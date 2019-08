© EPA

Manchmal ist es einfach genug: Die vierjährige Prinzessin Charlotte hat sich nach einer Regatta auf einer südenglischen Insel von ihrer frechen Seite gezeigt. Als Herzogin Kate ihre Kinder nochmals kurz der Öffentlichkeit präsentierte, hatte Charlotte keine Lust auf royales Winken: Die Vierjährige im maritimen Kleidchen streckte lieber die Zunge heraus und sorgte damit für Gelächter.Ihre Mutter war davon genauso überrascht und reagierte ebenfalls mit einem herzhaften Lachen. Charlottes Eltern, Prinz William und Kate, hatten am Donnerstag an der King's Cup Charity Regatta in Cowes auf der Isle of Wight für einen guten Zweck teilgenommen. Auch Charlottes großer Bruder George (6) und Kates Eltern Carole und Michael Middleton verfolgten das Segel-Spektakel.