Der Rapper Haftbefehl hat am Mittwoch in Darmstadt einer Frau geholfen, die in einem Restaurant ihre Rechnung nicht zahlen wollte oder konnte. Sie wurde auf der Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs deswegen von mehreren Kellnern festgehalten, die bereits die Polizei verständigt hatten.

In einem Video, das der gebürtige Offenbacher Rapper am Mittwoch auf Tiktok veröffentlichte, filmt er die Szene zunächst aus einem Autor heraus und brüllt: „Was ist denn hier los?“ Dann fordert er den Fahrer des Wagens auf, anzuhalten, und steigt mit den Worten aus: „Baba Haft muss hier alles klären.“

Die Frau bittet ihn daraufhin, den Kellnern 25 Euro zu geben. Einer der Kellner erklärt später, die Frau habe eine Rechnung über rund 50 Euro nur zur Hälfte begleichen können. Haftbefehl sagt: „Ich zahl das für sie, lassen Sie die Frau los!“

Er habe 4500 Euro in Bar dabei, davon gibt er einem Kellner schließlich einen 200-Euro-Schein und übernimmt die ganze 50-Euro-Rechnung.

„Sie hat Hunger, und sie wollte was essen“, sagt er. Das Restaurant „Khan – Der mongolische Grill“ bestätigte am Donnerstag, dass das Video echt sei – und man die Polizei wieder abbestellt habe, nachdem der Rapper die Rechnung beglichen habe.