch nicht.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



„Speck der Hoffnung“ jedenfalls ist hübsch, es hat fast einen quasireligiösen Touch – gerade für jene Klientel, die Baerbock nun am eifrigsten disst: Wenn wieder mal der entsetzliche Verdacht aufkommt, dass in irgendeiner sauerländischen Kita-Kantine der woke Wahnsinn den armen Kleinen ihre tägliche Portion Schweinefleisch verwehren will, dann kann man vereint den knusprigen, herrlich fettglänzenden Speck der Hoffnung beschwören.

Wenn Kaiser kocht

Stünde Roland Kaiser am Herd, dann bliebe die Küche kalt, denn er hat laut „Neuem Blatt“ gesagt: „Ich koche für meine Frau nur, wenn ich ihr wehtun will.“ Da fragen wir uns einmal, wie oft er das will, und zum zweiten, was er dann für sie zubereitet. Einen Eintopf aus Chili, weißen Bohnen und Kaktusfeigen?

Eine Kaffeetafel wäre beinah Horst Lichter zum Verhängnis geworden. Er „besuchte einmal einen seiner Anhänger zu Hause, der war Sammler und hatte ein Formel-1-Auto in der Garage. Das wollte er Lichter zeigen“, berichtet „Neue Post“. In der guten Stube fand Lichter auf dem Sofa einen Löwen vor. „Ich dachte, der wäre ausgestopft. Ich setze mich hin und denke: Das sieht ja toll aus, der Löwe im Wohnzimmer. Wir schneiden den Kuchen an – und auf einmal steht der Löwe auf!“ Wollte der auch ein Stück Kuchen? Oder lieber ein Stück Lichter?

Womöglich hatte das Tier ja von dessen früherer Show mit dem verheißungsvollen Titel „Lafer! Lichter! Lecker!“ gehört. Zum Glück hat der Moderator den Besuch unbeschadet überstanden. In fremden Wohnungen jedenfalls empfiehlt es sich, bei der Sichtung von Bären- oder Tigerfellen oder Ähnlichem ganz genau zu schauen, ob die sich eventuell bewegen. Und zwar, bevor man sich hinsetzt.

Dass Helene Fischer bei ihrem jüngsten Konzert eine Trapeznummer nicht unbeschadet überstand, sondern sich eine Platzwunde zuzog, beschäftigt die Fachpresse auch noch diese Woche. „Der Schock! Liegt ein mysteriöser Fluch auf ihr?“, titelt „Neue Welt“, und dieser Fluch, so scheint es uns, ließe sich leicht bannen: einfach nicht mehr aufs Trapez klettern.

Helene Fischer nach dem Trapez-Unfall

Die Titelzeile von „Freizeitrevue“ wiederum lautet: „Krimi um Helene – Ihr rätselhaftes Abtauchen nach dem Horror-Unfall“, und dass das Quatsch ist, beweisen die Paparazzi-Bilder, die Fischer nach dem Unfall beim Besuch des Beyoncé-Auftritts in Frankfurt zeigen; vermutlich wollte sie sich anschauen, wie Konzerte ganz ohne Trapez funktionieren.

„Freizeitrevue“ jedoch lässt ihre Leserschaft gruseln: „Denn manchmal treten die gefährlichen Folgen einer Kopfverletzung erst Tage später auf. Etwa wenn unbemerkt ein Blutgefäß im Kopf verletzt wurde. Damit ist nicht zu spaßen. Spannend wie ein Krimi!“ Genau, lehnen wir uns also zurück und verfolgen voller Spannung, ob sich die gefährlichen Folgen bei Fischer irgendwann bemerkbar machen. Deinem Kopf, „Freizeitrevue“, geht’s aber gut?

Schönere Nachrichten gibt’s von Bushido. Dessen Frau Anna-Maria bekommt ihr, Moment, sie bekommt ihr neuntes Kind. Den Schwangerschaftstest, weiß „Bild“, machte sie, „weil er im Angebot war“, eigentlich hatte sie einen für eine Freundin besorgen wollen. Ihrem Mann schickte sie „kommentarlos ein Foto des positiven Tests“, woraufhin er sie nicht nur anrief, sondern ein Foto auf Instagram postete mitsamt Kommentar, er sei „so gesegnet“. „Bild“ sagte er: „Ich flippe aus vor Freude!“ Ganz ehrlich? Das neunte Kind hätte bei uns wohl nicht gar so viel Enthusiasmus geweckt. Möglicherweise hätten wir die Nachricht einfach mit einem emporgereckten Daumen kommentiert.

Mehr zum Thema 1/

Zum Glück hat die Familie in ihrer Dubai-Villa genug Platz, ähnlich wie Rod Stewart, der sein Landhaus in Essex sogar nur mit seiner Gattin teilt und „Frau im Spiegel“ zufolge in einem Interview gesagt hat: „Das Haus ist so groß, dass wir uns oft den ganzen Tag nicht sehen.“ Vielleicht ist das etwas, woran viele Ehen scheitern: zu kleine Wohnungen. Wie groß hingegen könnte die Freude der Ehepartner sein, wenn sie sich im Landhaus nach Tagen unverhofft wiedertreffen.

Sechs Jahre hat Birgit Schrowanges Partner Frank warten müssen, nun aber will sie ihn endlich heiraten. „Das goldene Blatt“ protokolliert, warum sie anfangs skeptisch war: „Der war mir ein bisschen zu dünn. Aber ich habe ihn mittlerweile gefüttert, er wiegt acht Kilo mehr.“ Man könnte also sagen: Die Hochzeit verdankt Frank seinem Speck der Hoffnung.