Der britische Popstar Harry Styles befindet sich wieder in einer Beziehung. Durch einen gemeinsamen Auftritt nach dem Stück „The Effect“, bei dem die Kanadierin Taylor Russell in London auf der Bühne steht, bestätigte der Sänger („Watermelon Sugar“) jetzt die Beziehung mit der 28 Jahre alten Schauspielerin („Bones and All“). Vor einigen Wochen waren erste Gerüchte über Styles‘ neue Liebe laut geworden, als der 29-Jährige mit Russell in England und Wien gesehen wurde.

Styles hatte sich im vergangenen November nach fast zwei Jahren abrupt von der Schauspielerin und Regisseurin Olivia Wilde getrennt. Das Paar, das sich bei den Dreharbeiten zu dem Thriller „Don’t Worry Darling“ verliebt hatte, nannte damals unterschiedliche Lebensstile als Grund für das Beziehungsende.

Während der ehemalige Sänger der Boy Band One Direction in Amerika und Europa mit der Konzertreihe „Love On Tour“ auftrat, war Wilde bei ihren Kindern Otis und Daisy aus der Verbindung mit Schauspieler Jason Sudeikis in Los Angeles geblieben.

Für Russell hat Styles jetzt mehr Zeit. Den vorerst letzten Auftritt mit „Love On Tour“ absolvierte er vor drei Wochen in Italien.