Bild: dpa

„Wahrscheinlich war es nur eine Probe“

Die heimliche Hochzeit war wohl ein Missverständnis. Nach Herzogin Meghans Enthüllung während des Interviews mit der amerikanischen Moderatorin Oprah Winfrey, sie habe Prinz Harry 2018 schon vor der Zeremonie in Windsor bei einer privaten Feier geheiratet, verwies ein britischer Standesbeamte jetzt auf die Hochzeitsurkunde. „Sie haben nicht drei Tage vorher vor dem Bischof von Canterbury Ja gesagt. Wahrscheinlich war es nur eine Probe“, rückte der ehemalige Standesbeamte Stephen Borton jetzt in der „Sun“ gerade. Er habe damals die Urkunde für den 19. Mai 2018 ausgestellt, den Tag, an dem das Herzogspaar vor Verwandten und Freunden sowie Millionen Fernsehzuschauern in der St George‘s Chapel in Windsor vor den Traualtar trat. Herzogin Meghan hatte während des Interviews mit Winfrey vor drei Wochen zudem gesagt, in Nottingham Cottage auf dem Grundstück des Kensington-Palasts geheiratet zu haben. Auch dies wies Borton zurück. Da Trauungen dort nicht erlaubt seien, müsse es sich um ein Missverständnis handeln. Prinz Harry hatte „Nott Cott“, wie das Landhaus genannt wird, einige Monate bewohnt. Im Herbst 2017 machte er der damaligen Schauspielerin Meghan Markle dort auch den Heiratsantrag. (ceh.)