Harry und Meghan : Ist Montecito nicht mehr angemessen?

Harry und Meghan am 6. September 2022 zu Besuch in Düsseldorf Bild: dpa

Jetzt planen sie angeblich den nächsten Umzug, die kalifornischen Royals. Nach einer eher kurzen Stippvisite in Frogmore Cottage im britischen Windsor, ein paar Monaten in Kanadas Nobelenklave Vancouver Island und einem Aufenthalt in Tyler Perrys Villa in Beverly Hills bei Los Angeles soll es das Herzogspaar von Sussex, in den Vereinigten Staaten schlicht Meghan und Harry, nach nur zwei Jahren von Montecito ein paar Meilen die Pazifikküste hinauf nach Hope Ranch ziehen.

„Sie haben festgestellt, dass sie auf ihrem Anwesen in Montecito nicht angemessen untergebracht sind“, berichtete das kalifornische Lokalblatt „Santa Barbara News Press“ vor einigen Tagen. Montecito? Nicht angemessen? Ist Montecito nicht das Küstenstädtchen, wo sich Oprah Winfrey, Lichtgestalt der Talkshows und erste schwarze Milliardärin der Welt, seit mehr als zwei Jahrzehnten auf ihrem 100-Millionen-Dollar-Anwesen wohlfühlt? Und wo Charlie Chaplin schon 1928 das Hotel Montecito Inn eröffnete, um sich mit Freuden unter Eichen, Eukalyptus und pinkfarbenen Bougainvilleas von Hollywood zu erholen? Was wussten Winfrey, Chaplin und andere Prominente, was den Sussexes in den vergangenen zwei Jahren verborgen geblieben ist?