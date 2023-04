Ziehen Sie sich warm an, liebe Herzblattfreunde, denn nicht nur das Wetter kommt an diesem Wochenende ziemlich klamm daher, sondern auch unser wöchentlicher Statusbericht über das Klima in höheren Gesellschaftsschichten. Der erste Graupelschauer trifft uns bei der Lektüre des „Neuen Blatts“. Was der Titel androht („Schock-Fotos: Helene & Thomas – Das war’s dann wohl!“), löst die folgende Seite-drei-Geschichte leider vollumfänglich ein.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Jawohl, es sind „erschreckende Szenen“, die hier fotografisch dokumentiert werden. Bevor wir sie schildern, sprechen wir eine Trigger-Warnung aus: Die folgende Beschreibung könnte bei thermosensiblen Personen eine Gänsehaut verursachen. Also, dieses Drama haben die Beziehungsmeteorologen bildlich festgehalten: Helene Fischer verlässt dick eingepackt ein Hotel. Ihr Lebensgefährte Thomas Seitel trottet mit gesenktem Blick hinter ihr her. Und Helene telefoniert mit dem Handy. Den Texter des „Neuen Blatts“ schüttelt es angesichts dieser emotionalen Kälte: „Haben sie sich denn gar nichts mehr zu sagen?“ Und weiter: „Nicht nur die Temperaturen draußen scheinen nahe dem Gefrierpunkt zu sein – auch in ihrer Beziehung herrscht offenbar Eiszeit.“

Der Künstler hängt sich selbst zum Hals heraus

Wenn Sie jetzt glauben, ein solches Schneegestöber der Gefühle sei nicht mehr steigerbar, dann irren Sie sich. Ebenfalls dem „Neuen Blatt“ entnehmen wir, dass über Herbert Grönemeyer ein Tief aufgezogen sei, wie es Roland Emmerich für „The Day After Tomorrow“ nicht furchterregender hätte ersinnen können: „Er hängt sich selbst zum Hals raus“, ist die Katastrophenmeldung überschrieben.

Während der Leser noch über die anatomische Realisierbarkeit dieser Elendsmetapher nachsinnt, wird er über die Konsequenzen der Großdepression für das grönemeyersche Schaffen aufgeklärt. Wenn der Meister Texte für seine Songs schreibe, sei er noch schlechter drauf als ohnehin schon: „Ich mag das nicht, kaue auf jedem Wort rum.“ Dabei ist es doch schon unangenehm genug, dass Herr Grönemeyer das beim Singen tut. Aber es kommt noch schlimmer: Nicht etwa seine Frau, sondern sein Kühlschrank müsse sich sein Gejammer anhören, verrät der Künstler: „Das ist die einzige Person, mit der ich dann spreche.“

An wen sich Til Schweiger wendet, wenn er Bedeutsames zu sagen hat, ist keine Exklusivnachricht: Er offenbart sich via Instagram seiner gesamten Fangemeinde. Nach übereinstimmender Beurteilung der Fachpresse ist sein jüngster Beitrag allerdings von einer gewissen Desorientiertheit geprägt, die als Folge nächtlicher Ausschweifungen gedeutet wird. In dem „Schock-Video“ („Bunte“) äußert Herr Schweiger mit schwerer Zunge, dass Freunde ihn mit Blick auf seinen Lebenswandel gemahnt hätten, er sei nicht unsterblich. Klar, dass der wichtigste deutsche Schauspieler diese Behauptung energisch zurückweist und sich Kritik an seiner Lebensführung verbittet: „Die sollen sich alle hmm-hmm gehen.“

Die „Bunte“-Redaktion erklärt: „Er lässt hier ein vulgäres Wort aus.“ Hmm, wir vermuten, dass es sich um das F-Wort handelt, und zollen Herrn Schweiger umso mehr Bewunderung dafür, dass er es auch im Zustand mutmaßlich alkoholbedingter Enthemmtheit nicht ausgesprochen hat. So viel Selbstbeherrschung möchte man manchem Bayern-München-Profi wünschen, der selbst in stocknüchterner Kabinenatmosphäre nicht verhindern kann, dass seine Hand im Zuge einer Diskussion über den Spielverlauf ins Gesicht eines Mannschaftskameraden wandert.

Mehr zum Thema 1/

Womit wir beim Sport und einem anderen Heroen der Selbstzucht wären – Boris Becker. Während „Bild“ mit anklagendem Unterton fragt: „Wohnt Boris etwa wieder bei Mama?“, bezichtigt „Bunte“ ihn im Gegenteil der Respektlosigkeit gegenüber seiner 87 Jahre alten Mutter. Deren Ermahnungen am Rand des Tennisplatzes habe er einem Jugendfreund zufolge schon im Knabenalter mit den Worten „Sei still da draußen! Rede mir nicht rein!“ barsch beiseitegewischt.

Sankt Dieter und das Bäckerwunder

Noch unsympathischer klingt, was seine einstigen Geliebten der „Aktuellen“ zufolge dem heftig um Resozialisierung Ringenden vorhalten. Während Noch-Gattin Lilly ihn beschuldige, keinen Unterhalt für seinen Sohn Amadeus zu zahlen, verhöhne ihn Angela Ermakova in einer Karikatur als „Narren ohne Hose“: Jenes Kleidungsstück anzuziehen, vergesse er, „um den Teil seines Körpers zu betonen, der ihn anleitet, anstatt seiner Seele“.

Gott sei Dank gibt es noch Menschen wie Dieter Bohlen, deren Handeln nur von ihrem edelsten Teil gesteuert wird. „Heimlich ist er ein Heiliger“, stellt das „Neue Blatt“ fest und zitiert Sankt Dieter zum Beleg gleich selbst. „Jeder Oma, die vor mir beim Bäcker steht, bezahle ich den Einkauf“, verrät der Wohltäter, der aber auch zugibt, dass ihn die Reaktion der Beschenkten rührt: „Dieser Blick, so ungläubig und dankbar, ich mag das sehr.“

Gerne können Sie diese Anekdote Ihrem Kühlschrank vortragen, wenn Sie ihn beim Abtauen unterstützen möchten. Aber wenn es dann in der Küche warm wird, lassen Sie bitte die Hose an. Auch Gefrierfächer haben Gefühle.