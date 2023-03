Haftbefehl spricht in einem Interview darüber, warum er sich im vergangenen Sommer bei einem Konzert kaum noch auf den Beinen halten konnte. Erholung sucht der Rapper jetzt in Dubai.

Die Deutschrapper-Dichte in Dubai hat weiter zugenommen. Nach Bushido, der dort Zuflucht vor seinen alten Clan-Freunden gesucht hat, und Capital Bra, der sich von seinen Rauschgiftexzessen und Streitigkeiten mit seinem alten Management erholt, hat jetzt auch Haftbefehl darüber gesprochen, dass er sich aktuell in Dubai von seinen Rauschgiftexzessen erhole. „In Deutschland feiere ich viel, trinke auch viel Alkohol“, sagte der Rapper in einem Interview mit RTL. „In Dubai trinke ich gar nichts, mache komplett Detoxing. Das ist wie eine Kur für mich. Außerdem verbringe ich mehr Zeit mit meinen Kindern.“

Im vergangenen Sommer hatte der Offenbacher Rapper Schlagzeilen damit gemacht, dass er einen Auftritt in Mannheim abbrechen musste, weil er sich auf der Bühne kaum noch auf den Beinen halten konnte. In dem Interview sagte er jetzt, dass der Grund dafür eine Überdosis Lachgas gewesen sei. „Das gab es damals an jeder Ecke zu kaufen und ich bin da über einen Bekannten reingerutscht.“ Er habe am Tag 50 Flaschen konsumiert. „Das ging drei Monate gut und danach ging nichts mehr. Es gab sogar Rap-Kollegen, die konnten nicht mehr laufen wegen dem Zeug.“ Das Gas mache einen „komplett zum Zombie“.

Lachgas wird in Kartuschen für Sprühsahne oder Luftballons im freien Verkauf angeboten, oft mit Hilfe von Luftballons konsumiert und sorgt für einen kurzen Rausch. Laut der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen wird es bei jungen Menschen immer beliebter. „Die zunehmende Nutzung von Distickstoffmonoxid zur Aufheiterung in manchen Regionen Europas ist besorgniserregend", sagte Alexis Goosdeel, der Leiter der EU-Behörde, im vergangenen Jahr. In den Niederlanden ist Lachgas mittlerweile verboten, dort war es unter Schülern nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Den Haag das meist konsumierte Rauschgift. Der Rapper Haftbefehl ist nach seinen Erfahrungen dafür, dass Lachgas auch in Deutschland verboten wird. „Das ist wirklich Horror.“