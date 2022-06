Bild: dpa

Noch 21 Jahre Haft

Harvey Weinstein bleibt im Gefängnis. Ein Berufungsgericht in New York bestätigte am Donnerstag den Schuldspruch wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs gegen den früheren Hollywood-Produzenten, der ihm 2020 nach einem aufsehenerregenden Strafprozess 23 Jahre Haft eingebracht hatte. Weinstein hatte seinen Berufungsantrag mit angeblichen Verfahrensfehlern begründet. Wie seine Anwälte vortrugen, habe das Gericht gegen Regeln verstoßen, als es auch mutmaßliche Opfer des Siebzigjährigen anhörte, deren Fälle nicht in dem Strafverfahren verhandelt wurden. Nach ihren Aussagen hatte eine Jury Weinstein im Februar 2020 schuldig gesprochen, die frühere Schauspielerin Jessica Mann sieben Jahre zuvor vergewaltigt zu haben. Die Geschworenen sahen es zudem als erwiesen an, dass der Filmemacher die Produktionsassistentin Mimi Haleyi 2006 zu Oralsex zwang. Weinstein hatte das Berufungsverfahren in New York von einem Gefängnis in Kalifornien aus verfolgt. Er war im vergangenen Jahr von der Ostküste in den Golden State überstellt worden, um dort auf den nächsten Strafprozess zu warten. Die Staatsanwaltschaft wirft Weinstein vor, in den Jahren 2004 bis 2013 auch in Los Angeles und Beverly Hills mindestens fünf Frauen sexuell missbraucht zu haben. (ceh.)